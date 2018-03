Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'11 marzo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

CHIEVO, MARAN E LA PANCHINA A RISCHIO: "IO PENSO A LAVORARE". GENOA, ARIA DI RINNOVO PER MILINKOVIC. LAZIO, FELIPE ANDERSON NON PENSA AL MERCATO - Una panchina che scotta, perché i risultati latitano e bisogna pur fare qualcosa. Rolando Maran traballa, il Chievo non riesce a svoltare. L'allenatore gialloblù però non sembra dare peso alle voci che lo vorrebbero a rischio esonero. "Io penso a lavorare", le sue parole. Intanto la società potrebbe presto guardarsi intorno e valutare soluzioni alternative.

Al Genoa si lavora per il futuro. E nel futuro potrebbe esserci Milinkovic, che sta brillando in Scozia con gli Hearts. Si parla di rinnovo, primi approcci tra l'entourage e la società rossoblù. C'è la volontà di proseguire insieme, il Genoa studia ed osserva da vicino il suo centrocampista.

Intanto presto potrebbe accendersi il mercato per Felipe Anderson alla Lazio. Il giocatore fa sapere di non pensarci. Ma Premier e Bundesliga studiano la situazione. Il mercato non si ferma. E la sensazione è che la Lazio, in uscita, sarà protagonista...

DANI ALVES: "AL PSG PER IL PROGETTO. E NEYMAR NON È UN BURATTINO". LIVERPOOL, IN ARRIVO BUTLAND. BARCELLONA, PRESO ARTHUR DEL GREMIO - "Al Paris Saint Germain per il progetto, non per i soldi". Messaggio targato Dani Alves, che si schiera dalla parte di Neymar e afferma a proposito delle voci che vorrebbero l'ex Barça in partenza: "Non è un burattino". La sensazione è che il PSG voglia blindare Neymar. E che riuscirà a trattenerlo. Intanto il Liverpool piazza un colpo per la porta, arriva Butland. E il Barça prenota il centrocampista del Gremio, Arthur. Affare chiuso, Arthur crescerà in Brasile un altro anno. E poi sarà tempo di fare il grande salto in blaugrana...