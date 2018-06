Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 5 giugno

Le principali news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

FAVILLI TORNA ALLA JUVE. LICHTSTEINER SALUTA L'ITALIA. NAPOLI, SPUNTA ACHRAF DEL REAL MADRID. ORE DECISIVE PER JORGINHO. MALCOM-INTER, C'E' L'ACCORDO. ROMAGNOLI RINNOVA COL MILAN. ALISSON TRA CHELSEA E REAL MADRID.

Un attaccante per la Juventus. Il club bianconero è vicino a chiudere per il ritorno di Andrea Favilli dall'Ascoli. Il giocatore aveva già vestito la maglia della Juventus in prestito dal Livorno nella stagione 2015/2016 per poi non essere riscattato. La conferma dell'affare arriva direttamente da Cristiano Giaretta, ds del club marchigiano. Retroscena su Miralem Pjanic: la Juventus aveva ricevuto un'offerta da 50 milioni per il centrocampista bosniaco. A recapitarla è stato il Manchester City di Pep Guardiola, ma i bianconeri hanno rifiutato la proposta, giudicandola troppo bassa per il valore del giocatore e per reinvestirla alla ricerca del sogno Milinkovic Savic. Ancora niente visite in programma per Mattia Perin: a prescindere da questo, l'affare è a un passo: il giocatore è a Torino e le visite saranno effettuate nei prossimi giorni. Stephan Lichtsteiner, intanto, è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Arsenal. Infine, arriva il no di Allegri al Real Madrid: i Blancos si sono mossi direttamente tramite il presidente Florentino Perez che ha chiamato Adriano Galliani, vecchio amico dell'allenatore juventino che però ha subito fatto intendere, nonostante si senta gratificato dalla proposta, di non voler lasciare la Serie A per la Liga.

Per il mercato della difesa, il Napoli cerca un terzino giovane da utilizzare come vice Hysaj: spunta l'idea Achraf Hakimi, marocchino classe '98 del Real Madrid, mentre un altro profilo porta il nome di Lainer del Salisburgo (giocatore seguito però anche dalla Lazio). Il nome di Jorginho è sempre in orbita Manchester City e nelle prossime ore ci sarà un nuovo incontro tra i Citizens e il Napoli per cercare di limare la distanza tra domanda e offerta. Gli inglesi potrebbero arrivare a 50 milioni di euro di parte fissa alla quale aggiungere poi i bonus. Simone Verdi ha annunciato nel post-partita di Italia-Olanda il suo approdo a Napoli nella prossima stagione. Ma quello del trequartista del Bologna potrebbe non essere l'unico rinforzo offensivo per la squadra di Carlo Ancelotti: Giuntoli, infatti, è pronto a effettuare un nuovo assalto a Matteo Politano, anche lui cercato nelle scorse finestre di mercato. Una volta partito Jorginho, il Napoli andrà all'assalto per uno fra Milan Badelj, capitano in scadenza della Fiorentina per il quale si erano mosse anche Juventus e Roma, e Fabian Ruiz del Betis Siviglia che può approdare al San Paolo ma solo previo pagamento della clausola da 32 milioni di euro prevista sul proprio contatto. Più lontano invece Lucas Torreira della Sampdoria.

Ultime su Alisson. Il numero uno della Roma è uno dei principali indiziati a lasciare il club giallorosso e resta un obiettivo di Real Madrid e Chelsea. Il suo destino al momento, sembra essere legato a quello di Courtois: se il belga resterà a Londra, Alisson può trasferirsi al Real; viceversa, qualora Courtois dovesse andare a Madrid, allora il brasiliano potrebbe partire direzione Chelsea. La Roma chiede 100 milioni ma le offerte che arriveranno molto probabilmente si aggireranno tra i 70 ed i 75 milioni di euro. Con Bryan Cristante che è sempre più vicino alla Roma le trattative tra i giallorossi e l'Atalanta potrebbero però comunque proseguire: nelle prossime settimane i due club potrebbero parlare sia di Marco Tumminello che di Gregoire Defrel, con il primo che potrebbe finire a Bergamo in prestito e il secondo che resta un obiettivo molto più difficile da raggiungere per gli orobici. L'asse di mercato Roma-Amsterdam è uno dei più caldi negli ultimi giorni e rischia di infiammarsi nelle prossime settimane. Il club giallorosso avrebbe trovato l'accordo con Hakim Ziyech e Justin Kluivert, gioielli dell'Ajax. Ziyech è un vecchio pallino di Monchi, che lo aveva monitorato l'anno scorso come alternativa a Mahrez, ma la Roma lo segue dal 2014, quando vestiva la maglia dell'Heerenveen e l'allora d.s. Walter Sabatini lo seguiva con grande interesse.

Malcom dice sì all'Inter. Il giocatore è convinto che la destinazione nerazzurra sia quella giusta per la sua crescita e ha espresso la sua preferenza per la Beneamata. L'incontro di ieri sera è stato positivo: lo cercano top club europei come PSG, Liverpool e Borussia Dortmund, ma il brasiliano ha già reso nota la sua volontà. L'Inter ora dovrà ragionare sulla formula e preparare un'offerta da presentare al Bordeaux, con i nerazzurri che finora non hanno intenzione di spingersi oltre i 40 milioni. La richiesta è alta, si parte dai 50 milioni di euro con formule da definire, ma un passo importante è già stato fatto. C'è l'accordo fra il Monaco e l'Inter per il trasferimento di Dalbert, terzino brasiliano arrivato dal Nizza nella scorsa stagione. Il calciatore chiede 2 milioni di euro a stagione, mentre l'attuale stipendio si aggira intorno al milione e trecentomila.

