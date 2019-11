Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 5 novembre

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli non è più in ritiro. O, quantomeno, non lo sono i calciatori. Stando a quanto riferito da Sky Sport, nonostante da planning la squadra dovesse rientrare a Castel Volturno dopo la partita di stasera, i giocatori sono ritornati invece nelle proprie case. Non sarebbe confermata la notizia dell'autorizzazione della società all'interruzione del ritiro; la decisione, ìnvece, sarebbe stata presa autonomamente dalla squadra. A fine partita c'è stato uno scambio di vedute piuttosto acceso, con i senatori che rivendicavano il diritto di rientrare a casa. Il club è rimasto sui propri passi e questo non è andato giù ai giocatori. In pratica si può parlare di un vero e proprio ammutinamento.

A sorpresa, Carlo Ancelotti non si è presentatp in sala stampa dopo il pari contro il Red Bull Salisburgo. E intanto c'è una bomba dall'Argentina: secondo quanto riportato da Fox Radio, Carlo Ancelotti sarebbe fra i papabili alla panchina del Boca Juniors. L'attuale allenatore del Napoli sarebbe in lizza per il nuovo anno al posto di Gustavo Alfaro. Sembrerebbe fantacalcio, ma il recente trasferimento in Argentina e proprio al Boca di Daniele De Rossi rende tutto possibile.

Antonio Conte ci va giù duro dopo la sconfitta contro il Borussia Dortmund. Il bersaglio del messaggio è di nuovo la società, rea di aver consegnato al tecnico salentino una rosa troppo corta: "Spero che queste partite facciano capire a chi di dovere alcune cose. Venga anche qualche dirigente a parlare. Si è programmato ma si poteva fare meglio. Va bene così, bisogna lavorare e andare avanti, bisogna migliorare. Dimostriamo di poter mettere in difficoltà chiunque con il lavoro, ma giocano sempre gli stessi. Le cose si fanno insieme, sono stati fatti degli errori importanti, non possiamo fare due competizioni in queste condizioni".

A Mediaset, prima del match contro il Borussia Dortmund, parla l'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta: "Percorso che è iniziato dalla prima giornata, ci sono difficoltà, ma la squadra risponde bene. Sono fiducioso anche per stasera. Martinez? Siamo l'Inter, una grande squadra che non deve necessariamente cedere i proprio campioni, a meno che i giocatori non vogliano andare via. Ma nel suo caso non conta la clausola, conta la voglia di crescere e di migliorare insieme ai compagni che ha. Esplosione di Esposito frenerà mercato di gennaio? Ogni competizione ha degli imprevisti, serve una rosa vasta. Il primo acquisto a gennaio sarà però quello di Sanchez, che riprenderà a lavorare coi compagni. Sarà un recupero non da poco perché negli spezzoni che ha giocato con noi ha dimostrato di essere un grande giocatore".

Mario Balotelli è tornato a parlare dopo i fatti successi domenica allo stadio Bentegodi di Verona con il giudice sportivo che nella giornata di oggi ha disposto la chiusura del settore dal quale sono arrivati gli insulti: "Non è bello ma non ho accusato il Verona, non ho accusato la Curva del Verona. Ho accusato pochi scemi che lo hanno fatto e li ho sentiti. Ho accusato quei coglioni e basta. Di sicuro non erano due o tre perché li ho sentiti dal campo. Dico la verità: lo stadio del Verona e i tifosi del Verona - aggiunge - mi stanno anche simpatici con i loro sfottó. Ma se vuoi distrarre un giocatore, lo puoi fare in mille modi, non così. Così non va bene. Così non ci siamo. Non dico che sono diverso dagli altri giocatori a cui hanno fatto gli stessi cori, gli stessi ululati ma il problema è che io sono italiano, dovrei tornare in Nazionale. 'I pochi, perché ripeto sono sempre pochi gli scemi - puntualizza - ma ci sono, che lo hanno fatto sono delle teste di ca... A sfondo razzista non ci sta, non c'è mai stato e mai ci starà'' .

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina, ha annunciato al consiglio federale di oggi di aver inviato all'IFAB (International Football Association Board), ente che stabilisce le regole del calcio, la richiesta di poter applicare anche al campionato di serie A l'utilizzo delle cinque sostituzioni, in luogo di tre, come già avviene nei campionati di Serie C e Serie D.

