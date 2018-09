Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 4 settembre

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un miliardo e 129 milioni di euro. Questo, al lordo, il nuovo record relativo agli stipendi della Serie A che hanno subito un importante incremento in avanti soprattutto grazie all'arrivo di Cristiano Ronaldo (31 milioni di euro netti a stagione).

Ma qual è la formazione più pagata della Serie A? E' formazione che sarebbe competitiva per vincere qualsiasi cosa. In porta l'enfant prodige del calcio italiano: Gianluigi Donnarumma (6 milioni di euro netti a stagione). Difesa a quattro quasi esclusivamente a tinte bianconere: Joao Cancelo (3 mln netti), Bonucci (5.5 mln netti), Chiellini (4 mln netti) e Asamoah (3 mln netti). Emre Can (5.5 mln netti) e Pjanic (6.5 mln netti) nella cerniera di centrocampo, Douglas Costa (6 mln netti), Dybala (7 mln netti) e Cristiano Ronaldo (31 mln netti) alle spalle di Gonzalo Higuain (9.5 mln netti).

Un dato eloquente, che mette in evidenza la supremazia della Juventus: la squadra bianconera nella formazione dei più pagati ha ben otto calciatori. Poi due del Milan e uno dell'Inter.

Un bel balzo in avanti, ma non sufficiente per diventare il calciatore più pagato al mondo: trasferendosi alla Juventus, Cristiano Ronaldo ha alzato il suo stipendio fino a 31 milioni di euro netti a stagione. CR7 resta però resta sul gradino più basso del podio: il primo è Leo Messi, con 46 mln di euro netti a stagione, poi Neymar che ne guadagna 36.

Massimiliano Allegri è l'allenatore più pagato della Serie A. Il tecnico campione d'Italia guadagna 7.5 mln di euro netti a stagione. Quest'anno, però, sono molto più vicini i suoi colleghi. Al secondo posto Carlo Ancelotti, rientrato in Italia dopo aver vinto tutto in giro per l'Europa: a Napoli guadagna 6.5 mln netti a stagione. Chiude il podio Luciano Spalletti (4.5).

Il patron del Sassuolo Giorgio Squinzi ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport: "La vittoria con l'Inter? Spalletti mi aveva detto che non avrei trovato spazio per un'altra targa. Come no. Sassuolo secondo per errore? Nessun errore, siamo noi l'anti Juve. Scherzo ovviamente. De Zerbi come Di Francesco? E' presto per dirlo ma il suo calcio mi piace molto. Iachini? Gli dobbiamo molto, doveva salvarci e l'ha fatto. Sassuolo più forte di un anno fa? Sicuramente anche se mi dispiace che sia una squadra con pochi italiani. Cosa non ha funzionato per ora? La difesa, per il momento non molto affidabile. Berardi in Nazionale? Se lo merita. Ventura sbagliava a non considerarlo. Boateng? E' un fenomeno, può essere l'uomo in più".

La FIFA non ha nemmeno aperto un processo contro l'Inter dopo la segnalazione del Real Madrid. Florentino Perez nelle scorse settimane aveva accusato il club nerazzurro di essersi comportato in modo scorretto nella trattativa Modric, ma la FIFA dopo aver sentito tutte le parti in causa non ha ravvisato nulla di tutto ciò. Il motivo? È stato Vlado Lemic, procuratore di Modric, a proporre il giocatore all'Inter nel corso della trattativa Vrsaljko, non l'Inter a cercare direttamente il ragazzo. Adesso, scrive il Corriere dello Sport, resta da capire cosa succederà a gennaio o più probabilmente a giugno. Perché Modric non ha ancora rinnovato il contratto e quando il calciomercato tornerà in auge non è escluso che la trattativa si possa riaprire.

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha parlato a Radio Marte due giorni dopo la schiacciante vittoria ottenuta contro il Napoli al Ferraris: “Quagliarella è un uomo che ha tanto da raccontare, avete avuto la fortuna di averlo nel momento migliore e poi l’avete mandato via. Il Napoli ha un allenatore bravo, di spessore, ha un bravo presidente e una rondine non fa primavera. Ha perso una bella partita, meglio perdere con Ferrero che con un altro, almeno io vi amo. Il Napoli è una grande squadra, una grande realtà, Aurelio (De Laurentiis, ndr) ha fatto miracoli con questa squadra, ma nel calcio non si riconosce mai niente. Giampaolo? Vi piace sto Giampaolo eh! Tremavo perché Aurelio se lo stava per prendere? Ma che devo tremare, lui sta con me!”.

“Finalmente siamo arrivati alla definizione della data delle elezioni: avevo già detto in tempi non sospetti di voler chiudere a ottobre e così sarà. L’auspicio è che, dal 22 ottobre, ci sia maggiore coesione tra le componenti e una convergenza su una persona che possa traghettare la Figc nei due anni che mancano alla prossima assemblea”. Queste le parole del commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, durante il Consiglio nazionale del Coni.

“Il problema maggiore per la Figc è la riforma dei campionati: credo sia un passaggio obbligato perché il sistema così non regge. Comunque sono considerazioni che non spettano a me. - ha aggiunto il commissario della Federcalcio - La Figc è una federazione particolare, sui generis. È una vera e propria confederazione e le varie componenti hanno i rispettivi interessi. Il mio è stato un percorso abbastanza complesso e difficile nel quale ho cercato di far dialogare le varie componenti”, ha concluso Fabbricini che il prossimo 22 ottobre terminerà il proprio incarico da commissario straordinario con le nuove elezioni della Federcalcio.