Memphis Depay sempre più vicino al Milan: l'esterno olandese del Lione avrebbe trovato l'accordo coi rossoneri per un quinquennale da 4,5 milioni di euro a stagione. Ora Mirabelli e Fassone devono convincere il club transalpino, che chiede 40 milioni di euro. L'avventura di Ignazio Abate in maglia rossonera è ormai giunta ai titoli di coda: il terzino campano ha trascorso la prima parte delle vacanze negli USA e potrebbe aver avuto dei contatti con alcuni club della MLS. Con lui, potrebbero salutare anche i compagni di reparto Gustavo Gomez e Luca Antonelli, richiesti rispettivamente in Argentina e da alcune squadre di Serie A. Infine, il Milan ha annunciato, tramite una diretta Facebook, il rinnovo di Alessio Romagnoli fino al 2022.

Idea inglese per l'attacco del Parma: il club crociato starebbe pensando a Peter Crouch, centravanti classe '81 in scadenza di contratto nel 2019 con lo Stoke City. SPAL alla ricerca di un portiere e una punta, si scalda l'asse con l'Udinese ma non solo: il club estense pensa ad Andrea Fulignati del Cesena per la porta, ma per l'attacco tratta Stipe Perica con i friulani. E nell'ambito della trattativa potrebbe rientrare Simone Scuffet. Bruno Peres vicinissimo al ritorno al Torino: la fumata bianca tra la Roma e il club granata potrebbe arrivare anche nella giornata di domani: le parti sono vicine, con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto e controriscatto. Affare complessivo da 9 milioni, mancano ancora da definire gli ultimi dettagli sul contratto, ma filtra ottimismo da parte dei due club. Fiorentina al lavoro: trattativa avviata per l’attaccante della Roma, Stephan El Shaarawy. In settimana incontro con l’entourage per gettare le basi per l’operazione. L'Atalanta pensa a Leonardo Pavoletti per l'attacco della prossima stagione. Il giocatore piace molto a Gian Piero Gasperini che lo ha già avuto al Genoa e nei prossimi giorni i nerazzurri proveranno l'affondo per il centravanti. Musa Barrow ha caratteristiche diverse dal cagliaritano, mentre Andrea Petagna e Andreas Cornelius potrebbero partire. L'ostacolo è però rappresentato dall'ingaggio, poiché percepisce 1,8 milioni di euro in Sardegna, mentre l'Atalanta avrebbe un budget inferiore. Pavoletti verrà riscattato dal Cagliari per 10 milioni di euro ma i rossoblù potrebbero comunque cederlo. Primo acquisto dell'estate per l'Atalanta. Come annunciato dal Wisla Plock sul proprio sito ufficiale Arkadiusz Reca sarà infatti un giocatore nerazzurro: venerdì il giocatore arriverà in Italia per le visite e la firma. Manca solo l'ufficialità per il trasferimento di Federico Marchetti, scadenza con la Lazio al 30 giugno, al Genoa. Il portiere ha svolto le visite mediche e firmerà il contratto biennale con i rossoblù. Infine, è ufficiale l'interruzione del rapporto tra il Sassuolo e Iachini, oltre a quello tra Maran e il Chievo Verona. Per la panchina del club neroverde c'è De Zerbi. "Si, sono vicino al Sassuolo". Così contattato da Sportitalia l'allenatore ha confermato di essere virtualmente il nuovo tecnico del Sassuolo.

PASTORE PER IL WEST HAM. IL MANCHESTER UNITED UFFICIALIZZA FRED. VIEIRA VICINO ALLA PANCHINA DEL NIZZA. LEWANDOWSKI VUOLE SOLO IL REAL MADRID.

Javier Pastore è uno degli obiettivi sensibili del West Ham in vista della prossima stagione. Gli Hammers sono pronti a investire circa 20 milioni di euro per il suo acquisto, ma al momento sono le richieste del fantasista a bloccare la trattativa. Infatti, se da una parte i parigini sono disposti a trattare la sua partenza, dall'altra l'argentino chiede uno stipendio da 215mila euro a settimana, troppo alto per le casse del club londinese. Il Manchester United, attraverso il proprio sito ufficiale, ha annunciato l'acquisto del centrocampista brasiliano dello Shakhtar Donetsk, Frederico Rodrigues de Paula Santos, comunemente noto come Fred. Importante acquisto per lo Strasburgo, che ha ufficializzato attraverso i propri canali ufficiali l'ingaggio del difensore centrale serbo Stefan Mitrovic. 28 anni, il giocatore arriva dal Genk e ha firmato un contratto di quattro anni. Ryan Fredericks è un nuovo giocatore del West Ham. Il terzino classe '92 era in scadenza di contratto col Fulham e ha trovato l'intesa per un quadriennale con gli Hammers. Sarà lui, dunque, il primo acquisto di Manuel Pellegrini. Patrick Vieira è a un passo dalla panchina del Nizza: l'ex calciatore di Milan, Juventus e Inter avrebbe già trovato un accordo col club francese per succedere a Lucien Favre. Prima dell'annuncio ufficiale, però, Vieira guiderà il suo New York City per l'ultima volta questo fine-settimana. Robert Lewandowski vuole solo il Real Madrid: negli ultimi giorni l'attaccante del Bayern si sarebbe più volte proposto ai blancos tramite al suo agente. Vestire la maglia del Real, nonostante l'interesse delle big inglesi, sembra essere infatti il suo unico desiderio.