Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 9 dicembre

MILAN, LEONARDO: “IBRA NON ARRIVERÀ, LAVORIAMO PER FABREGAS. ARRIVERANNO UN CENTROCAMPISTA E UN ATTACCANTE”. BOLOGNA, BIGON SU INZAGHI: “FAREMO RAGIONAMENTI A TRECENTOSESSANTA GRADI”. UDINESE, PRADÉ ALLONTANA IL MERCATO. GENOA, PERINETTI: “CI MANCA UN ESTERNO” - Al Milan arriva Paqueta, che ha scelto i rossoneri “per la storia”, come ha dichiarato al suo arrivo in aeroporto a Milano. Mentre Zlatan Ibrahimovic, probabilmente, non tornerà al Milan. Parola di Leonardo. Il dirigente rossonero al termine della partita pareggiata contro il Torino ha spiegato che l’attaccante svedese difficilmente farà ritorno a Milano. Una situazione complicata, comunque da verificare nelle prossime settimane. Il Milan intanto lavora a centrocampo e sono confermate le trattative per Fabregas. A prescindere da Ibra, comunque, il Milan prenderà anche un attaccante.

A Bologna sono ore di riflessione su Pippo Inzaghi. Il ds Riccardo Bigon ha fatto sapere che la società farà “ragionamenti a trecentosessanta gradi”. La sensazione, comunque, è che il tecnico possa rimanere ancora alla guida della squadra rossoblù. La giornata di oggi sarà determinante. Confermato anche Eusebio Di Francesco a Roma, ma la partita contro il Genoa potrebbe diventare fondamentale per il suo futuro. Montella e Paulo Sousa restano sullo sfondo. Genoa che intanto lavora per un esterno e il nome di Lazaar rimane sempre in cima alle preferenze.

A Udine invece il ds Daniele Pradé fa sapere che più del mercato è importante recuperare gli assenti.

BARCELLONA, JORDI ALBA SUL RINNOVO: “SONO TRANQUILLO”. PSG IN CORSA PER HAZARD. ARSENAL, IL GALATASARAY SU WELBECK - Jordi Alba e Il Barcellona, prove di futuro ancora insieme. Il calciatore interpellato sul suo rinnovo contrattuale si è detto tranquillo. “Ci pensano i mie agenti”, le parole di Jordi Alba. La sensazione è che il rinnovo arriverà.

Intanto il PSG lavora sul mercato. Nell’elenco dei profili monitorati c’è Eden Hazard, che intanto tratta il rinnovo con il Chelsea. Proprio come Rabiot tratta con i francesi il prolungamento del suo contratto. Al lavoro anche l’Arsenal, in uscita. Welbeck è nel mirino del Galatasaray.