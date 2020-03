Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell’1 marzo

INTER, IL REAL MADRID VUOLE PAGARE LA CLAUSOLA DI LAUTARO. ROMA, BALLANO TRE MILIONI PER IL RISCATTO DI SMALLING E SI INSERISCE IL TOTTENHAM. CAGLIARI, NAINGGOLAN SUL FUTURO: “NON CI PENSO” - Duello Barcellona-Real Madrid per Lautaro Martinez. Da tempo l'attaccante dell'Inter è nel mirino del Barcellona, me secondo quanto riportato dal portale iberico El Espanol, il Real Madrid potrebbe anticipare il club blaugrana pagando all'Inter la clausola rescissoria del Toro, pari a 111 milioni di euro.

Il riscatto di Chris Smalling è uno dei temi più attuali sulle scrivanie di casa Roma. Il centrale inglese, d'altronde, si sta rendendo autore di una stagione molto positiva, convincendo sempre di più i giallorossi a puntare su di lui anche in ottica futura. Bisogna però ancora convincere il Manchester United, fermo alla sua valutazione di 20 milioni di euro per il cartellino del giocatore.

Secondo quanto riportato dal Daily Express, la distanza tra i capitolini e i Red Devils è attualmente di tre milioni, con l'offerta giallorossa ferma da tempo a quota 17. Smalling dal canto suo gradirebbe restare nella capitale, ma la Roma deve fare attenzione (tra le tante pretendenti) al Tottenham di José Mourinho, che ha già allenato il centrale allo United ed è pronto a inserirsi per riabbracciarlo in estate.

“Non sto pensando a niente, ora penso solo a finire il campionato e dare il massimo per il Cagliari”. Lo ha detto il centrocampista rossoblù Radja Nainggolan a proposito del suo futuro. Nainggolan è di proprietà dell’Inter.

Tahith Chong verso l'Inter a parametro zero. Come si legge su Tuttosport il talento del Manchester United, che non ha rinnovato con i Red Devils, in estate arriverà alla corte di Antonio Conte. Contratto fino al 2025 a 2 milioni a stagione, bonus inclusi. Un ingaggio - si legge - che favorirà le sponsorizzazioni asiatiche viste le origini cinesi del ragazzo. L'Inter è già in contatto con Verona, Parma e Sassuolo per prestare Chong e farlo crescere in Serie A, sia per la giovane età che per una questione di ruolo non esattamente contemplato nel 3-5-2 di Conte (Chong è un'ala).

IL REAL MADRID DICE NO A RAIOLA PER POGBA. BARÇA, PIACE AUBAMEYANG. ATLETICO MINEIRO, TRATTATIVA CON SAMPAOLI PER LA PANCHINA - Il nome di Paul Pogba, in ambito calciomercato, è di quelli pesanti, uno di quei trasferimenti possibilmente a tre cifre, in quanto a milioni di euro mossi. Secondo quanto riferito dall'edizione domenicale del Daily Star, però, tra le squadre pronte a sferrare un assalto sul centrocampista francese non c'è il Real Madrid: il quotidiano d'Oltremanica infatti spiega come la dirigenza dei blancos lo abbia già reso chiaro al suo procuratore, Mino Raiola.

Il Barcellona si muove per Pierre-Emerick Aubameyang. Secondo quanto il Sunday Express, il club blaugrana starebbe pensando all'attaccante dell'Arsenal che il prossimo giugno andrà in scadenza.

Come sottolinea Rádio Itatiaia, Jorge Sampaoli sta trattando il suo approdo all'Atlético Mineiro, club che sta cercando un nuovo allenatore dopo l'esonero di Rafael Dudamel. Già qualche mese fa Sampaoli stava trattando con il club brasiliano ma non riuscì a trovare un accordo economico. Magari la seconda volta è quella buona.

Secondo quanto riferito da Sky Sports UK, il Manchester United avrebbe messo nel mirino un giovane difensore dello Stoke City, il 18enne Nathan Collins. Tanto da aver indotto un osservatore dei Red Devils a visionarlo personalmente nella partita contro il Luton, in cui ha fatto il suo subentro dalla panchina. Il giovane irlandese è considerato uno dei prospetti più intriganti Oltremanica per quanto riguarda il futuro.