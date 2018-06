Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 9 giugno

Le principali news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Fonte: Ha collaborato Rosa Doro

Cagliari bussa per Castro, il Chievo apre, scrive quest'oggi il Corriere di Verona raccontando della trattativa in corso per il pupillo di Maran che lo vorrebbe nella sua nuova esperienza. Si tratta ora sul prezzo che il Chievo fissa tra i 7-8mln di euro mentre i sardi puntano al ribasso offrendo nell'affare Diego Farias, esterno da tridente per D'Anna e all'occorrenza seconda punta. L'opzione contropartita per ora resta secondaria mentre Castro ha già dato l'ok al trasferimento.

La prossima settimana dovrebbe sbloccarsi la cessione di Jorginho al Manchester City. Continuano i contatti tra Giuntoli e la dirigenza dei Citizens, scrive il Corriere del Mezzogiorno raccontando della proposta inglese ferma a 47 milioni più 5-6 di bonus facilmente raggiungibili mentre il Napoli chiede 60 milioni senza contropartite tecniche. La sensazione - si legge - è che l’affare si sbloccherà, Jorginho al City guadagnerebbe 4,5 milioni a stagione e ha già spiegato al Napoli che non rinnoverà il suo contratto col Napoli fino al 2020.

Non solo Justin Kluivert, la Roma lavora per portare in giallorosso anche Hakim Ziyech. Le due trattative sono slegate ma entrambe decisamente calde. Per il figlio d'arte, che ha già detto sì alla Roma, siamo ai dettagli. Un po' più complicata la trattativa per il centrocampista, perché il marocchino parteciperà al Mondiale e questo potrebbe rallentare l'affare. Lo riporta Il Tempo.

Il futuro di Milinkovic-Savic sarà noto solo dopo il Mondiale. Il centrocampista serbo infatti vuole rimandare ogni discorso relativo al suo futuro dopo la Coppa del Mondo in Russia, per non farsi distrarre dalle sirene di mercato. Al momento - scrive Il Tempo - si è fatta viva la Juventus con un'offerta di 70 milioni più il cartellino di Rugani. Lotito aspetta, valuta il serbo almeno 150 milioni ed attende notizie da United, City, PSG e Real Madrid.

Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport la Fiorentina prepara l'assalto per Alex Meret, giovane portiere di proprietà dell'Udinese reduce dall'esperienza a Ferrara con la SPAL. Meret è la prima scelta di Corvino, i friulani chiedono almeno 20 milioni: cifra elevata secondo i viola ma l’affare è in piedi. L’alternativa è il croato Letica (Hajduk), mentre la pista Skorupski (Roma) è in stand-by.

Come si legge sulle colonne de Il Tempo manca ancora l'intesa per il rinnovo di Alessandro Florenzi con la Roma. Monchi - si legge - ha incontrato l'agente del giocatore, le parti trattano sull'ingaggio ma continuano a non venirsi troppo incontro. Il futuro del vicecapitano romanista resta un punto interrogativo.

Ultime sul futuro di Mauro Icardi da La Gazzetta dello Sport. Nei giorni scorsi c’è infatti stata una telefonata con gli agenti del 25enne attaccante argentino dell'Inter. Ed è stata fissata un’agenda di massima per arrivare a rinnovo e adeguamento del contratto senza particolari intoppi. Magari anche prima di metà luglio, quando verrà meno la possibilità per un club estero di agganciare Maurito attraverso la clausola da 110 milioni di euro. Suning dovrebbe mettere sul piatto un accordo fino a giugno 2023 con ingaggio da 6,3 milioni di fisso a stagione, più bonus piuttosto semplici: in linea di massima, Maurito arriverà a guadagnare abbastanza comodamente 7,5-8 milioni all’anno. La prima richiesta di Wanda Nara si aggirerebbe intorno ai 9 milioni a stagione, ma sembrano buoni i margini per raggiungere l’accordo in tempi accettabili. E - infine - si dovrà poi discutere anche della clausola: l’Inter potrebbe chiedere di toglierla definitivamente, o almeno di alzarla sensibilmente, intorno ai 150 milioni di euro.

Come si legge sulle colonn de Il Mattino il Napoli rischia di perdere Hysaj durante il mercato estivo. Il terzino albanese ha una clausola di 50 milioni di euro, con diversi club di Premier pronti a muoversi per l'ex Empoli. Per questo motivo Giuntoli segue diversi giocatori qualora dovesse concretizzarsi l'addio di Hyasj. Il profilo di maggiore spessore seguito dal Napoli è quello di Vrasljko, croato dell'Atletico Madrid: la valutazione è di 25 milioni, il club azzurro, che lo segue da tempo, potrebbe essere disposto al sacrificio. L'altro nome importante è quello di Darmian del Manchester United, entrato in orbita Juventus. L'ultimo nome è quello di Lainer del Salisburgo.

