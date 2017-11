Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 7 novembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

JUVE: IL CHELSEA RESTA SU ALEX SANDRO, IL PSG PENSA AD ALLEGRI E IL GALATASARAY MOLLA ASAMOAH. INTER: RAMIRES A GENNAIO. MILAN: PRIMI PASSI PER CONTE, IL PSG RESTA SU DONNARUMMA. NAPOLI: IDEA QUAGLIARELLA. SAMP: L'ATLETICO MADRID GUARDA I GIOIELLI DORIANI. FIORENTINA: LOCATELLI NEL MIRINO, HAGI PUO' FINIRE IN SERIE B. TORINO: A DICEMBRE IL RINNOVO DI BELOTTI. SASSUOLO: SCRICCHIOLA LA PANCHINA DI BUCCHI. BOLOGNA: FRENATA PER IL RINNOVO DI DONSAH - Piace alla Juventus, ma il Tottenham tenta il sorpasso per arrivare al centrocampista in scadenza con lo Schalke 04 Goretzka. Il giocatore è da tempo nel mirino della Vecchia Signora, ma gli spurs hanno iniziato a seguirlo con maggiore intensità nel corso delle ultime settimane, spedendo in Germania degli osservatori per visionarlo costantemente da vicino. Il club londinese vorrebbe accelerare per superare i bianconeri ma anche e soprattutto i grandi rivali dell'Arsenal. Secondo quanto riportato dal The Sun, il Chelsea è pronto a fare una nuova proposta alla Juve per Alex Sandro. Il giocatore brasiliano è un vero e proprio pallino per i blues che, però, sono destinati a fallire nuovamente dopo i 'no' estivi. Infatti, sarebbe lo stesso esterno a non voler lasciare i bianconeri, soprattutto in inverno. Dopo il Bayern Monaco, anche il Paris Saint-Germain pensa ad Allegri. Come riportato da Mundo Deportivo, il tecnico della Juve sarebbe finito nella rosa dei possibili candidati per la panchina del PSG, adesso occupata da Unai Emery. Nel mirino anche Conte, Mourinho e Pochettino. Novità sul futuro di Asamoah, intercettate da Tuttomercatoweb.com al WyScout Forum di Londra. Il Galatasaray avrebbe mollato il terzino ghaneese. La società di Istanbul non vorrebbe agire sul mercato in entrata a gennaio e di non prendere un giocatore nel ruolo. La Juventus sta seguendo da tempo la situazione di Emre Can, giocatore in scadenza di contratto con il Liverpool che non sembra intenzionato a rinnovato con il club inglese. Secondo le ultime indiscrezioni di TalkSPORT, tuttavia, i bianconeri non presenteranno un'offerta per il centrocampista tedesco nel prossimo mercato di gennaio e sperano di concludere dunque l'operazione a parametro zero.

Ultime da casa Inter. Premium Sport rilancia l'ipotesi dell'arrivo a gennaio del centrocampista brasiliano Ramires. L'ex Chelsea sentirebbe il bisogno di competitività e vorrebbe lasciare il suo attuale club, lo Jiangsu Suning, con cui è legato da un contratto fino al 2019. Ramires guadagna 13 milioni all'anno, in casa nerazzurra si lavora per il prestito.

Punto sul Milan. David Han Li e Lorenzo Giorgetti (capo del settore commerciale) sono stati a Londra nel weekend, dove hanno avuto una serie di incontri con potenziali sponsor e hanno assistito alla partita Chelsea-Manchester United. Una presenza che ha fatto subito pensare a un interessamento per Conte, con cui sarebbero stati avviati i primi contatti. Non per l'immediato (la panchina di Montella è salda), ma sicuramente per l'estate, anche se la trattativa è molto complicata perché Conte vorrebbe carta bianca per ricostruire la squadra secondo le sue idee tecnico-tattiche. Il Paris Saint-Germain resta sulle tracce di Donnarumma. Dal WyScout Forum di Londra arrivano conferme rispetto a questo interessamento per il portiere classe '99 che in estate ha rinnovato il contratto col Milan, ma non sembra intenzionato a restare a lungo.

In casa Napoli si registrano le parole di Romairone, ds del Chievo Verona che al WyScout Forum di Londra ha parlato del mercato con riferimento ai movimenti dei partenopei: ”Se è possibile lo scambio di prestiti Milik-Inglese a gennaio? S'è dato tanto risalto a questa operazione, ma a gennaio manca ancora un po'. C'è rapporto tra proprietà e dirigenti e al momento giusto verranno fatte le migliori valutazioni". Intanto il Napoli starebbe pensando di riportare Quagliarella a casa. È l'indiscrezione svelata da Il Mattino che racconta come l'attaccante partenopeo - ora protagonista alla Samp - potrebbe essere perfetto come vice Mertens.

