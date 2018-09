Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 30 settembre

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

MAROTTA DOPO L’ADDIO ALLA JUVE: “PRONTO AD ACCASARMI IN UN ALTRO GRANDE CLUB” E LA ROMA LO CORTEGGIA. FROSINONE, FIDUCIA CONFERMATA A LONGO MA SQUADRA IN RITIRO. CHIEVO, SI RIFLETTE SU D’ANNA. E LA SAMP LAVORA AL RINNOVO DI PRAET - Giuseppe Marotta e la Juventus, è addio. Il dirigente lascerà presto i bianconeri, una scelta della società dopo anni di traguardi importanti. E il futuro? La Roma corteggia da tempo l’uomo che ha contributo ai successi della Juventus. È una possibilità concreta. Intanto il diretto interessato si dice pronto ad accasarsi “in un altro grande club”. Il Frosinone ha perso ancora, ma ha anche deciso di confermare Moreno Longo ancora alla guida della squadra. Fiducia a tempo, perché la prossima partita diventerà determinante. E la squadra va in ritiro a Roma fino a giovedì. Mentre il Chievo riflette su Lorenzo D’Anna. La classifica piange, il momento è assai delicato. Infine la Samp: si lavora al rinnovo di Praet. Contatti in corso, per ora manca l’accordo. Ma i blucerchiati si muoveranno per trovare la giusta intesa. Praet-Samp, prove di rinnovo.

BENFICA, IL PORTIERE ZLOBIN RINNOVA PER SEI ANNI. PSG, DI MARIA SUL FUTURO: “SPERO SIA IL MIO ULTIMO CLUB IN EUROPA”. MANCHESTER CITY, GUARDIOLA VUOLE MBAPPÉ: PRONTI 200 MILIONI. Benfica al lavoro per il futuro. Il portiere Zlobin ha rinnovato per le prossime sei stagioni. Un attestato di fiducia importante. E a proposito del futuro, l’attaccante del PSG Di María ha le idee chiare: “Spero sia il mio ultimo club in Europa”. Il club parigino però potrebbe anche pensare di privarsi del calciatore. Situazione in evoluzione nel corso dei prossimi mesi. Mentre Guardiola mette gli occhi proprio su Parigi. Nel mirino c’è Mbappé: pronta una maxi offerta da duecento milioni...