Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 7 giugno

MILAN, RANGNICK VICINO MA L’ALTERNATIVA È PAULO SOUSA. INTER, DISTANZA PER IL RINNOVO DI ESPOSITO. NERAZZURRI SEMPRE SU IZZO. NAPOLI, GIUNTOLI FA IL PUNTO. JUVE, PJANIC VUOLE IL BARÇA - Ralf Rangnick sempre più vicino al Milan. Contatti in corso per limare i dettagli di una trattativa che va avanti da tempo. E intanto il club rossonero si cautela: l’alternativa al manager del Lipsia è Paulo Sousa, a conferma di quanto avevamo già anticipato nei mesi scorsi. Il portoghese nome forte in casa Milan. E se salta l’affare con Rangnick può tornare prepotentemente di moda...

Sebastiano Esposito rischia di essere un caso per l'Inter. Perché nell'ultima settimana c'è stato un incontro tra le parti, con un'offerta monstre da parte dei nerazzurri: 800 mila euro netti per 5 anni di contratto per il diciassettenne, che fino a luglio non può firmare un contratto di durata quinquennale perché minorenne. Il precedente triennale è da circa 130 mila più premi all'anno, quindi un accordo sei volte più remunerativo rispetto a quello attuale (al netto di bonus per premi presenza e gol). Nelle scorse settimane c'era fiducia tra le parti per chiudere. Invece Esposito ha dettato la linea, chiedendo un milione di euro netto all'anno, più per uno status che non per il guadagno in sé e per sé, anche perché l'Inter sarebbe disponibile eventuamente a rivedere l'accordo stagione dopo stagione, in caso di buone prestazioni. Il quinquennale era plasmato su ciò che era già capitato con Pinamonti, ma Esposito vorrebbe essere considerato qualcosa di più, viste anche le ultime evoluzioni. All’inizio della prossima settimana è stato messo in agenda un nuovo incontro con l’obiettivo di portare avanti la trattativa.

Quello di Armando Izzo è un nome che interessa Antonio Conte. L'allenatore dell'Inter vorrebbe puntellare la sua difesa inserendo il centrale del Torino, anche se per il momento non sembrano esserci soluzioni che portino a contropartite tecniche: da una parte c'è Gagliardini che preferirebbe ad oggi rimanere a Milano, dall'altra quel Pinamonti che in parte intriga, ma non convince del tutto. Ad oggi il Toro valuta Izzo 25 milioni di euro, anche se la cifra potrebbe modificarsi in questo finale di campionato, in un senso o nell'altro.

C’è solo e soltanto il Barcellona nella testa di Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco, stando a quanto riportato da Mundo Deportivo, qualora si concretizzasse la possibilità di lasciare la Juventus avrebbe, infatti deciso di dire no a tutte le altre offerte per lui (PSG, Manchester City e Chelsea) per lavorare alla pista che lo lega alla formazione catalana.

Intervistato da Radio Rai 1 nel corso della trasmissione Domenica Sport il ds della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato anche del futuro del tecnico viola Giuseppe Iachini: "Siamo contenti del lavoro che sta facendo. Ribadisco che è lui il nostro allenatore. Facciamo queste 12 partite, poi vedremo. Queste partite sono importanti per tutti, Beppe è una persona intelligente e lo ha capito".

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ha fatto il punto a Sky. “Milik? La nostra volontà è quella di rinnovare il suo contratto, stiamo parlando con i suoi agenti e presto arriveremo a una quadra, in un senso o nell'altro. Parliamo di un ragazzo giovane che potrebbe avere mercato, se non rinnoverà lo metteremo in vendita. Per restare serve la giusta testa, altrimenti meglio che vada. Il Napoli andrà avanti con o senza Milik. Gattuso? Rino ha portato tanto, la volontà della proprietà è quella di andare avanti con lui. Siamo molto legati, purtroppo è stato colpito da un lutto molto serio e siamo tutti scossi. Il momento è delicato. Andremo avanti insieme, penso sia scontato. Fabian Ruiz? Ha tre anni di contratto e l'anno prossimo parleremo del rinnovo, penso che rimarrà a Napoli, con Gattuso si trova molto bene".

La Roma pensa a come rinforzare la difesa, specie se Smalling dovesse lasciare la Capitale, e La Gazzetta dello Sport parla di due alternative. La prima è Jan Vertonghen, difensore in scadenza con il Tottenham che ha un ingaggio da 3 milioni di euro a stagione, mentre la seconda è Dejan Lovren, che il Liverpool potrebbe cedere per 4 o 5 milioni.

Il Torino punta Joao Pedro per rinforzare il proprio attacco in estate, ma la concorrenza si preannuncia già molto agguerrita. A confermarlo, in un'intervista rilasciata al sito centotrentuno.com, è stato lo stesso agente dell'attaccante del Cagliari, Marco Piccioli: "Ancora non abbiamo detto sì a nessuno. E ci mancherebbe, c'è da concentrarsi sul campionato e su un mercato che sarà lungo. Naturale che sul ragazzo ci sia molto interesse. Ci sono state diverse chiamate e tra queste anche quella del Torino, ma al momento non c'è niente di definitivo. Posso dire che Joao ha attirato l'interesse non solo di club italiani ma anche stranieri di un certo spessore", le parole del procuratore al portale vicino alle vicende rossoblù.

BARCELLONA, AVVIATI I CONTATTI PER I RINNOVI DI MESSI E TER STEGEN. PSG, ENTRO IL 23 AGOSTO IL RINNOVO DI MBAPPÉ ALTRIMENTI SARÀ REAL MADRID. WEST HAM, NGAKIA VERSO L’ADDIO A ZERO - In casa Barcellona si comincia a lavorare sui rinnovi di contratto. Come riportato dal Mundo Deportivo, il club blaugrana avrebbe avviato le negoziazioni per i prolungamenti contrattuali sia con Lionel Messi che con Marc-André ter Stegen. I due calciatori sono in scadenza rispettivamente nel 2021 e 2022 e il Barcellona sembra intenzionato a blindare entrambi. I prossimi prolungamenti in agenda saranno quelli di Ansu Fati e Nelson Semedo, entrambi accostati a club italiani come Juventus e Inter.

Il Real Madrid è sempre più vicino a Kylian Mbappé, attaccante del Paris Saint-Germain. Come riportato dal quotidiano spagnolo AS, il club merengue potrebbe concludere la trattativa per il francese nell’estate del 2021 se il giocatore non rinnoverà con il PSG entro il 23 agosto, data fissata per la ripartenza della prossima stagione.

Resta in bilico il futuro del giovane Jeremy Ngakia al West Ham. Secondo quanto riportato dal Guardian, il 19enne avrebbe rifiutato un’offerta degli Hammers per prolungare il suo contratto in scadenza alla fine di questa stagione e per legarsi a lungo termine al club. A questo punto il calciatore sarà svincolato quando questa stagione si concluderà ufficialmente.