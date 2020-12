Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 6 dicembre

MILAN, MASSARA SUL RINNOVO DI IBRA: “PARLEREMO AL MOMENTO OPPORTUNO”. INTER, PIACE ZACCAGNI. ERIKSEN IN USCITA - Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, ai microfoni di Sky ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e del suo futuro: "Non ne abbiamo ancora parlato, lo faremo al momento oppprtuno. Dipenderà molto dal suo stato d'animo, dalla sua voglia. Lui ha dimostrato di voler fortemente il Milan e lo fa con grandissimo trasporto, ci sta dando moltissimo. Ma anche il Milan gli sta dando molto, facendogli ritrovare la voglia di essere ancora ai massimi livelli e ci auguriamo che possa averla ancora a lungo".

Il mercato di gennaio si avvicina con l’Inter che potrebbe effettuare diverse operazioni. Fra le uscite dovrebbero esserci quelle di Eriksen e Nainggolan. Per quanto riguarda il danese, Marotta è stato chiaro nei giorni scorsi affermando di non opporsi ad un’eventuale richiesta de giocatore di andare via, mentre per quanto riguarda il belga venerdì Conte ha fatto capire di non contare su di lui. Secondo quanto riporta l’edizione di Tuttosport, dalle possibili cessioni dei due potrebbero dipendere le entrate: il tecnico nerazzurro si aspetta un centrocampista con caratteristiche difensiva e un attaccante che possa far rifiatare Lukaku.

Le prestazioni di Mattia Zaccagni non sono certamente passate inosservate. Il centrocampista del Verona è stato protagonista di un ottimo avvio di stagione con la convocazione in Nazionale che rappresenta la ciliegina sulla torta. Il giocatore avrebbe attirato su di sé le attenzioni di due club del massimo campionato. Come riporta l’edizione odierna de L'Arena, Lazio e Inter sarebbero interessate.

Il Corriere Fiorentino in merito all'attaccante della Fiorentina Christian Kouame scrive che la sua voglia di provare a imporsi in maglia viola non si arresta. L'attaccante lo deve soprattutto al ds Daniele Pradè che - riporta il quotidiano - in estate ha rifiutato un'offerta da 25 milioni arrivata dall'Inghilterra

PSG, LEONARDO FIDUCIOSO SUL RINNOVO DI MBAPPÉ. JESÉ RISOLVE IL CONTRATTO. TOTTENHAM, RETROSCENA DIER: “RIMASTO PER MOURINHO” - "Messi è un giocatore del Barcellona. Quando toccano i nostri giocatori non siamo contenti, allora non dobbiamo toccare i giocatori d'altri. Siamo contenti di quello che abbiamo fatto e della rosa che abbiamo. Non è il momento di parlarne". Nel corso di un'intervista ai microfoni di Canal+, il direttore sportivo del PSG, Leonardo, ha parlato del mercato del club partendo dalla possibilità di prendere Messi ma non solo: "Il rinnovo di Mbappé? Ne parliamo, c'è voglia di parlarne, penso che ne abbia voglia anche lui. Ora è il momento di avere un'idea più chiara sul futuro, penso che abbiamo fatto passi avanti rispetto a dieci-quindici giorni fa".

Nell'ultima sessione di calciomercato, in estate, Eric Dier ha seriamente pensato di lasciare il Tottenham. Ad ammetterlo è stato il nazionale inglese stesso, intervenuto ai taccuini del Daily Mail: "Sì, ci stavo pensando decisamente. Non mi sentivo come se stessi ottenendo ciò che volevo, inoltre avevo il contratto in scadenza e mi chiedevo se avrei fatto parte dei piani futuri degli Spurs. Il club sapeva che in estate avrei preso una decisione. E' stato davvero uno dei momenti più difficili della mia carriera. Poi è arrivato Mourinho, gli ho detto che volevo giocare in difesa, lui me ne ha dato possibilità contro il Chelsea e lì è cambiato tutto".

La notizia era nell'aria, ora è arrivata l'ufficialità. Con una nota apparsa sul sito ufficiale del club, il Paris Saint-Germain ha ufficializzato la rescissione del contratto con Jese Rodriguez, che sarebbe andato in scadenza il prossimo 30 giugno.