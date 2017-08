Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 31 agosto

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Fonte: Ha collaborato Rosa Doro

© foto di Marco Conterio

Rodrigo Guth è un nuovo giocatore dell'Atalanta, che ne ha annunciato oggi l'arrivo ufficiale attraverso il proprio account Twitter ufficiale:

L'Eintracht Francoforte rende noto di aver acquistato dalla Fiorentina l'attaccante Ante Rebic. Trasferimento in prestito con obbligo di riscatto.

ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Cyril Thereau dall’Udinese Calcio. Thereau, nato a Privas (Francia) il 24 Aprile del 1983, in carriera ha indossato anche le maglie di Steaua Bucarest, Anderlecht, Charleroi e ChievoVerona. Nella scorsa stagione ha realizzato 12 reti in 33 partite, mentre in questa campionato ha già messo a segno 2 marcature.

Luigi Sepe rinnova fino al giugno 2022: mentre le altre formazione di Serie A si affannano alla ricerca dell'ultimo colpo, il Napoli rinnova il proprio accordo con il portiere azzurro.

Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Aristoteles Romero che arriva dal Mineros de Guayana. Romero - riporta - il sito ufficiale del club - si è legato alla società rossoblù per 4 stagioni, con scadenza al 30 Giugno 2021. Il neo calciatore rossoblù che indosserà la maglia numero 8, ha firmato il contratto a Milano alla presenza del Presidente Gianni Vrenna e del Dg Raffaele Vrenna.

ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nenad Tomovic (classe ’87) all’A.C. ChievoVerona.

Attraverso il proprio sito ufficiale, la SPAL ha annunciato l'approdo a Ferrara del giovane centrocampista classe 1997 Mattia Vitale: "SPAL 2013 srl ha acquisito le prestazioni sportive del centrocampista centrale Mattia Vitale. Il giovane mediano classe 1997, in prestito al Venezia (dove aveva iniziato l’annata sportiva) ma di proprietà della Juventus, arriva in biancazzurro a titolo temporaneo".

Lee Seung-Woo è un nuovo giocatore dell'Hellas Verona, che ne ha annunciato l'arrivo dal Barcellona oggi attraverso il proprio sito ufficiale.

Orestis Karnezis, portiere greco di proprietà dell'Udinese, passa in prestito annuale al Watford. L'annuncio è stato dato dal club londinese sul proprio sito ufficiale. Il giocatore si metterà a disposizione del tecnico Marco Silva dopo gli impegni con la Nazionale ellenica.

Il Benevento rinforza l'attacco con una doppia operazione che cambia di molto l'assetto offensivo dei Sanniti. Dopo un lungo inseguimento, Pietro Iemmello (25) è infine arrivato da Sassuolo: operazione conclusa sulla base del prestito iniziale. Stesso percorso per Vittorio Parigini (21), attaccante esterno che il Torino ha ceduto a titolo definitivo. Due armi di prima qualità per Marco Baroni.

Come ampiamente previsto, il Crotone ha ultimato la trattativa per portare Marco Tumminello (19) in Calabria. L'attaccante di proprietà della Roma arriva in prestito.

Uno dei tormentoni estivi si è finalmente concluso. Mbaye Niang (22) passa dal Milan al Torino con la formula iniziale del prestito. Contratto già depositato: comincia ora la nuova avventura dell'attaccante franco-senegalese.

Giornata decisamente fruttuosa per il Benevento che, dopo le operazioni Iemmello e Parigini, completa l'acquisizione in prestito di Luca Antei (25). Il difensore romano lascia così il Sassuolo dopo quattro stagioni.

Dopo la firma avvenuta alcuni minuti fa, è arrivato il deposito del contratto che lega Yann Karamoh (19) all'Inter. L'attaccante franco-ivoriano ormai ex Caen arriva a Milano con la formula iniziale del prestito.

Mariusz Stepinski (22) è a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Chievo. L'attaccante polacco arriva in Veneto con la formula del prestito e lascia il Nantes dopo una sola stagione. Stepinski, oltre che in patria, ha giocato anche in Germania con la maglia del Norimberga.

Il Torino Football Club comunica di aver ceduto a titolo definitivo all'Udinese Calcio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Maxi Lopez.

Il Torino Football saluta Maxi Lopez e gli augura buona fortuna per questa sua nuova esperienza professionale.

Nicolas Burdisso (36) al Torino è un'operazione nota ormai da qualche giorno. Ora ci sono i crismi dell'ufficialità: il difensore argentino ha firmato con i granata dopo essersi svincolato dal Genoa e rimane così in Italia, paese dove risiede dal lontano 2004.

Il Torino Football Club comunica di aver ceduto all'Amiens, a titolo temporaneo con diritto di opzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Danilo Avelar.

Anthony Mounier saluta il Bologna e approda al Panathinaikos. Ad annunciarlo è stato lo stesso club greco sul proprio profilo Twitter ufficiale.

Futuro in Francia per Matheus Pereira. Il Bordeaux ha annunciato l'arrivo del giovane centrocampista brasiliano, in prestito con diritto di riscatto, dalla Juventus.

