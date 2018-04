Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'11 aprile

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

MILAN, SENZA CHAMPIONS SUSO PUO' PARTIRE: CALLEJON O POLITANO PER GATTUSO. LAZIO, PRONTO IL REGALO PER LA CHAMPIONS: LOTITO VUOLE CRISTANTE. INTER, DERBY CON IL MILAN PER GRILLITSCH DELL'HOFFENHEIM. UDINESE, OCCHI SUL GIOIELLO CARIOCA EDUARDO SASHA. GENOA, TORNA CRISCITO: C'È LA FIRMA SUL QUINQUENNALE

Un nuovo esterno per Gennaro Gattuso. Il Milan è pronto a sacrificare Suso, specie in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League, regalando però un nuovo attaccante esterno al proprio tecnico. Due i nomi sul taccuino di Mirabelli: José Callejon del Napoli e Matteo Politano del Sassuolo. Più semplice la pista che porta al secondo: lo scambio con gli azzurri sembra al momento complicato.

Un regalo alla Lazio per l'eventuale qualificazione in Champions League: Bryan Cristante. Lo scrive oggi Il Messaggero, secondo cui il club biancoceleste lavora nell'ombra da tempo per battere Juventus e Roma, entrambe interessate al centrocampista dell'Atalanta. Connubio di offerta economica e tecnica: al club bergamasco andrebbero 25 milioni di euro, al giocatore la garanzia di un posto da titolare che giallorossi e bianconeri al momento non potrebbero offrirgli, nelle idee di Lotito e Tare.

Inter e Milan sono alla finestra per la situazione di Florian Grillitsch, austriaco dell'Hoffenheim. Il centrocampista, sempre titolare con l'Hoffenheim, ha un contratto fino al 30 giugno del 2019, con clausola per ulteriore biennio: la richiesta è 18 milioni di euro.

Eduardo Colcenti Antunes detto 'Eduardo Sasha', è il nuovo obiettivo per il centrocampo dell'Udinese: stando a quanto da noi raccolto, per il centrocampista offensivo classe 1992 sarebbe pronta una offerta superiore ai cinque milioni di euro, tale da convincere l'Internacional a preferire l'offerta italiana a quella del Leicester, che in inverno ha provato a convincere la formazione di Porto Alegre a cedere il suo gioiello più luminoso, peraltro in queste ore già cercato dal Santos.

Domenico Criscito torna a Genova e al Genoa. Secondo quanto riferito da Il Secolo XIX, ci siamo e c'è anche la firma: contratto quinquennale per il terzino sinistro che tornerà in Italia dallo Zenit. Per il quale è pronto poi un futuro nel club rossoblù: come dirigente, o più probabilmente come tecnico del settore giovanile. Superata la concorrenza dell'Inter, che si era fatta avanti con un contratto triennale.

BARCELLONA, INIESTA VERSO LA CINA. CONTRATTO DA 37 MILIONI DI EURO. STOP ALLA CONTRATTAZIONI PER IL RINNOVO DI UMTITI. BAYERN MONACO, LEWANDOWSKI PUO' PARTIRE: PSG MOLTO INTERESSATO. ATLETICO MADRID, PER TRATTENERE GRIEZMANN PRONTO INGAGGIO DA 20 MILIONI. CHELSEA, NEL MIRINO L'IVORIANO SERI

Andrés Iniesta verso la Cina. Lo conferma Catalunya Radio, emittente molto vicina al Barcellona: il centrocampista Fuentealbilla avrebbe già trovato l'accordo con il Tianjin Quanjian per un contratto da 37 milioni di euro lordi a stagione.

Il Barcellona ha deciso di stoppare le contrattazioni con Samuel Umtiti, difensore centrale francese che negli scorsi giorni ha aperto a un suo possibile addio. Umtiti vorrebbe un salario molto più alto dopo le ultime annate trascorse in blaugrana: Juventus e United sono sulle sue tracce.

Sembrano aprirsi le porte ad un addio di Robert Lewandowski al Bayern Monaco. Questo è quanto trapela dall'edizione odierna del quotidiano francese L'Equipe che racconta della volontà dell'attaccante polacco di affrontare una nuova sfida. Un'ipotesi, quella del divorzio fra l'ex Dortmund e il club bavarese, che ha subito attirato le attenzioni del PSG.

Nuovo rilancio dell'Atletico Madrid per convincere Antoine Griezmann a rimanere ai Colchoneros. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo il club madrilene avrebbe offerto un ingaggio annuo da 20 milioni di euro netti a stagione all'attaccante francese, con il preciso obiettivo di convincerlo a dire no alla corte del Barcellona.

Secondo quanto riportato da L'Equipe, il Chelsea sarebbe sulle tracce di Jean-Michel Seri. Il centrocampista del Nizza è anche nel mirino del Manchester City e in passato è stato cercato dalla Roma. La clausola rescissoria dell'ivoriano è di 40 milioni di euro.