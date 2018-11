Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 4 novembre

© foto di Imago/Image Sport

MILAN, PRENDE CORPO LA SUGGESTIONE IBRA E SI LAVORA PER BLINDARE SUSO. GENOA, SE SALTA JURIC IN POLE C’È NICOLA (CHE PIACE ANCHE ALLA CREMONESE). NAPOLI-CAVANI, SMENTITE. JUVE SU MANOLAS E LA ROMA PENSA A RUGANI -

Continuano a prendere corpo voci di un possibile ritorno a Milano, sponda rossonera, di Zlatan Ibrahimovic. Secondo TuttoSport lo svedese sarebbe un acquisto che non andrebbe ad intaccare i parametri del Fair Play Finanziario in quanto il suo ingaggio è notevolmente ridotto, 1,5 milioni di euro con gli sponsor personali che lo porterebbero a quattro e ha sempre manifestato affetto per i colori rossoneri. L’agente Mino Raiola e Leonardo sarebbero sempre in contatto con il giocatore che vorrebbe un contratto di 18 mesi mentre la proposta del club, per ora, sarebbe di un semestrale con opzione di rinnovo per un ulteriore stagione. Intanto il Milan lavora anche per blindare Suso, i contatti ci sono e proseguono per cercare di arrivare alla fumata bianca. Anche se gl estimatori, per il calciatore, non mancano. Dal Chelsea all’Atletico Madrid. Suso al centro del mercato, con il rinnovo sullo sfondo...

Sarà una settimana importante per il Genoa. Perché se dovesse andare male la partita contro il Napoli, potrebbe esserci l’ennesimo cambio in panchina. Da quando è arrivato Juric i risultati non sorridono alla squadra rossoblu. E in pole, per eventualmente sostituirlo, c’è Davide Nicola che intanto sta avendo dei contatti con la Cremonese dopo l’esonero di Mandorlini. Situazione in evoluzione.

Mentre sul fronte Cavani-Napoli piovono smentite. Pista assai onerosa per le casse azzurre e molto complicata da realizzare. Mentre la Juve guarda in casa Roma per la difesa. Piace Manolas. E ai giallorossi potrebbe interessare Rugani...

MANCHESTER UNITED, SECONDO IL MIRROR JUVE DECISIVA PER MOURINHO. RED DEVILS A LAVORO PER I RINNOVI DI DE GEA E MARTIAL. BARCELLONA, IDEA DAVID LUIZ. PSG, BUFFON PUÒ RINNOVARE UN ALTRO ANNO. E IL CHELSEA RIPROVA A BLINDARE HAZARD - La partita più importante per salvare la panchina. Secondo il Mirror, in caso di risultato negativo contro la Juventus, l’allenatore del Manchester United Jose Mourinho sarebbe a rischio. Special One chiamato a vincere, per scacciare via i fantasmi di un esonero e per riprendere il cammino in Europa. Intanto la società lavora ai rinnovi di De Gea e Martial. Per il primo ipotesi più facile rispetto al secondo che ha mercato anche in Italia. Un rinnovo prova a farlo anche il PSG. Quello di Gigi Buffon, che potrebbe prolungare per un’altra stagione. Il portiere ha convinto tutti. Il Barcellona lavora ad un rinforzo in difesa e piace molto David Luiz. Mentre il Chelsea prova a blindare Hazard e ad allontanarlo dal Real Madrid...