L'Atalanta, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato l'acquisizione a titolo definitivo del portiere Pierluigi Gollini. Il giocatore, classe 1995, è stato riscattato dall'Aston Villa.

Neymar al Real Madrid in estate? Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Sun il Real può strappare la stella brasiliana al PSG a patto di mettere sul piatto una cifra monstre: 350 milioni di euro.

Ander Herrera può tornare all'Ahtletic Club. Secondo quanto riportato dal AS il club basco sta preparando una super offerta, la più alta della storia del club, per riportare alla base il centrocampista, acquistato dai Red Devils nel 2014 per 42 milioni di euro.

Come si legge sulle pagine del Daily Mail, Roman Abramovich, magnate russo proprietario del Chelsea, ha rifiutato un'offerta da parte di Jim Ratcliffe, l'uomo più ricco di Inghilterra, per l'acquisizione del club.

Il Tottenham lavora per blindare i suoi gioielli. Dopo il rinnovo di Kane fino al 2024, gli Spurs sono a lavoro per blindare anche Dele Alli e Christian Eriksen. Lo riporta il Mirror.

Il futuro di Sokratis Papastathopoulos sarà in Premier League. Il difensore del Borussia Dortmund, che in passato ha vestito la maglia del Genoa, sarà presto un nuovo giocatore dell'Arsenal per una cifra vicina ai 20 milioni di euro.

Cristiano Ronaldo sembra intenzionato a lasciare il Real Madrid, ma il club campione d'Europa in carica non vuole rassegnarsi all'idea di perdere il proprio fuoriclasse. Come riporta Cadena Ser, gli spagnoli hanno pronto un piano per prolungare la permanenza a Madrid del portoghese: si parte da una base di 25 milioni, con altri 7,5 di bonus.

Il laterale del Bayern Monaco David Alaba, intervistato da Sport Bild, ha giurato amore per l'ennesima volta ai bavaresi. Queste le sue parole: "Resterò al Bayern Monaco, ho un contratto fino al 2021. In Baviera mi trovo davvero bene, non c'è molto da aggiungere".

Salta il trasferimento di Fekir al Liverpool. Sembrava tutto e invece l'Olympique Lione con una nota ufficiale ha spiegato che la trattativa con i Reds è saltata: "L'Olympique Lyonnais informa che le negoziazioni con il club di Liverpool e Nabil Fekir per il trasferimento del capitano dell'OL non sono riuscite e che l'Olympique Lyonnais ha deciso di porre fine a questa trattativa questa sera alle 20", scrive il club francese che si dice contento di trattenere l'attaccante.

Frenkie de Jong è diventato l'obiettivo numero uno del Barcellona. Secondo quanto riporta AS infatti la prossima settimana il club blaugrana incontrerà gli agenti del giocatore per cercare un accordo e avvierà la trattativa con l'Ajax che chiederà dai 30 ai 35 milioni per il polivalente centrocampista.

Il Saint-Etienne sta lavorando al riscatto di Remy Cabella ma secondo quanto riporta L'Equipe la situazione è diventata complicata a causa delle ingenti richieste dell'Olympique Marsiglia, club che detiene il cartellino del giocatore. L'OM infatti, nonostante non conti sul giocatore per la prossima stagione, ha chiesto 12 milioni di euro per Cabella e le trattative stanno proseguendo.

Il Barcellona punta ad anticipare l'arrivo di Arthur. Lo scorso marzo il club blaugrana ha trovato un accordo con il Gremio per l'arrivo del giocatore a gennaio 2019 al termine del campionato brasiliano ma stando a quanto riporta il quotidiano catalano Mundo Deportivo, il Barça vuole il 21enne già questa estate dopo il grave infortunio subito da Carles Alena.

Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo Barcellona e Real Madrid avrebbero messo gli occhi su Thilo Kehrer. Le due squadre spagnole infatti sono alla ricerca di un difensore e stanno osservando con attenzione il centrale dello Schalke 04 classe 1996.

Secondo quanto riporta il quotidiano tedesco Bild Unai Emery avrebbe un nuovo obiettivo per rafforzare la difesa dell'Arsenal. Si tratta di Lukas Klostermann, giocatore che milita nel Lipsia, che ha la capacità di ricoprire il ruolo sia di centrale che di laterale.