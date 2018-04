Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 31 marzo

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Fonte: Ha collaborato Rosa Doro

INTER, IL FUTURO DI SPALLETTI È LEGATO ALLA CHAMPIONS. JUVENTUS, IL PSG NON MOLLA PJANIC. NAPOLI, SUMMIT ADL-SARRI A FINE STAGIONE. ROMA, GRANDE CONCORRENZA PER MEYER. LAZIO, SIRENE INGLESI PER MILINKOVIC-SAVIC. ATALANTA, DUE TEDESCHE SULLE TRACCE DI HATEBOER.

Si guarda all’oggi e si pensa soprattutto al domani in casa Inter. La qualificazione in Champions League è lo spartiacque tra fallimento o successo di un’intera stagione. Tutto è legato all’obiettivo fissato dalla proprietà, ribadito dalla società, accettato dall’allenatore, riporta il Corriere della Sera. L’addio di Sabatini non sembra invece aver distratto Spalletti che rende omaggio al dirigente con cui ha condiviso un lungo tratto di strada, a Roma e Milano. “Le sue dimissioni hanno fatto rumore. Mi è dispiaciuto. In Sabatini vedo un samurai del calcio, perché è un guerriero e dà battaglia per riuscire a incidere”.

Arrivano attraverso Rai Sport ulteriori conferme in merito all'interesse del Paris Saint-Germain nei riguardi di Miralem Pjanic. Al procuratore del bosniaco è arrivata un'offerta da otto milioni di euro netti a stagione per cinque anni. I bianconeri, intanto, trattano due terzini del PSG in quanto Kwadwo Asamoah saluterà a giugno: si tratta di Thomas Meunier e Layvin Kurzawa.

Arrivano attraverso Rai Sport le ultime notizie in merito alla situazione legata al rinnovo di Maurizio Sarri in casa Napoli. Il vertice tra l'allenatore e Aurelio De Laurentiis ci sarà a fine campionato: se non arrivassero offerte al tecnico, il presidente avrebbe il coltello dalla parte del manico e potrebbe offrire il rinnovo a 2,5 milioni di euro annui. Se Sarri dovesse vincere lo Scudetto, però, potrebbe chiedere molto di più: a entrambi, dunque, conviene aspettare. Intanto sembra certo che l'ex Empoli non andrà al Galatasaray, unico club - secondo l'emittente televisiva - a formulare un’offerta ufficiale all’agente Pellegrini.

È notizia delle scorse ore quella del presunto interesse della Roma per Max Meyer, centrocampista dello Schalke 04 in scadenza di contratto e destinato a lasciare il club tedesco. Secondo quanto riferito dall'edizione odierna del quotidiano Il Messaggero, il giocatore classe '95 sarebbe monitorato anche da Atletico Madrid, Bayern Monaco e Juventus.

Sirene inglesi per Sinisa Mihajlovic. Come riporta il quotidiano britannico The Sun, l'ex allenatore di Torino, Milan e Fiorentina fra le altre, piace molto in Premier League. Secondo il tabloid inglese il tecnico serbo è finito nel mirino di Everton, WBA e Stoke City.

Potrebbe esserci la Germania nel futuro di Hans Hateboer (24), esterno dell'Atalanta che interessa al Borussia Dortmund e al Borussia Mönchengladbach. Sport Bild fa sapere che i due club tedeschi seguono da tempo il calciatore olandese, che ha ben figurato in Serie A e in Europa League con la maglia della Dea fino a debuttare con la Nazionale orange.

MAINZ, IL NEWCASTLE DI BENITEZ SULL'ATTACCANTE GIAPPONESE MUTO. ARSENAL, IL FRIBURGO PROVA A CONVINCERE MERTESACKER. REAL MADRID, ISCO NON SI MUOVE: E' IL FUTURO DEI BLANCOS. PORTO, IL LIVERPOOL INSISTE PER ARRIVARE A CASILLAS. BESIKTAS, CONTATTI AVVIATI CON L'AGENTE DI BRAHIMI. WEST HAM, PRONTA

L'OFFERTA PER JOHNSTON DEL MANCHESTER UNITED. BARCELLONA, PER L'ESTATE E' WILLIAN L'ALTERNATIVA ALL'OBIETTIVO GRIEZMANN. MANCHESTER UNITED, MOURINHO VUOLE UMTITI E VARANE PER LA DIFESA. ARSENAL, SI INSISTE PER IL GIOVANE DIFENSORE SOYUNCU. TOTTENHAM, DUELLO BARCELLONA-UNITED PER ALDERWEIRELD.

