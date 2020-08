Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 9 agosto

GATTUSO-NAPOLI, GIORNATA CHIAVE PER IL RINNOVO. GENOA, NO AL RISCATTO DI DESTRO DAL BOLOGNA: DALL’1 SETTEMBRE SARÀ SVINCOLATO. ROMA, SPUNTA L’IPOTESI ORTA COME DS. BALOTELLI PIACE AL BESIKTAS - Gennaro Gattuso e il Napoli, prove di rinnovo. Oggi appuntamento tra le parti per il rinnovo del contratto. C’è la volontà di proseguire insieme, fino al 2022. Serve limare qualche dettaglio di natura economica, ma la trattativa è ben avviata da tempo. E oggi può essere una giornata importante.

Mattia Destro in cerca di una nuova collocazione. Con ogni probabilità il Genoa non riscatterà l’attaccante dal Bologna con cui è in scadenza di contratto. L’ex Milan e Roma quindi dall’1 settembre sarà un calciatore svincolato. Una potenziale occasione sul mercato, Mattia Destro attende una nuova avventura...

Il Parma è pronto a sciogliere il nodo relativo al futuro ds, dopo che Daniele Faggiano è ufficialmente del Genoa. Nelle ultime ore è cresciuta con forza l'ipotesi Marcello Carli. Dopo l'addio al Cagliari, sembra lui il nome in vantaggio per il club ducale. Le altre ipotesi in ballo restano Dario Baccin, braccio destro di Ausilio all'Inter, e Stefano Marchetti del Cittadella. Ma Carli adesso supera la concorrenza anche se manca il si definitivo.

Mario Balotelli si avvicina al Besiktas. Il club turco - secondo il portale Fotomac - potrebbe convincere Supermario a vestire la maglia bianconera in vista della prossima stagione. Nel frattempo le parti continuano a lavorare per trovare un eventuale accordo: la partecipazione ai preliminari di Champions League può convincere il numero 45 a trasferirsi in Turchia.

La Roma è ancora a caccia del nuovo direttore sportivo e il nome nuovo è quello di Victor Orta, attualmente al Leeds. Il dirigente spagnolo, da tre anni al club inglese, ha appena conquistato la promozione in Premier League con Bielsa in panchina e piace molto alla nuova proprietà giallorossa. A riportarlo è Sky Sport.

La difesa del Milan potrebbe essere il reparto della formazione rossonera che avrà maggiori cambiamenti in questa finestra di mercato: come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, oltre a Rodriguez e Laxalt, andranno via anche uno tra Musacchio e Duarte e uno fra Conti e Calabria.

La firma di Zlatan Ibrahimovic per il rinnovo con il Milan si avvicina sempre più. Secondo quanto riportato da Sky Sport, nonostante le voci su un prolungamento fino al 2022 le parti stanno parlando sulla base di un accordo annuale. Al termine della prossima stagione verranno poi fatte altre valutazioni e si deciderà se andare avanti ancora insieme. La firma dovrebbe arrivare tra pochi giorni.

Il Cagliari ci prova per Alessandro Florenzi, da lungo tempo obiettivo di mercato della Fiorentina. Come scrive il Corriere dello Sport, per gli isolani la chiave giusta può essere il nuovo tecnico Eusebio Di Francesco. In più per il terzino giallorosso c'è la possibilità di giocare con Radja Nainggolan, che potrebbe essere un valore aggiunto per i rossoblu nel caso venisse confermato a Cagliari: si tratta con l'Inter. Il problema per Florenzi è l'ingaggio da tre milioni di euro a stagione, anche se potrebbe decidere di ridursi l'ingaggio per rilanciarsi. La Fiorentina resta alla finestra.

BENFICA, ASSALTO A CAVANI. LIVERPOOL SU RUDIGER. ATLETICO MADRID, VICINO LACAZETTE - Edinson Cavani rimane il sogno del Benfica. Il club lusitano continua a trattare con lo staff del giocatore per poter trovare un accordo ma, secondo quanto riportato da Marca, ancora non si riesce a trovare un'intesa tra le parti. Le prossime settimane potranno essere decisive, i portoghesi proveranno l'ennesimo assalto al Matador.

Antonio Rudiger è finito nel mirino del Liverpool. Il difensore tedesco ex Roma, secondo quanto riportato dal tabloid Star Sunday, piace a Klopp e potrebbe prendere la via di Anfield per rinforzare la difesa dei Reds. Al momento resta un'ipotesi, ma i blues vogliono cedere giocatori per fare cassa in vista del mercato.

L'Atletico Madrid è a caccia di un attaccante e, secondo l'edizione domenicale del tabloid inglese Star, l'avrebbe trovato in Premier League. L'Arsenal - si legge - venderà Alexander Lacazette (accostato anche alla Juventus) per una cifra vicina ai 35 milioni di euro non appena l'altro bomber in rosa, Pierre Emerick Aubameyang, firmerà il rinnovo di contratto con i Gunners.

Ivan Rakitic torna al Siviglia? Al momento l'operazione è improbabile. A confermarlo è lo stesso Monchi durante un'intervista al Diario de Sevilla: il ds degli andalusi, infatti, ha confermato la difficoltà di portare a termine l'operazione. Per il momento non ci sono molte possibilità, ma l'operazione potrebbe concretizzarsi nella prossima stagione quando il croato andrà in scadenza di contratto. A meno che non ci siano altre squadre pronte a sorpassare il Siviglia.