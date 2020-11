Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 9 novembre

vedi letture

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

FIORENTINA, IACHINI ESONERATO. TORNA PRANDELLI. INTER QUANTI INTRECCI CON IL REAL MADRID: DA ERIKSEN A MARCELO PASSANDO PER KANTE. MA PIACE ANCHE MALYNOVSKI. KALULU VERSO L’ADDIO AL MILAN. EMPEREUR LASCIA IL VERONA E TORNA IN BRASILE

È della Fiorentina il primo esonero della Serie A 2020/21. Il club viola ha infatti comunicato nella serata di ieri di aver sollevato dall’incarico Giuseppe Iachini chiamando alla guida della squadra un grande ex come Cesare Prandelli, già alla guida dei viola dal 2005 al 2010. Per quanto riguarda il mercato invece il Flamengo è al lavoro per trattenere Pedro e sta cercando la formula giusta per arrivare a quei 14 milioni di euro fissati al momento della cessione del calciatore, ma non è escluso un prolungamento del prestito d un altro anno.

In casa Inter tiene banco il futuro di Christian Eriksen e la sua eventuale sostituzione. L’ex Tottenham piace a tanti in Europa: da Bayern Monaco, Borussia Dortmund ed Herta Berlino in Germania al Paris Saint-Germain in Francia, passando per il Real Madrid. Quest’ultimo club starebbe pensando a uno scambio con Isco nel mercato di gennaio. In alternativa l’Inter starebbe guardando in casa Atalanta e studiando la crescita di Ruslan Malinovskyi. Qualche metro più indietro invece non si molla la presa su N’Golo Kante del Chelsea, già trattato in estate e pupillo del tecnico Conte, su cui però c’è anche il Real Madrid. Ma gli intrecci fra nerazzurri e Blancos non finiscono qui perché il club meneghino avrebbe messo gli occhi sul terzino Marcelo, in uscita dal club madrileno, che piace anche alla Juventus.

Nemmeno un minuto per Pierre Kalulu in questo avvio di stagione tra campionato ed Europa. Il terzino destro strappato al Lione sta facendo fatica a trovare spazio soprattutto per la folta concorrenza sulla corsia di competenza. Calabria, Dalot e Conti sono avanti nelle gerarchie e il giocatore francese non è stato mai utilizzato dal tecnico Stefano Pioli. Così a gennaio potrebbe partire in prestito per trovare maggiore spazio.

Il futuro del centravanti Ilija Nestorovski sembra essere sempre più lontano da Udine dove il suo spazio si è ulteriormente ristretto con gli arrivi estivi. Per questo il macedone a gennaio potrebbe cambiare aria con diversi club che sarebbero sulle sue tracce: lo Spezia in Serie A, Monza, SPAL e Brescia in Serie B.

Infine l’Hellas Verona ha annunciato l’addio di Alan Empereur al Palmeiras in prestito con diritto di opzione e obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni. Un afare potenzialmente da 2,6 milioni di euro qualora il difensore dovesse raggiungere il 50% delle presenze ufficiali. Per Empereur ci sarebbe pronto un triennale in caso di riscatto.

MESSI-BARCELLONA CI SONO LE BASI PER CONTINUARE ANCORA. NEYMAR VERSO IL RINNOVO CON IL PARIS SAINT-GERMAIN. MANDZUKIC VERSO LA SPAGNA, CI PENSA IL CELTA VIGO. EDU VARGAS ALL’ATLETICO MINEIRO

Lionel Messi potrebbe restare al Barcellona e non solo, potrebbe anche rinnovare il suo contratto nonostante solo pochi mesi fa fosse arrivato a un passo dalla rottura con il club. Il giocatore ha bisogno di divertirsi e divertire come nella partita contro il Real Betis, ma soprattutto ha bisogno di un presidente che sappia prenderlo e che possa garantirgli un convincente progetto sportivo in vista delle prossime stagioni. Con Koeman il rapporto è buono perché schietto, ma i prossimi mesi saranno decisivi ai fini della decisione dell'argentino, che ha nel cuore il Barcellona ma che allo stesso tempo ha bisogno di essere rassicurato sulla bontà del progetto futuro.

Anche un altro campione come Neymar potrebbe restare nel suo attuale club, il PSG, e prolungare il suo contratto in scadenza nel 2022. L’intenzione della proprietà è infatti fare del brasiliano l’uomo immagine del Mondiale che si terrà in Qatar e nelle ultime settimane avrebbe incassato l’ok dell’attaccante alla permanenza. Entro fine mese potrebbe esserci un incontro col presidente Nasser Al-Khelaifi.

Oscar Garcia non è più l'allenatore del Celta Vigo. Lo rende noto il club galiziano con un comunicato ufficiale. La squadra è reduce da un pari sul campo dell'Elche e si trova al 17° posto in classifica con una sola vittoria ottenuta in nove partite disputate. 47 anni, Oscar era arrivato a Vigo a novembre 2019 conducendo i celestes alla salvezza. La carriera da allenatore di Iván Helguera non inizia con il piede giusto. L'ex giocatore di Roma e Real Madrid, allenatore del Las Rozas Rozas, è stato esonerato dopo sole quattro giornate: la squadra di Madrid non aveva ottenuto nessuna vittoria ed è ultima in classifica nel suo gruppo della Segunda B, la terza divisione spagnola.

Mario Mandzukic potrebbe ripartire dalla Spagna. Il Celta Vigo, quartultimo in classifica con soli 7 punti e una vittoria conquistata in 9 partite, sarebbe interessato all'ex attaccante di Juventus e Bayern Monaco, che è svincolato dopo la fine della breve avventura in Qatar.

Eduardo Vargas (30) torna in Brasile. L'attaccante cileno, protagonista di un'esperienza tutt'altro che positiva con il Napoli, ha firmato con l'Atletico Mineiro fino al 31 dicembre 2022. Un'altra tappa della lunga carriera del nazionale andino, passato per Universidad de Chile, Gremio, Valencia, Queens Park Rangers, Hoffenheim e da ultimo i messicani del Tigres.