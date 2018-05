Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 4 maggio

Le principali news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

ALLEGRI: "ALLA JUVE STO BENISSIMO". NAPOLI, IL FUTURO DI SARRI DOPO IL 20 MAGGIO. INTANTO IL CHELSEA CONTINUA IL PRESSING. INTER, MAZINHO INCONTRA IL BARCELLONA PER RAFINHA. MILAN, PER ANDRE' SILVA SPUNTA IL MONACO.

JUVENTUS

Intervenuto in conferenza stampa quest'oggi, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri parla così del futuro suo e di Dybala: "Sono legato alla Juventus e sto bene alla Juventus. Quello che posso dire è che conta solo il settimo scudetto da vincere. Dybala al Bayern? Non do io l'ok alla cessione... lo daremo eventualmente insieme alla società. Può diventare un top a livello mondiale. Parlare di mercato ora non ha senso".

NAPOLI

Per conoscere il destino di Maurizio Sarri bisognerà attendere il 20 di maggio, Napoli-Crotone, ultima di campionato 2017-18. Dopo quella gara si incontreranno tecnico e De Laurentiis per decidere insieme il futuro. A sostenerlo è Il Mattino.

Il Chelsea ha già incontrato Maurizio Sarri. A rivelarlo è Il Messaggero nell'edizione odierna, con il tecnico che ha partecipato a un summit circa un mese fa, in un aeroporto capitolino, per una durata di circa 4-5 ore. L'intermediario che curerebbe l'operazione è Fali Ramadani, l'offerta è un biennale da 5 milioni di euro. Confermata l'intenzione di pagare gli 8 milioni della clausola in scadenza 31 maggio, oppure un possibile pacchetto Koulibaly-Sarri.

A fine stagione Maurizio Sarri potrebbe lasciare Napoli e se davvero dovesse andarsene alcuni giocatori potrebbero essere ceduti dal club partenopeo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport l'unico che sarà venduto a prescindere dal futuro dell'allenatore è Kalidou Koulibaly, con Aurelio De Laurentiis che conta di incassare dai 70 agli 80 milioni di euro dalla cessione del senegalese.

"Quello del Napoli sarà ogni volta il primo risultato che chiederò perché questa città mi è entrata dentro. Sarei rimasto qui per sempre, senza di lui". E' una parte del discorso di Pepe Reina, riportato da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, alla festa con cui mercoledì sera ha salutato la squadra. Lui, spiega la rosea, è Aurelio De Laurentiis che Reina non ha mai citato nel suo discorso dal palco ma con il quale i rapporti sono praticamente inesistenti dalla scorsa estate.

Pepe Reina si appresta a salutare Napoli e nei prossimi giorni il club azzurro conta di annunciare il suo sostituto. Il primo nome è quello di Rui Patricio dello Sporting Lisbona e il direttore sportivo partenopeo Cristiano Giuntoli incontrerà a breve il club portoghese per cercare l'accordo, dopo aver già trovato quello con il giocatore, pronto a trasferirsi in Italia. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

"Per Maggio un addio in punta di piedi". Titola così il quotidiano partenopeo Il Roma nelle proprie pagine sportive, in merito al futuro di Christian Maggio (36). In scadenza contrattuale, l'esterno destro non giocherà più nel Napoli mentre il giornale sottolinea come l'ex Sampdoria saluterà in punta di piedi, dopo aver terminato anche il prolungamento triennale che il presidente De Laurentiis gli offrì nel 2015. Intanto Maggio dovrà decidere se continuare a giocare o meno: valuterà, magari in attesa di un’offerta interessante, eventuali proposte dall’estero o dalla Serie B. Ma al classe '82 farebbe piacere restare nel Napoli, con un ruolo da dirigente o di natura tecnica.

Il Napoli potrebbe puntare su un acquisto a sorpresa per gestire un'eventuale partenza di Koulibaly. Si tratta di Clement Lenglet, difensore centrale di proprietà del Siviglia che in passato ha rifiutato la Juventus. Arrivato a gennaio 2017 in Andalusia, ha disputato 50 gare in questa stagione.

INTER

Mazinho, padre di Rafinha Alcantara, incontrerà i responsabili dell'area sportiva del Barcellona per capire quali sono le intenzioni del club catalano riguardo il futuro del centrocampista nerazzurro. Stando al quotidiano catalano Sport, l'opzione che sembra più probabile è la permanenza in nerazzurro, ma Mazinho si aspetta che il Barça sia chiaro e da qui in poi sarà in grado di prendere in considerazione tutte le opzioni.

L'Inter pensa a un piano B in caso Joao Cancelo non possa essere riscattato. Nel mirino c'è Pavel Kaderabek, laterale destro dell'Hoffenheim, capace di giocare sia da terzino che da esterno alto. Sorpassato Sime Vrsaljko, dell'Atletico Madrid, e Guillermo Varela. A dirlo è Tuttosport.

