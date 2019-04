Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 7 aprile

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

FIORENTINA, 48 ORE PER DECIDERE IL FUTURO. PIOLI TRABALLA, MONTELLA SI CANDIDA. NAPOLI, GIUNTOLI SU INSIGNE: “NOSTRO PATRIMONIO, QUI STA BENE” E IL GIOCATORE FA CHIAREZZA. INTER, MAROTTA SU ICARDI: “OGGI È NOSTRO, PER IL FUTURO C’È TEMPO” - Un comunicato per alzare l’attenzione. Alla Fiorentina i risultati latitano e così la società dopo la sconfitta contro il Frosinone ha fatto sapere che entro quarantotto ore è prevista una riunione per cercare la svolta. Pioli traballa, anche se non si dovrebbe andare verso l’esonero. E intanto Montella si candida: “Ho chiarito con i Della Valle, le voci fanno piacere”, ha detto l’Aeroplanino, che scalpita per tornare su una panchina.

Intanto a Napoli Insigne fa chiarezza e dice di non aver mai detto di voler lasciare i colori azzurri. Il ds Cristiano Giuntoli definisce Insigne “un patrimonio” aggiungo che “a Napoli sta bene”. Al momento caso chiuso. Proprio come quello tra Icardi e l’Inter. “Oggi è dell’Inter, per il futuro c’è tempo”, le parole di Giuseppe Marotta sul calciatore argentino.

E intanto il Parma si muove per la prossima stagione. Nel mirino c’è il difensore del Fenerbahce, in scadenza di contratto, Martin Skrtel. Il calciatore chiede un triennale, si potrebbe chiudere sulla base di un biennale. Mentre la Roma studia Izzo del Torino...

PSG, OCCHI SU PICCINI DEL VALENCIA. CHELSEA, OPZIONE DI RINNOVO PER GIROUD. SIVIGLIA, IDEA JORGE JESUS PER LA PANCHINA. E L’ATLETICO MADRID BLINDA GRIEZMANN... Un’idea italiana per il Paris Saint Germain. C’è l’idea Cristiano Piccini, esterno del Valencia. Una possibilità che può diventare qualcosa in più nelle prossime settimane. Intanto il Chelsea prolunga il contratto a Giroud facendo scattare l’opzione di rinnovo.

Lavori in corso a Siviglia, cercasi allenatore. L’ultima idea è Jorge Jesus. Mentre a Madrid il presidente Enrique Cerezo blinda Griezmann. “Resterà qui”, ha detto Cerezo allontanando così le voci sul Barça.