Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 31 maggio

INTER, UFFICIALE ICARDI DEFINITIVO AL PSG. MILAN SEMPRE SU KOUASSI. JUVE, BUFFON VERSO IL RINNOVO - FC Internazionale Milano comunica la cessione di Mauro Icardi al Paris Saint-Germain FC: l'attaccante classe 1993 si trasferisce a titolo definitivo al club francese.

Il Club ringrazia il giocatore per le sei stagioni trascorse insieme e gli augura il meglio per il prosieguo della sua avventura professionale.

Stando a quanto riporta le10sport.com, le difficoltà riscontrate dal PSG per il rinnovo di Tanguy Kouassi facilitano i tanti club europei interessati, su tutti il Milan, da tempo in pole position. I contatti fra l'entourage del francese e il Diavolo, si fanno sempre più seri e concreti: se Kouassi dovesse scegliere di non firmare con il PSG il suo primo contratto da professionista allora l'opzione più probabile sarebbe proprio il club di via Aldo Rossi.

Stando a quanto evidenziato da TorinoGranata.it, difficilmente il Genoa, al termine della stagione, si sobbarcherà gli 8 milioni necessari per riscatto dell'attaccante Iago Falque, prelevato in prestito a gennaio dal Torino dove non trovava spazio essendo finito ai margini del progetto tecnico dell'allora allenatore Mazzarri. Lo spagnolo quindi tornerà in granata, dove il nuovo allenatore, che salvo stravolgimenti dovrebbe essere ancora Moreno Longo, deciderà del suo futuro.

Nei giorni scorsi, è arrivata la notizia della rinuncia da parte della Lokomotiv Mosca all'opzione di riscatto per Joao Mario. Ciononostante, il club rossoverde vorrebbe trovare una soluzione ponte in vista del finale di stagione e per questo motivo, secondo il sito Metaratings.ru, i ferrovieri starebbero trattando direttamente con l'Inter, senza pertanto la presenza di intermediari, per prolungare almeno fino a luglio il prestito del centrocampista portoghese, pur escludendo ancora l'ipotesi dell'acquisto definitivo. Le trattative sul fronte nerazzurro sono gestite dal ds Piero Ausilio.

Come riportato dal Mundo Deportivo, anche il Barcellona esulta per il riscatto da parte del Paris Saint-Germain di Mauro Icardi dall’Inter. Con un diritto di riscatto concordato a 70 milioni di euro il club nerazzurro alla fine ha acconsentito da dare via l’ex capitano per 50 milioni di euro più 8 di bonus (e altri 15 nel caso in cui il PSG dovesse rivendere l’attaccante in Italia). I blaugrana sanno che sarà difficile strappare Lautaro Martinez ai nerazzurri per una cifra inferiore alla clausola di 111 milioni di euro, ma ritiene che dopo la cessione di Maurito l’Inter abbia già messo a bilancio una cessione importante in questo esercizio, pertanto avrebbe meno necessità di monetizzare la cessione del Toro. Di contro, adesso l'Inter si trova in una posizione di forza, non più obbligata a cedere anche Lautaro.

La Juventus riparte da… Gianluigi Buffon. Secondo lastampa.it, il portiere è vicinissimo a rinnovare per un altro anno il contratto con la Juventus, per poi buttarsi a capofitto nell’impresa Coppa Italia: vincendo il trofeo, eguaglierebbe Roberto Mancini (che l’ha alzato sei volte) e conquisterebbe il 20° titolo nella sua carriera a tinte bianconere.

Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione sul mercato della Fiorentina. In difesa molto dipenderà da quel che decideranno di fare gli attuali titolari, a cominciare da German Pezzella. Se l'argentino partisse si punterebbe sull'esperienza di Jan Vertonghen, soluzione a costo zero che lascerebbe così aperta la strada per un ulteriore acquisto. Non decadrebbe l'idea Daniele Rugani.

Aumentano le pretendenti per Jhon Chancellor, difensore del Brescia e della Nazionale venezuelana. Secondo quanto riportato dall'edizione bresciana de Il Giorno, sul classe 1992 di Puerto Ordaz, oltre al Parma e al Torino, avrebbe messo gli occhi anche la Sampdoria di Massimo Ferrero.

La frattura fra Mario Balotelli e il Brescia è ormai insanabile. L’attaccante delle Rondinelle, ai ferri corti col patron Cellino ma c’è un contratto da rispettare e che scade il prossimo 30 giugno, o più probabilmente il 30 agosto. Secondo quanto riporta l’edizione bresciana del Corriere della Sera, potrebbe esserci l’intervento di Mino Raiola con l’’ipotesi percorribile di una rescissione.

Intervistato da Gazzetta.it, l'agente del difensore del Milan Mateo Musacchio, Marcelo Lombilia, ha parlato così del futuro del suo assistito: "Abbiamo parlato recentemente con Maldini e ne abbiamo tratto indicazioni positive. Ovvero che Mateo è stimato dal club e anche dall’allenatore. Ci piacerebbe avere una proposta di rinnovo, perché Mateo è felice a Milano e al Milan, a prescindere da tutto. Ad agosto vedremo, ovviamente occorre anche capire con quale dirigenza dovremo confrontarci. Ma il desiderio sarebbe quello di restare".

Nuove notizie sull'interesse della Fiorentina per il difensore del Tottenham Jan Vertonghen. Come riporta voetbalkrant.com, il difensore non ha ancora firmato un nuovo contratto e si parla di una sua partenza dalla Premier da mesi. Il Napoli e l'Ajax sono stati i club più concreti finora, sebbene ci siano altre squadre interessate a lui. La Roma, il Betis e la Fiorentina sperano di portare l'esperienza di Vertonghen alla propria corte. Quest'ultima spera di convincere Vertonghen offrendogli maggiori opportunità di giocare.

CHELSEA IN POLE PER COUTINHO. BORUSSIA DORTMUND, SANCHO PUÒ PARTIRE - Philippe Coutinho tornerà al Barcellona dopo la fine del prestito al Bayern Monaco, ma in Spagna ci resterà molto poco. Il giocatore brasiliano infatti è conteso da diversi club ma il Chelsea al momento sembra in vantaggio anche su Liverpool, Arsenal e Manchester United. I Blues, stando a quanto riporta il Daily Star, starebbero lavorando ad un prestito con il Barcellona da 10 milioni di sterline, per la prossima stagione.

Secondo quanto riportato dalla Bild il Borussia Dortmund potrebbe cedere Jadon Sancho in caso di offerta pari o superiore a 120 milioni di euro. L'inglese è in scadenza di contratto nel 2022 ed è nel mirino di Manchester United e Chelsea. 20 anni, Sancho in questa Bundesliga si è distinto per le sue 14 reti e 17 assist. Fra i possibili sostituti, c'è il nome di Ferran Torres del Valencia.

L'Athletic Club ha annunciato il rinnovo del tecnico Garitano. L'ex allenatore dell'Alaves infatti ha firmato un nuovo contratto fino al giugno del 2021 e si è detto "molto contento per la fiducia che gli ha mostrato il club, di cui è tifoso sin da bambino. Allenarlo è motivo di allegria e responsabilità", le sue parole dopo la firma.

Come riportato da Football Insider, la Real Sociedad avrebbe messo nel mirino, tra gli altri, Mohamed Elyounoussi. Il club basco potrebbe essere interessato all’esterno norvegese di proprietà del Southampton che però in questa stagione ha vestito la casacca del Celtic in prestito.