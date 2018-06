Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 4 giugno

© foto di Ospite

ROMA, PRESSING PER ZIYECH. E BRAHIMI È SEMPRE NEL MIRINO. LIVERPOOL, OCCHI SU RAFINHA E ASSALTO AD ALISSON. MILAN, MIRABELLI HA INCONTRATO MORATA. SAMP, VICINO BERISHA DEL SALISBURGO, MENTRE IL NAPOLI SEGUE RUDY E PRAET E CHIUDE PER LENO E BADELJ. CANCELO, CIAO ITALIA: IL WOLVERHAMPTON PRONTO A CHIUDERE. L'INTER STRINGE PER MALCOM E SOGNA CHIESA. LA JUVE SU GELSON MARTINS, IL CAGLIARI PRENDE SRNA

Hakim Ziyech verso la Serie A. L'Ajax starebbe per cedere il calciatore alla Roma, con il ds Monchi in pressing per il talento degli ajacidi. Pronto un contratto di cinque anni, l'agente avrebbe chiuso nelle scorse settimane a Trigoria. Affare da oltre 30 milioni di euro. La Roma è sempre interessata all'esterno offensivo del Porto Yacine Brahimi. Nonostante sia impegnato su altri fronti (Cristante e Justin Kluivert su tutti), il ds Verdejo Monchi continua a monitorare l'algerino ex Rennes e Granada.

Il Liverpool avrebbe messo gli occhi su Rafinha. Il centrocampista ha fatto un grande campionato nella sua breve parentesi all'Inter ma c'è il problema del riscatto dal Barcellona. La clausola rescissoria è di 35 milioni, cifra alla portata dei reds che si sono già portati avanti nella ricostruzione del centrocampo con gli acquisti di Naby Keita e Fabinho. Sul giocatore c'è anche l'Arsenal.

Il direttore sportivo del Milan Massimiliano Mirabelli nei giorni scorsi ha incontrato il centravanti del Chelsea Alvaro Morata, che piace anche alla Juventus, per sondare la sua disponibilità a vestire la maglia rossonera nella prossima stagione. Senza la partecipazione alle coppe europee sarà però molto difficile che l'affare vada in porto.

La Sampdoria ha trovato nelle scorse ore l'accordo con il Red Bull Salisburgo per il centrocampista Valon Berisha, seguito anche dalla Lazio, e ora attende la risposta del calciatore classe '93. Il club doriano potrebbe anche riabbracciare Roberto Soriano, centrocampista classe '91 ora al Villarreal.

Il Napoli continua a cercare rinforzi in mezzo al campo per rendere ancor più competitiva la squadra affidata a Carlo Ancelotti. Due i nomi principali: Sebastian Rudy, classe '90, del Bayern Monaco (già allenato da Ancelotti proprio in Baviera) e Dennis Praet, classe '94, della Sampdoria. Quest'ultimo ha una clausola di rescissione di 26 milioni di euro e potrebbe essere l'ideale sostituto di Marek Hamsik qualora lo slovacco dovesse lasciare Napoli.

Il futuro dell'esterno Joao Cancelo sarà quasi certamente lontano dalla Serie A nonostante l'Inter voglia trattenerlo e la Juventus abbia fatto più di un sondaggio. Il portoghese dovrebbe finire, per 40 milioni di euro, al neo promosso Wolverhampton in Inghilterra dove troverà il connazionale Rui Patricio, seguito a lungo dal Napoli.

La Juventus si aggiunge alla corsa per Gelson Martins, centrocampista dello Sporting Club. Il giocatore può chiedere la rescissione con la società portoghese e poi scegliere il proprio futuro, con l'Arsenal molto interessato alle sue prestazioni.

Nella serata, a Milano, ci sarebbe stato un vertice di mercato fra Inter, Bordeaux – presente il presidente dei francesi – e gli agenti dell'esterno offensivo Malcom. Un'operazione non facile visti i costi, circa 40 milioni di euro, ma che l'Inter vuole provare a fare per regalare subito un giocatore importante al tecnico Spalletti.

Il Napoli si è ormai rassegnato a salutare il regista Jorginho, che dovrebbe andare al Manchester City per una cifra fra i 50 e i 60 milioni di euro, e per questo avrebbe bloccato Milan Badelj, calciatore in uscita dalla Fiorentina. Per il croato il club partenopeo avrebbe pronto un triennale a 2,5 milioni di euro a stagione.