Oscar Hiljemark saluta il Genoa. Il Panathinaikos ha annunciato via Twitter l'arrivo del centrocampista svedese dai rossoblù.

Duvan Zapata alla Sampdoria, affare fatto. Il club blucerchiato ha annunciato l'arrivo a titolo temporaneo con obbligo di riscatto dal Napoli del centravanti colombiano.

Adesso è ufficiale. Ivan Strinic è un giocatore della Sampdoria. A comunicarlo è stato lo stesso club blucerchiato attraverso il proprio profilo Twitter ufficiale:

Federico Ricci al Genoa: il Sassuolo ha comunicato il trasferimento in prestito con diritto di riscatto e controriscatto dell'esterno offensivo scuola Roma al club rossoblù.

Il Watford ha annunciato, attraverso i propri canali ufficiali, l'arrivo in prestito del difensore dell'Udinese, Molla Wague. Il 26enne maliano si trasferisce nel club inglese con la formula del prestito secco fino alla fine della stagione.

ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Simone Lo Faso dall’ U.S. Città di Palermo.

Il Bologna ha trovato il terzino sinistro. Prelevato in prestito dal Birmingham Cheick Keita(21). Il laterale francese di origine maliana lascia così l'Inghilterra dopo un solo anno, e ritrova il campionato italiano da lui affrontato, seppur in serie B, con la maglia della Virtus Entella.

L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo definitivo al F.C. Crotone i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Daniel Pavlovic.

Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver acquisito dall'Internazionale Football Club, a titolo temporaneo (prestito biennale con obbligo di riscatto) il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Cristian Daniel Ansaldi.

Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni arriva il nero su bianco. Ferdinando Del Sole (19), estroso attaccante napoletano che ha avuto un inizio devastante in Coppa Italia con il Pescara, diventa di proprietà della Juventus, anche se rimarrà in Abruzzo anche per questa stagione. Dovrebbe invece aggregarsi da subito ai bianconeri il difensore centrale Filippo Delli Carri (18), figlio d'arte a sua volta acquistato a titolo definitivo dal club campione d'Italia.

Il Cagliari Calcio annuncia di avere formalizzato la cessione del giocatore Duje Cop allo Standard Liegi. L’attaccante croato si trasferisce in Belgio a titolo definitivo.

Con un'operazione a sorpresa emersa nelle ultime ore, il Napoli ha definito l'acquisto di Roberto Inglese (25) dal Chievo Verona. Il contratto è stato regolarmente depositato, ma con tutta probabilità l'attaccante originario di Lucera rimarrà in Veneto anche questa stagione.

Al termine di un corteggiamento durato tutta l'estate, Moise Bioty Kean (17) si è trasferito in prestito dalla Juventus all'Hellas Verona. Ultimi minuti utili per formalizzare un trasferimento molto atteso per questo millennial che ha già esordito e segnato in serie A.

Operazione condotta sul filo di lana dal Benevento, con il deposito del contratto avvenuto a pochi minuti dalla scadenza. Achraf Lazaar (26) è l'ultimo acquisto in ordine di tempo in una giornata frenetica per il club sannita. L'esterno marocchino arriva in prestito dal Newcastle e ritrova così la serie A dopo l'addio al Palermo nel 2016.

Il Benevento rende noto di aver acquisito dalla Società Sportiva Lazio, con la formula del prestito, le prestazioni sportive dell’attaccante Cristiano Lombardi, nato a Viterbo il 19 agosto 1995.

Attraverso il sito ufficiale dell'Ado Den Haag si apprende la cessione al club olandese del centrocampista della Lazio Ricardo Kishna. "Il club ha recuperato un giocatore che si era formato nelle giovanili, Ricardo Kishna", è quanto si legge in un comunicato ufficiale della società.

L'Inter comunica la cessione allo SL Benfica a titolo temporaneo annuale, con opzione per l'acquisizione definitiva a favore del club portoghese, di Gabriel Barbosa.

Al termine di ore convulse che hanno visto il giocatore prima vicinissimo al Crotone e poi allo Slavia Praga, Stefan Simic (22) ha infine scelto di accettare la corte del club pitagorico. Il difensore ceco, reduce dall'esperienza in Belgio al Mouscron, giunge in calabria a titolo temporaneo dal Milan.

Il Torino Football Club comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Chelsea Football Club il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Davide Zappacosta.

Il Presidente Urbano Cairo desidera ringraziare Davide per la serietà, l'impegno e la dedizione che lo hanno sempre distinto in questi anni e a nome di tutto il Torino FC gli augura le migliori soddisfazioni nel proseguimento della sua carriera.

Loic Remy sarà un nuovo giocatore del Las Palmas. Lo rende noto Mundo Deportivo specificando che l'attaccante francese ha risolto il suo contratto con il Chelsea e firmerà col club delle Canarie per due stagioni.

Colpo del Lipsia che si è assicurato dal Bayer Leverkusen il centrocampista sloveno Kevin Kampl. Trasferimento a titolo definitivo, contratto quadriennale.