Il giudice sportivo della Serie A ha chiuso per un turno il settore dello stadio Bentegodi di Verona da dove sono arrivati gli ululati razzisti contro Mario Balotelli, il 'Poltrone Est', e il presidente dell'Hellas Verona, Maurizio Setti, ha commentato a Rainews 24: "Siamo un capro espiatorio".

Pur rimanendo l'idea di continuare con Luca Gotti, che ha però inizialmente declinato la possibilità di fare il primo allenatore fino alla fine della stagione, l'Udinese sonda il mercato a caccia di un tecnico che possa dare determinate garanzie e lavorare con il già ricco staff che i bianconeri hanno in casa. Oggi in un hotel veneziano la dirigenza friulana ha incontrato Walter Zenga, Davide Ballardini e Massimo Carrera, tre potenziali obiettivi per la seconda parte della stagione. Rimane in corsa anche Gigi Di Biagio, decisione che verrà presa durante la settimana, fermo restando la scelta di avere Gotti in panchina anche contro la SPAL.

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Brescia ha annunciato l'approdo di Fabio Grosso come allenatore della squadra lombarda. L'ex Hellas raccoglie quindi l'eredità di Corini, ecco il comunicato diramato dal club di Cellino: "Il Brescia Calcio S.p.a. comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima squadra a Fabio Grosso. Il nuovo tecnico condurrà il suo primo allenamento oggi pomeriggio alle ore 15:30, presso il Centro Sportivo di Torbole Casaglia. Al Mister e al suo staff il Club dà il benvenuto". 

La Supercoppa italiana torna in Arabia Saudita, e questa volta lo stadio sara' aperto alle donne in tutti i settori: la sfida tra la vincitrice dello scudetto e la vincitrice di Coppa Italia, Juventus-Lazio, si giocherà a Riad il 22 dicembre, alle 17.45 ora italiana. Rispetto all'edizione 2018, a Gedda, passo in avanti sul fronte dei diritti: la Lega ha chiesto e ottenuto che il pubblico femminile abbia accesso a tutti i settori, e non solo ad alcuni dedicati.

Zinedine Zidane chiama Mbappé a Madrid. Il tecnico dei blancos, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions col Galatasaray, si è espresso così sul talentoso attaccante del Paris Saint-Germain: "Kylian ha sempre detto che il suo sogno è giocare al Real, ma per ora milita nel PSG. Starà a lui decidere il suo futuro, vedremo che succederà", le parole dell'allenatore del Real Madrid.

Arsène Wenger ha dichiarato di essere interessato alla panchina del Bayern Monaco. Intervistato da beIN Sports, il tecnico francese ha dichiarato: "Certo che sarei interessato. Allenare è la mia vita e chiunque abbia allenato direbbe la stessa cosa. Ho allenato dai 33 anni fino ai 69 senza interruzioni e sempre al top. Ad ogni modo dopo 36 anni di panchina, anche se mi manca, un anno senza pressioni non è stato male. La gente che mi conosce bene mi vede più rilassato. Ed è la verità".

Clamorosa indiscrezione dalla Germania. Secondo quanto riporta Sky Sports Deutschland, infatti, il Bayern Monaco in queste ore avrebbe fatto un tentativo con Thomas Tuchel per il dopo-Kovac, chiedendogli di lasciare la Ligue 1 a stagione in corso e tornare così fin da subito a lavorare in patria. L'attuale allenatore del Paris Saint-Germain, che conosce bene il campionato di Bundes per il suo lungo passato tra Stoccarda, Augusta, Mainz e Borussia Dortmund, ha però comprensibilmente rifiutato l'offerta in quanto legato contrattualmente al club parigino fino al 30 giugno 2021.

Fredrik Ljungberg se viene esonerato Unai Emery. Come riporta il Daily Star, l'attuale assistente dell'allenatore spagnolo sarebbe destinato a prendere le redini della squadra qualora la società dovesse optare per un cambio in panchina nelle prossime giornate. Ljungberg diverrebbe così il tecnico ad interim dei Gunners, in attesa di trovare il profilo più idoneo per il presente e per il futuro del club.