Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 9 maggio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

LA ROMA PUNTA SU KLUIVERT JR E SPUNTA BALOTELLI. IL NAPOLI PREPARA UNA RIVOLUZIONE: VERDI, THAUVIN, GUEDES, JAHNABAKHSH E ZELENI PER L'ATTACCO. RUI PATRICIO PER LA PORTA. JORGINHO RESTA SOLO CON SARRI. MILINKOVIC-SAVIC NEL MIRINO DEL MANCHESTER UNITED. CONCEICAO VERSO IL RITORNO IN ITALIA, DA ALLENATORE. GENOA SPESA IN CASA BENEVENTO: VIOLA, D'ALESSANDRO E GYAMFI

La Roma nella prossima estate potrebbe vedere diversi cambi nell'organico. In uscita c'è il terzino Bruno Peres, già vicino all'addio a gennaio, che sarebbe finito nel mirino dell'Inter dopo essere stato vicino al Benfica. Chi si proverà a trattenere è invece il portiere Alisson finito nel mirino del Real Madrid, ma che i giallorossi ritengono incedibile. Per l'attacco l'obiettivo in entrata è invece Justin Kluivert, classe '99 figlio d'arte che bene sta facendo con l'Ajax a cui è legato fino al 2019. Sempre per l'attacco si fa sempre più vicino il ritorno in Italia di Mario Balotelli che potrebbe proprio rinforzare la Roma, assieme a un altro assistito di Raiola come Bonaventura, a fronte del pagamento al Nizza di 10 milioni di euro.

Molto attivo anche il Napoli che ancora non sa se sarà guidato ancora da Maurizio Sarri o meno. In caso di permanenza dell'attuale tecnico il regista Jorginho sarebbe fra i confermati, altrimenti potrebbe fare le valige per una cifra attorno ai 40 milioni di euro. Per convincere il tecnico a restare il club proverà a regalargli l'esterno Simone Verdi del Bologna, già cercato a gennaio, sul quale c'è sempre la concorrenza dell'Inter. Per le corsie esterne d'attacco gli altri nomi caldi sono Florian Thauvin del Marsiglia, valutato 40 milioni, e Gonçalo Guedes del PSG a cui si aggiungono i talenti di Az Alkmaar ed Heerenven Alireza Jahanbakhsh e Arber Zeneli. Per la porta l'obiettivo resta sempre Rui Patricio in uscita dallo Sporting Lisbona, con il giovane Alban Lafont del Tolosa e Marko Johansson del Malmoe come prospetti più futuribili.

La Lazio invece rischia di perdere il centrocampista Sergej Milinkovic-Savic q ualora non dovesse arrivare la qualificazione in Champions League. Il calciatore è infatti nel mirino del Manchester United anche se i biancocelesti sparano alto per il suo cartellino: 150 milioni di euro. Per la panchina si pensa invece a Sergio Conceiçao del Porto che piace anche a Inter e Juventus. La Sampdoria invece potrebbe pescare in casa Hellas, dove potrebbe restare Pazzini di rientro dal Levante, per rinforzare le corsie esterne. L'obiettivo è Romulo in scadenza di contratto nel 2019. La Fiorentina sembra puntare con forza su Vicente Guaita, portiere del Getafe su cui ci sarebbero anche Napoli e Crystal Palace. In caso di potenziale e possibile partenza di Miguel Veloso il Genoa punterebbe su Nicolas Viola del Benevento da cui potrebbe arrivare, via Atalanta, anche l'esterno Marco D'Alessandro e, via Inter, il terzino Bright Gyamfi. Il Bologna punta sempre forte su Nicolas Castillo per l'attacco, specialmente dopo che il cileno ha annunciato che il suo futuro sarà ancora in Europa.

BARCELLONA, RUIZ VERSO IL RINNOVO FINO AL 2021. HERNANDEZ FRA CELTIC E WOLWERHAMPTON. KANTE NON LASCIA L'INGHILTERRA E RESPINGE LA CORTA DEL PSG. VISSEL KOBE NEGA L'INTERESSE PER INIESTA

Il giovane attaccante del Barcellona Abel Ruiz, classe 2000, nella prossima stagione potrebbe giocare in prima squadra e per questo il club ha proposto, trovando l'accordo, un prolungamento fino al 2021 del suo contratto. L'attaccante Abel Hernandez sarà uno dei nomi caldi della prossima estate essendo in scadenza di contratto. Oltre al Celtic anche il Wolverhamptons si sarebbe infatti interessato a lui mettendo sul piatto un contratto da 3 milioni a stagione, e garantire 5 milioni al momento della firma. Lascerà a fine stagione il Leicester il difensore tedesco Robert Huth che ha comunicato al club la sua intenzione di cambiare aria. N'Golo Kanté non ha alcuna intenzione di lasciare il Chelsea e la Premier League. In questo momento la priorità del centrocampista francese è giocare in Inghilterra e nonostante il pressing del PSG. Il Bayern comunica il primo contratto da professionista per il giovane talento Meritan Shabani. Accordo fino al 30 giugno 2020 per il centrocampista offensivo, 19 anni, che ha fatto il suo esordio con la prima squadra lo scorso 28 aprile. Atsuhiro Miura, ds del Vissel Kobe, parla così ad AFP dell'offerta per Iniesta rivelata ieri dalla stampa spagnola: "Sono meravigliato, non so nulla di tutto questo. Per essere onesto, un cumulo di soldi tale non mi sembra realistico. Se arrivasse sarebbe incredibile, ma non è realistico".