Dopo aver rifiutato il Chelsea di Conte, Alex Oxlade-Chamberlain è un nuovo attaccante del Liverpool. Non è stata resa nota la lunghezza del contratto con i Reds.

L'Augsburg rende noto di aver acquistato a titolo definitivo dal Monaco 1860 l'esterno sinistro Kilian Jakob. Contratto quinquennale.

Tottenham comunica l'acquisto di Serge Aurier dal Paris Saint-Germain. Trasferimento a titolo definitivo, contratto fino al 2022.

Il Bayer Leverkusen comunica l'acquisto del difensore greco Panagiotis Retsos. 19 anni, si trasferisce a titolo definitivo dall'Olympiacos firmando un contratto fino al 2022.

Lo Swansea, attraverso i canali ufficiali, ha annunciato l'arrivo in prestito annuale del centrocampista portoghese Renato Sanches, proveniente dal Bayern Monaco. Il giocatore è stato cercato anche dal Milan nel corso di questa finestra di mercato.

Manchester United comunica di aver ceduto con la formula del prestito annuale il centrocampista Matty Willock, 21 anni, al Twente.

Lo Schalke 04, attraverso il proprio sito ufficiale, ha annunciato il passaggio del centrocampista offensivo Sidney Sam al Bochum, che milita nella seconda serie tedesca. I due club non hanno ancora voluto rivelare i dettagli del trasferimento.

Il Liverpool ha annunciato il passaggio in prestito dell'attaccante belga Divock Origi al Wolfsburg. Il 22enne si trasferisce in Bundesliga per una stagione.

Vieirinha (31) saluta il Wolfsburg per tornare in Grecia tra le file del PAOK Salonicco. Il club tedesco, attraverso i propri canali, ha ufficializzato la cessione del centrocampista portoghese alla società ellenica. Per Vieirinha si tratta di un ritorno al PAOK, dove ha già giocato dal 2008 al 2012.

Kylian Mbappé è un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain. È il Monaco ad annunciarlo per primo attraverso i canali social ufficiali. Si chiude così una trattativa lunghissima, che ci ha accompagnato per tutta l'estate. Il club parigino chiude un altro colpo sensazionale, dopo quello di Neymar. Il talento francese arriva in prestito annuale con opzione di riscatto che, una volta esercitata, lo legherà al club della capitale fino al 2022.

Nicolas de Préville, attaccante francese di 26 anni, è un nuovo giocatore del Bordeaux. Il calciatore arriva dal Lille e ha firmato un contratto di quattro anni con il club girondino.

L'esterno offensivo del Manchester City, Jadon Sancho, passa al Borussia Dortmund. Il 17enne inglese, originario di Trinidad&Tobago, si trasferisce a titolo definitivo. I dettagli della trattativa non sono stati resi noti.

Remy Cabella, centrocampista offensivo di 27 anni dell'Olympique Marsiglia, passa al Saint-Etienne. Il trequartista, che ha giocato anche con le maglie di Newcastle e Montepellier, arriva in prestito fino al 30 giugno 2018.

Il Nizza ha annunciato, attraverso i propri canali ufficiali, l'arrivo in prestito del giocatore del Leicester, Nampalys Mendy. Il 25enne centrocampista si trasferisce nel club francese con la formula del prestito secco fino alla fine della stagione.

L'Alaves, attraverso i suoi canali social, ha annunciato l'arrivo in prestito annuale dell'attaccante spagnolo Bojan Krkic, proveniente dallo Stoke City. L'ex giocatore del Milan era stato ceduto a gennaio al Mainz.

Il Benfica ha annunciato, attraverso i propri canali ufficiali, l'arrivo in prestito del terzino destro del Barcellona, Douglas Pereira dos Santos. Il 27enne brasiliano si trasferisce nel club portoghese con la formula del prestito secco fino alla fine della stagione.

Thomas Lemar, grande protagonista della sfida tra Francia e Olanda disputata stasera, non si muoverà dal Monaco, che ha ceduto Mbappé al Paris Saint-Germain. Inutile, dunque, l'ultima offerta dell'Arsenal, che era arrivato a mettere sul piatto 100 milioni di euro.

Il Newcastle ha ceduto in prestito il portiere Tim Krul. I Magpies infatti hanno ufficializzato la cessione per una stagione dell'olandese al Brighton.

Fernando Llorente è un giocatore del Tottenham. Gli Spurs infatti hanno ufficializzato l'acquisto dell'attaccante spagnolo dallo Swansea City per 12 milioni di sterline.

Dopo la cessione di Llorente al Tottenham, lo Swansea ha ufficializzato il ritorno di Wilfred Bony. Dopo le esperienze al Manchester City e allo Stoke City, dunque ritorno a casa per l'attaccante.

Davide Zappacosta è un nuovo giocatore del Chelsea. Dopo l'annuncio del Torino infatti è arrivato anche quello dei Blues che sul proprio account di Twitter hanno dato il benvenuto al difensore: "Welcome Davide".

Kostas Mitroglou è un nuovo giocatore dell'Olympique Marsiglia. L'attaccante infatti ha firmato un contratto di quattro anni con il club francese e nelle casse del Benfica sono finiti 15 milioni di euro.