Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 9 settembre

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

LAZIO, RINNOVO PER IMMOBILE FINO AL 2023. FIORENTINA, LA ZIA DI SIMEONE: “DUE OFFERTE IMPORTANTI, MA È FELICE ALLA FIORENTINA”. GABIGOL: “I TIFOSI MI RIVOGLIONO ALL’INTER”. E IL NAPOLI BLINDA LUPERTO - Ciro Immobile e la Lazio, avanti insieme. L’attaccante ha praticamente rinnovato il suo contratto con la società biancoceleste fino al 2023. Firma in arrivo. Intanto la zia del Cholito Simeone a La Gazzetta dello Sport ha raccontato di aver ricevuto per il nipote “due offerte importanti”, ma ha puntualizzato che “sta bene in viola”. Da due attaccanti al centro dell’attenzione a... Gabigol. Il nerazzurro ha fatto sapere che i tifosi lo rivorrebbero a Milano, ha ricordato del suo contratto con la società e che, quindi, pensa al ritorno. Intanto il Napoli blinda Sebastiano Luperto. In arrivo il rinnovo fino al 2023.

Il Milan si prepara a salutare Montolivo, che è fuori da programmi e a fine stagione sarà addio. Mentre faranno ancora parte dei piani della Roma tre calciatori: Dzeko, De Rossi e Under. Monchi, che ha fatto sapere di non essersi pentito di aver scelto i giallorossi, lavora al rinnovo dei contratti. Infine una novità che potrebbe riguardare la FIGC: per la presidenza spunta Andrea Abodi, è un profilo che mette d’accordo quasi tutti...

ARSENAL, IL FENERBAHCE VUOLE OZIL. LEICESTER, MAGUIRE RINNOVA: “DEVO TANTO A QUESTO CLUB”. AJAX, VAN DER SAR GIURA FEDELTÀ: “MACCHÉ MANCHESTER UNITED, IO RESTO QUI”. E ALLO UNITED SPUNTA L’IDEA ZIDANE SE SALTA MOURINHO - Sirene turche per Mesut Ozil. Ci pensa il Fenerbahce, contatti in corso per gennaio. Mentre al Leicester ha rinnovato Maguire, che ha dichiarato di essere riconoscente al club. Il prolungamento è stato ufficializzato oggi, fino al 2023. All’Ajax Van Der Sar smentisce che andrà al Manchester United in qualità di direttore tecnico. E proprio il Manchester United valuta soluzioni alternative a Mourinho. C’è l’idea Zidane se salta lo Special One...