Roberto Donadoni, ex commissario tecnico della Nazionale, ha commentato ai microfoni di Radio 24 le parole di Roberto Mancini, attuale ct che s'è lamentato dei pochi italiani che giocano in Serie A: "Parole di Mancini sui pochi italiani fanno parte del gioco delle parti, io sono stato allenatore e commissario tecnico ed è normale che se uno veste i panni del ct voglia più italiani e se uno veste i panni dell'allenatore schiera in campo chi ritiene", ha detto Donadoni che prosegue. Da allenatore di club devo far giocare chi rende di più, la coperta è corta e far crescere il movimento italiano è difficile. Giovani in campo? Se poi commettono errori gli si da addosso. Molti giocatori italiani non hanno giocato in competizioni europee, questo crea un gap per la Nazionale nell'aspetto mentale, psicologico, perché da quello tecnico non abbiamo da invidiare a nessuno".

Una fascia da capitano unica per tutta la Serie A: è questa una delle novità regolamentari di stagione. Che non convince club e calciatori, tanto che nelle prime due giornate alcuni capitani (per esempio Gomez, De Rossi e Pezzella) hanno comunque indossato una fascia personalizzata. Una scelta che potrebbe portare a sanzioni se replicata nelle prossime partite. Lo ha reso noto, di fatto, il Giudice Sportivo nel comunicato odierno: "facendo seguito a quanto comunicato con CU n. 24 del 28 agosto 2018, in relazione al nuovo Regolamento delle divise da giuoco della Lega Serie A pubblicato il 25 agosto 2018 (CU n. 23), comunica che, essendosi verificate disomogeneità informative, le eventuali determinazioni conseguenti alla violazione delle sopra riportate prescrizioni verranno assunte dallo scrivente Organo, ai sensi del CGS, a partire dal prossimo turno del Campionato di Serie A Tim".

Claudio Marchisio, ai microfoni del sito ufficiale dello Zenit, ha parlato dei motivi chelohanno convinto a scegliere il club russo: "Non ho avuto dubbi nello scegliere lo Zenit. Mi piace il club e mi piacciono le sue ambizioni. Dopo aver lasciato la Juventus avevo promesso che non avrei firmato per nessuna squadra italiana, ma volevo comunque trovare un club che condividesse i miei valori. Sono rimasto impressionato dallo stadio e dal modo in cui i tifosi sostengono la squadra. Per prima cosa ho parlato con Criscito e gli ho chiesto di consigliarmi un buon ristorante. Mimmo mi ha confermato che questo è un club speciale con tifosi fantastici. Nel fine settimana arriverò a San Pietroburgo e vedrò tutto con i miei occhi".

Un inizio stentato in Premier League che ha fatto storcere la bocca a molti tifosi. La panchina di José Mourinho al Manchester United nelle scorse ore non sembrava più così salda, anche se lo stesso Special One non crede all'ipotesi esonero, come si legge su La Gazzetta dello Sport: "L'esonero? Ma quando mai, con quello che gli costo. La Juventus? Ha comprato Cristiano Ronaldo per vincere la Champions. E' una delle squadre più forti in Europa, ma contro lo United dovrà soffrire. Quanto a Cristiano, non ho mai pensato a riportarlo a Manchester".

La Federcalcio colombiana rende noto che dopo un colloquio con il commissario tecnico José Pekerman ha deciso per la separazione del rapporto di lavoro con l'argentino. 69 anni, Pekerman chiude la sua avventura con i cafeteros iniziata nel 2012 e che ha portato a due qualificazioni consecutive ai Mondiali, con l'accesso ai quarti di finale nel 2014 come miglior prestazione di sempre per la selezione.

Hachim Mastour riparte dalla Grecia. Il trequartista marocchino, svincolatosi dal Milan, è un nuovo giocatore del PAS Lamia, squadra del massimo campionato ellenico attualmente ultima con due sconfitte in altrettante partite.

L'Ajax, tramite il proprio profilo Twitter, ha annunciato il rinnovo di contratto di David Neres. L'esterno classe '97 ha prolungato fino al giugno 2022.

Intervenuto in conferenza stampa, Granit Xhaka è tornato a parlare dell'aquila a due teste mimata nel corso della partita dei Mondiali Svizzera-Serbia: "Sono dispiaciuto di quello che è successo e sarei uno stupido se dicessi che lo farei di nuovo. Non succederà mai più. Ho un solo passaporto, quello svizzero. E indosso con fierezza i colori rossocrociati. Sarò eternamente grato a Petkovic per come mi ha sostenuto prima del match contro la Serbia. Non potete immaginare come mi sentivo di fronte all'enormità di insulti e di odio di cui ero divenuto oggetto". E anche capitan Stephan Lichtsteiner e Xherdan Shaqiri sono intervenuti sulla questione: "Chiediamo scusa a tutte le persone che si sono sentite offese, comunque non era nostra intenzione prendere in giro nessuno".

Il Lione con un comunicato ufficiale fa sapere di essere vicino al tecnico Bruno Genesio e alla sua famiglia per l'incidente avvenuto sabato e che condanna fermamente il gesto. Il tecnico è stato aggredito fisicamente e verbalmente da alcuni pseudo-tifosi mentre stava festeggiando il suo compleanno con la famiglia.

La Federcalcio danese ha diramato le convocazioni per la sfida contro la Slovacchia dopo la decisione dei calciatori di scioperare dopo la mancata intesa sul nuovo accordo collettivo commerciale (scaduto il 31 agosto dopo due proroghe estive, ndr). A guidare la nazionale sarà John 'Faxe' Jensen che ha dovuto chiamare a difendere i colori della Danimarca giocatori di futsal e che militano nelle serie inferiori. Un modo per evitare non solo una multa da parte della UEFA, ma anche l'esclusione della Nazionale delle competizioni internazionali.