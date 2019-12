Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 9 dicembre

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

BALLANO LE PANCHINE IN SERIE A: RISCHIANO SEMPLICI, MOTTA E MONTELLA. SMALLING VALUTA ALTERNATIVE ALLA PERMANENZA A ROMA. L'INTER SU MARCOS ALONSO. ANSALDI VERSO IL RINNOVO COL TORINO

Montella rischia di perdere la panchina della Fiorentina, ora più che mai. La società gli ha dato il tempo delle due partite prima di Natale per cambiare il rendimento della squadra ma visti gli avversari, Inter e Roma, è chiaro che il suo destino sia molto in bilico. Commisso è pronto anche a cambiare.

Chris Smalling potrebbe lasciare la Roma al termine del prestito di questa stagione. Il Manchester United, stupito dal rendimento del calciatore, gli proporrà il rinnovo di contratto fino al 2023 con il giocatore che potrà decidere se continuare in giallorosso, tornare in Premier o addirittura restare in Serie A in un'altra squadra, con Juventus, Milan e Inter pronte a farsi avanti. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

L'Inter è pronta a muoversi per uno dei principali esuberi del Chelsea: si tratta di Marcos Alonso. Lo spagnolo ha già lavorato con Conte e potrebbe risolvere i problemi interisti legati ai frequenti acciacchi di Asamoah.

Torna in bilico la panchina del Genoa, con Preziosi che ha concesso due partite a Thiago Motta per sbloccare la classifica e mantenere il posto. Senza risultati positivi arriverà il nuovo ribaltone.

Venerdì scorso è avvenuto un incontro tra il Barcellona e l'Inter per parlare di mercato. I nerazzurri sono interessati a Vidal e Rakitic, mentre i blaugrana da tempo sono sulle traccedi Lautaro Martinez. Il Barça è anche interessato a Stefano Sensi, altro giocatore che potrebbe tornare utile per qualche scambio.

Ansaldi nei prossimi giorni parlerà col Torino tramite il suo agente per parlare del rinnovo di contratto. Cairo proporrà un prolungamento da 2 milioni più bonus, mentre il giocatore vorrebbe alzare l'ingaggio almeno fino a 2,5 milioni a stagione.

E' a rischio il posto di Semplici alla SPAL dopo il ko contro il Brescia. Il club sta facendo le proprie valutazioni, con De Biasi e Del Neri, nomi circolati per l'eventuale sostituzione.

EMERY NEL MIRINO DELL'EVERTON PER LA PANCHINA. IL MAN UNITED ANCORA SU SAUL. CAVANI VERSO L'ADDIO AL PSG. PEDRO IN ESUBERO DAL CHELSEA: C'E' L'ASTON VILLA

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'Everton starebbe pensando a Unai Emery per la sostituzione dell'esonerato Marco Silva. Lo spagnolo non è più il tecnico dell'Arsenal dallo scorso 29 novembre.

Secondo quanto riportato da France Football sarebbe ormai scontata la partenza dal PSG di Edinson Cavani, attaccante in scadenza che a breve potrebbe dire addio ai parigini.

Il Manchester United non ha mollato Saul Niguez dell'Atletico Madrid. Il centrocampista è in cima alla lista dei Red Devils, che però potrebbero dover fare i conti con i no dei Colchoneros.

Pedro è ormai vicino a lasciare il Chelsea già nel corso del prossimo mese di gennaio. L'attaccante non rientra nei piani di Lampard e potrebbe lasciare i Blues per l'Aston Villa, club che si è già mosso per acquistarne il cartellino.