Capitolo Roma. Una errata traduzione di un'intervista al magazine ceco Reporter ha scatenato questa mattina la reazione stizzita di Schick. In particolare, il modo in cui è stato riportato il passaggio legato alle future scelte professionali ("Spero di potermi trasferire tra qualche anno in un club ancora migliore, dove sarò pagato ancora meglio, è una motivazione che mi ha sempre aiutato tanto. Dove? Non credo di poter andare molto più in alto di così. Ma forse restano un paio di club... diciamo Real Madrid, Barcellona o Manchester United") non è stato gradito dall'attaccante della Roma che su Instagram ha replicato: "Chi ha fatto la traduzione? Non capisci un ca... di ceco". Il messaggio via social è stato poi rimosso, ma per riportare fedelmente il pensiero del giocatore a Trigoria si sta adesso cercando di effettuare la traduzione corretta della lunga intervista rilasciata nei giorni scorsi dall'ex Sampdoria acquistato per oltre 40 milioni di euro. Su Facebook, poi, l'ex Sampdoria ha scritto: "Facebook: "Sono orgoglioso e felice di essere qui, non ho mai pensato di andare via! Adesso faccio tutto per tornare al campo. Ho in testa una cosa sola: dare il massimo per la Roma! Forza Roma Sempre!".

Capitolo Sampdoria. Non sembra esserci solo Torreira fra gli obiettivi di mercato dell'Atletico Madrid in casa doriana. Secondo Il Secolo XIX gli emissari dei colchoneros, da settimane sugli spalti dello stadio Ferraris, starebbero seguendo anche altri due ragazzi della compagine di Giampaolo: Duvan Zapata e Praet. Entrambi i giocatori sarebbero possibili idee in vista di gennaio.

La Fiorentina, in vista di gennaio, sta cercando un centrocampista per dare maggiori ricambi a Pioli che non si fida di Cristoforo, pronto per andare in prestito. Il nome buono potrebbe essere quello di Locatelli, già cercato in estate e ora chiuso nelle rotazioni del tecnico Montella. Adesso ci sono più margini per intavolare una trattativa con il Milan rispetto a quanto accaduto in estate. Secondo quanto riportato da La Nazione, la squadra viola starebbe valutando la possibilità di cedere il giovane figlio d'arte Ianis Hagi per permettergli di giocare di più e crescere. Il rumeno potrebbe essere girato in prestito in Serie B nel corso del mese di gennaio.

Appunti sparsi. Belotti e il Torino, rinnovo in arrivo. Sarà con ogni probabilità dicembre il mese giusto per annunciare il prolungamento del Gallo con i granata. Poi in estate sarà tempo di mercato, intanto il rinnovo è vicino. La panchina di Bucchi scricchiola, ma per il momento il Sassuolo ha deciso di continuare con l'ex tecnico del Perugia. Secondo La Gazzetta di Modena al rientro dalla sosta l'allenatore si giocherà il posto nella sfida contro il Benevento e, se dovesse fallire, molto difficilmente potrà essere confermato. Il club neroverde intanto pensa già alla prossima stagione e l'obiettivo per la panchina è Filippo Inzaghi, attualmente al Venezia. Il Resto del Carlino scrive del rinnovo di Donsah col Bologna che, secondo il quotidiano, ha subito una brusca frenata rispetto ad un mese fa.

CHELSEA: ROTTURA TRA CONTE E DAVID LUIZ A CAUSA DI DIEGO COSTA. WEST HAM: MOYES NUOVO ALLENATORE. BARCELLONA: SI LAVORA AL RINNOVO DI PIQUE'. ARSENAL: WENGER VUOLE NAVAS. RENNES: GOURCUFF DIMISSIONARIO - Secondo quanto afferma il Times, alla base della rottura tra Conte e David Luiz ci sarebbe l'amicizia del difensore con l'ex attaccante dei blues Diego Costa. Il tecnico italiano ha lasciato in tribuna il centrale dalla sfida contro il Manchester United ed è pronto a salutarlo nel corso del mese di gennaio. Moyes è il nuovo tecnico del West Ham. L'ex allenatore del Manchester United, prende il posto dell'esonerato Bilic fino al termine della stagione in corso. Il Barcellona lavora per il rinnovo di Piqué, il difensore del club catalano, riporta RAC1, ha iniziato a discutere del nuovo contratto col club catalano. L'ex Manchester United è attualmente in scadenza nel giugno 2019. Secondo quanto riportato dalla Bild, il Bayern Monaco potrebbe puntare su Ibisevic, attualmente all'Hertha Berlino. Secondo le indiscrezioni riportate da Fanatik, il Fenerbahce avrebbe messo nel mirino il terzino del Manchester United Shaw. Il 22enne non ha ancora giocato in Premier con i red devils e starebbe pensando di lasciare il club allenato da Mourinho. Su di lui ci sono anche Southampton e Tottenham. L'Arsenal ha nel mirino il portiere del Real Madrid, Keylor Navas. Il Rennes ha un nuovo presidente e presto anche un nuovo allenatore. E' di stasera infatti la notizia delle dimissioni di Christian Gourcuff, con cui non c'era più il feeling giusto per andare avanti.