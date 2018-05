Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 6 maggio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

IACHINI CONSEGNA LA SALVEZZA AL SASSUOLO: "NON PENSO AL FUTURO, SONO FELICE". LA ROMA VUOLE BARELLA, IL CAGLIARI CHIEDE 40 MILIONI. SARRI NON DA PESO ALLE CRITICHE DI DE LAURENTIIS. GENOA SU GUNTER DEL GALATASARAY - Obiettivo raggiunto. Beppe Iachini ha consegnato la salvezza al Sassuolo con due giornate d'anticipo. Un traguardo voluto e conquistato. Un traguardo che farebbe meritare la conferma al tecnico marchigiano. "Non penso al futuro, ora sono felice. Non era facile centrare la salvezza", le parole di Iachini dopo aver centrato l'obiettivo per il quale era stato ingaggiato. Nelle prossime settimane possibile un incontro per valutare se ci saranno le condizioni per proseguire. Intanto la Roma vuole Barella del Cagliari. Il Presidente Giulini chiede circa 40 milioni per cedere il suo giocatore. La trattativa verrà avviata nelle prossime settimane. La Roma ci prova.

Maurizio Sarri potrebbe salutare il Napoli a fine stagione. Il tecnico azzurro ha provato a gettare acqua sulle dichiarazioni del Presidente De Laurentiis che nei giorni scorsi gli ha lanciato alcune accuse. In ogni caso le strade a fine anno dovrebbero separarsi.

Dovrebbe continuare invece Davide Ballardini sulla panchina del Genoa. E il Genoa lavora per la difesa che verrà. Nel mirino c'è Gunter del Galatasaray. Preziosi si muovr, al lavoro per la squadra del futuro. E nel futuro ci saranno Spolli e Pandev...

LIONE, AULAS: "NESSUN CONTATTO PER FEKIR AL LIVERPOOL". L'ULTIMA DI WENGER: "GRATO DI AVER GUIDATO L'ARSENAL". E MAHREZ PUÒ LASCIARE IL LEICESTER - Fekir e il Liverpool, nessun contatto. A garantirlo è il presidente del Lione, Jean Michel Aulas. Il giocatore intanto è monitorato in Italia da Juventus e Milan. Arsene Wenger intanto ha salutato l'Arsenal: "Grato di aver guidato questo club, ai tifosi dico di avere pazienza", le parole del manager. L'Arsenal nel frattempo si muove sul mercato. L'ultima idea è Mahrez, che può lasciare il Leicester...