MILAN

Martedì sera, dopo aver assistito al Bernabeu alla semifinale di ritorno di Champions League tra Real e Bayern Monaco, Massimiliano Mirabelli, ds rossonero, è andato a cena in un noto ristorante di Madrid insieme a Jorge Mendes: insieme a loro, presente anche il direttore sportivo del Monaco, Michael Emenalo. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, tra i vari argomenti trattati c’è stato anche quello che riguarda il futuro di André Silva, sbarcato un anno fa a Milanello per 38 milioni di euro. Purtroppo, il suo rendimento è stato ben al di sotto delle aspettative, soprattutto in campionato dove ha segnato solo due gol. Non appena sarà finita l’annata, si capirà quale potrebbe essere il destino dell’ex Porto, il quale sperava certamente di giocare di più. La Rosea spiega che non è escluso che le parti provino a insistere almeno per altri sei mesi, o al contrario che decidano di separarsi subito per poi scegliere di ritrovarsi eventualmente in futuro. La presenza al tavolo del ds del Monaco potrebbe essere un caso oppure no, visto che in passato André Silva è stato cercato fortemente dal club monegasco e il suo nome potrebbe presto tornare di moda. Il dialogo è appena iniziato, nelle prossime settimana si capirà qualcosa di più sul futuro del centravanti portoghese.

FIORENTINA

Il futuro di Milan Badelj resta ancora tutto da scrivere. Se alcune settimane fa sembrava infatti che il croato fosse destinato a lasciare la Fiorentina a parametro zero, visto che il suo contratto scadrà il prossimo 30 giugno, adesso le cose potrebbero cambiare, soprattutto a causa del bel rapporto che intercorre tra il centrocampista e Stefano Pioli. La società viola è pronta a offrire un triennale molto allettante al giocatore, che potrebbe firmare e prolungare dunque la sua avventura a Firenze. A riportarlo è La Repubblica.

SAMPDORIA

Il Secolo XIX racconta di una clausola, scritta nel contratto, secondo la quale Marco Giampaolo può liberarsi dalla Sampdoria in caso di chiamata da una delle migliori quattro d'Italia. Giampaolo continua a essere una pista per il dopo Sarri.

SASSUOLO

In attesa di capire se Beppe Iachini continuerà la sua avventura al Sassuolo anche l'anno prossimo, il club di Squinzi sta valutando una serie di eventuali alternative. Sul taccuino della dirigenza non ci sarebbero solo i nomi di Nicola, Maran e De Zerbi ma anche quello di Cesare Prandelli. L'ex ct azzurro era stato un'ipotesi presa in considerazione dal Sassuolo anche nella stagione scorsa. Dopo le esperienze all'estero con Galatasaray, Valencia e Al-Nasr, Prandelli potrebbe rimettersi in gioco nel nostro campionato.

ARSENAL, WENGER PAROLE IN AGRODOLCE. GLASGOW: STEVEN GERRARD NUOVO TECNICO. VALENCIA, ZAZA SI AFFIDA A BOZZO

Il tecnico dell'Arsenal Arsene Wenger ha parlato il giorno dopo la sconfitta contro l'Atletico Madrid: "Tutte le storie d'amore hanno una conclusione e purtroppo non sempre finiscono bene. Anzi la maggior parte delle volte non finiscono bene. Sono tristissimo. Il giorno dopo è sempre il peggiore. Sono triste perché amo questo club, è impossibile dedicare 20 anni della propria vita ad una società e poi andarsene in maniera semplice. Il mio successore dovrà far diventare l'Arsenal la priorità della sua vita, gestendo il club come se fosse suo. Non c'è altra strada".

Mancava solo l'attesa ufficialità che è arrivata in questi istanti: Steven Gerrard, leggenda del Liverpool da calciatore, lascia l'Academy dei Reds e diventa il nuovo allenatore in carica dei Glasgow Rangers. A comunicarlo è il club protestante della città scozzese sui social.

Nuovo obiettivo di mercato per il Barcellona che punta Rodrygo, esterno del Santos classe 2001. Il padre del giocatore, secondo quanto riportato da Sport, è arrivato in Catalogna per negoziare la firma di suo figlio e i blaugrana vogliono bloccarlo prima che altri club europei provino a prenderlo, opzionando il suo acquisto.

Trentuno partite e dodici gol nella Liga. Una media di uno ogni 162 minuti, una stagione importante quella vissuta da Simone Zaza. Per il quale gli interessamenti, come raccontato negli scorsi giorni su queste colonne, non mancano. Il giocatore, secondo quanto raccolto in Spagna da Tuttomercatoweb.com, si troverebbe molto bene a Valencia e in questo momento la sua volontà sarebbe quella di restare in terra iberica. La novità che lo riguarda, in eventuale chiave futuro, è la scelta della famiglia Zaza di avvalersi di un consulente di mercato come l'avvocato Giuseppe Bozzo ma, chiaramente, in caso di eventuali movimenti. Mentre Zaza ribadisce la sua felicità per l'esperienza al Valencia.