L'Inter ha messo nel mirino Federico Chiesa, esterno di proprietà della Fiorentina. Il calciatore è il primo obiettivo di Spalletti per il proprio attacco, ma i viola chiedono una cifra non inferiore ai 60 milioni di euro.

Bernd Leno sembra essere sempre più vicino al Napoli. Il Bayer Leverkusen avrebbe infatti finalmente accettato l'offerta degli azzurri per accaparrarsi il portiere tedesco, accostato anche all'Atletico Madrid per l'eventuale dopo-Oblak. Nelle casse dei rossoneri andrebbero circa 25 milioni di euro.

Sarebbero iniziati i contatti tra il Liverpool e l'entourage di Alisson. Le discussioni, secondo il giornale inglese, sarebbero iniziate in modo promettente, con il brasiliano disposto a sposare la formazione di Jurgn Klopp. Alisson sarebbe, oltretutto, affascinato dall'idea di giocare con il connazionale Roberto Firmino e col suo ex compagno di squadra, Mohamed Salah.

Il Cagliari è molto vicino a Darijo Srna. Il laterale classe '82 oggi sarà in città e potrebbe firmare un contratto di durata annuale. Sfumato il passaggio al PAOK Salonicco, l'ex bandiera dello Shakhtar è pronto a lasciare la squadra di Donetsk dopo 15 stagioni.

REAL MADRID CASTING PER LA PANCHINA: SI OFFRE SEEDORF, PIACE NEGELSMANN. KOVACIC VERSO LO SCHALKE 04. ATHLETIC: PRESO DANI GARCIA DALL'EIBAR. MANCHESTER UNITED, IN ARRIVO FRED E DALOT. IL BAYERN MONACO PUNTA DIGNE. FENERBAHCE: TENTATIVO PER SARRI, RESPINTO AL MITTENTE

In casa Real Madrid è sempre caccia al sostituto di Zidane sulla panchina. Dopo Pochettino, che appare sempre in pole, si è proposto ai Blancos l'olandese Clarence Seedorf, ex calciatore proprio del club madrileno, reduce dalla retrocessione con il Deportivo La Coruna. Caldo anche il nome del giovanissimo Julian Negelsmann, classe '87, dell'Hoffenheim che però preferirebbe restare in Germania e concludere il percorso con il suo attuale club guidandolo in una storica Champions League. Per quanto riguarda i calciatori il centrocampista Mateo Kovacic potrebbe finire allo Schalke 04 per sostituire Leon Goretzka. L'Athletic Bilbao ha anunciato, tramite il suo sito ufficiale, l'arrivo del centrocampista Dani Garcia. L'ex Eibar ha firmato un contratto valido fino al 2022

In Inghilterra il Manchester United sarebbe pronto a un doppio colpo: Fred, attaccante dello Shakhtar Donetsk, e Diogo Dalot, difensore del Porto. Il primo oggi dovrebbe firmare un quinquennale da 5 milioni a stagione, mentre agli ucraini andranno 60 milioni per il suo cartellino. Il Leeds è vicinissimo all'ingaggio di Marcelo Bielsa come prossimo allenatore.

Il Bayern Monaco si muove per arrivare a Lucas Digne, esterno ex Roma oggi al Barcellona. I bavaresi cercano un rinforzo a sinistra, complice la possibile partenza di Juan Bernat, ed avrebbero individuato nel francese del Barça il nome giusto. Per i blaugrana sarebbe già pronta una proposta da 17 milioni di euro. Con una nota sul proprio sito ufficiale il Rennes comunica l'acquisto di Jakob Johansson, centrocampista svedese di 27 anni proveniente dall'AEK Atene. Acquisto a titolo definitivo, contratto fino al 2020.

Il Besiktas è in forte pressing sull'Everton per Davy Klaassen, centrocampista arrivato a Liverpool la scorsa estate dall'Ajax. Il club turco punta forte sull'olandese, seguito a lungo nelle scorse sessioni dal Napoli, anche se vorrebbe un prestito con diritto di riscatto. Sirene dalla Turchia per l’ex allenatore del Napoli, Maurizio Sarri. Il Fenerbahce aveva pensato al tecnico toscano per affidargli la panchina proponendogli un contratto importante. Negativa la risposta del diretto interessato, che preferisce aspettare altre opportunità. Il Chelsea in primis, anche se Laurent Blanc continua a scalare posizioni.