Yoshinori Muto potrebbe salutare la Germania e il Mainz durante l'estate 2018. L'attaccante giapponese classe '92, in Europa dal 2015 e a segno in questa stagione nove volte tra Bundesliga e Coppa di Lega, interessa al Newcastle di Rafa Benitez che potrebbe acquistarlo nel giro dei prossimi mesi. A scriverlo è Sport Bild.

A settembre spegnerà 34 candeline e il suo contratto con l'Arsenal scadrà il prossimo 30 giugno. Per questo Per Mertesacker saluterà Londra e i Gunners al termine della stagione in corso, per appendere le scarpe al chiodo oppure per tornare in patria e chiudere la sua carriera in Germania. Sport Bild fa sapere che il difensore nato e cresciuto a Hannover ha ricevuto una proposta dal Friburgo, club che sta provando a convincere il calciatore a giocare per almeno un'altra stagione.

Isco non si muove da Madrid. Come riporta Marca, nonostante le voci che sono rimbalzate nelle ultime settimane (con il City pronto all'assalto, ndr), il Real Madrid non ha nessuna intenzione di cedere Isco in estate. Il talento spagnolo è uno dei giocatori chiave per il futuro dei Blancos.

Iker Casillas (36) non ha intenzione di appendere i guantoni al chiodo. Il portiere spagnolo è in scadenza col Porto, col club lusitano pronto a rinnovare il contratto dell'ex Real Madrid. L'estremo difensore, tuttavia, attende di capire quale altro club potrebbe prospettargli un ruolo da protagonista e per questo - conferma Record - il Liverpool avrebbe mosso i primi passi in tal senso. Possibile futuro ai reds, dunque, per Casillas.

Yacine Brahimi (28) ha un contratto col Porto valido fino al giugno 2019, per questo il Basiktas ha iniziato a muovere i primi passi per arrivare a mettere le mani sul cartellino dell'ex Granada. L'agente dell'esterno offensivo franco-algerino, scrive Record, ha già avuto i primi contatti col club turco. In estate, dunque, non è da escludere il trasferimento del calciatore a Istanbul.

Il West Ham prepara l'offerta per Sam Johnstone, portiere del Manchester United attualmente in prestito all'Aston Villa. Per l'inglese, che prenderebbe il posto di Hart, pronta un'offerta di circa 5 milioni di euro.

Antoine Griezmann resta l'obiettivo numero 1 per il Barcellona della prossima stagione, ma Don Balon fa sapere che il club catalano ha già messo nel mirino un altro calciatore qualora non dovesse riuscire ad acquistare l'attaccante dell'Atletico Madrid. I blaugrana - si legge - punterebbero dunque su Willian, pronto a salutare il Chelsea con l'addio di Antonio Conte ma seguito anche dal Manchester United di José Mourinho.

Come riporta il Daily Star Josè Mourinho vuole rinforzare la difesa del suo Manchester United in vista della prossima stagione. I due obiettivi principali - riporta il quotidiano britannico - sono Samuel Umtiti del Barcellona e Raphael Varane del Real Madrid.

L'Arsenal perderà l'esperto Per Mertesacker a giugno, ma per la prossima stagione ha messo nel mirino un giovane difensore turco. Si tratta di Çağlar Söyüncü, classe '96 e già nel giro della Nazionale maggiore del suo Paese. In forza al Friburgo dall'estate 2016, il calciatore - secondo il The Sun - sarebbe pronto a salutare la Germania e la Bundesliga per l'avventura in Premier League. I gunners, al momento, sarebbero in vantaggio rispetto ai club di Manchester nella corsa a Söyüncü.

Come riporta il Mirror il Manchester United vuole battere la concorrenza del Barcellona per il difensore belga del Tottenham Toby Alderweireld. L'ex Atletico Madrid è legato agli Spurs fino al 2019.