Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'11 novembre

Lucas Torreira non è felice della propria stagione all'Arsenal e per questo motivo, insieme al suo entourage, presto incontrerà i Gunners per capire come agire. Il Milan, che già in estate si era fatto vivo per l'ex Sampdoria, è pronto a tornare alla carica e sta seguendo da vicino la vicenda. A riportarlo è TMW.

Secondo quanto afferma La Gazzetta dello Sport, il futuro della panchina del Napoli verrà deciso dalle prossime sfide contro Milan e Liverpool. Ancelotti è quanto mai in bilico e solo il passaggio agli ottavi di Champions e un buon risultato contro i rossoneri, potrebbero dargli un altro bonus per restare in sella.

Sempre secondo la rosea, il Napoli vivrà una rivoluzione invernale, con Mertens e Callejon che saranno i primi nomi in uscita. Il belga gradirebbe un passaggio immediato all'Inter; mentre lo spagnolo potrebbe avere futuro in Cina, con Benitez che lo accoglierebbe volentieri nel suo Dalian Yifang.

Franck Kessié non resterà a lungo al Milan secondo Tuttosport. I rossoneri infatti sarebbero pronti a salutarlo, con il Wolverhampton che tornerà alla carica per ottenere il suo cartellino. 30 milioni di euro è la sua valutazione, anche se gli inglesi vorrebbero abbassare il prezzo e integrarlo al massimo con alcuni bonus.

Secondo Sportitalia, la tentazione dell'Udinese sarebbe quella di confermare Luca Gotti in panchina anche per la prossima sfida contro la Sampdoria. Per adesso infatti, le alternative prese in considerazione per il dopo Tudor, non convincono i Pozzo.

Peter Ankersen non ha conquistato solo il posto da titolare nel Genoa, ma anche l'attenzione di diversi club europei, tra cui la Lazio. Oltre ai biancocelesti, anche il Tolosa avrebbe già chiesto informazioni. A riportarlo è TMW.

La Fiorentina nella giornata di ieri ha avviato i primi contatti con Luciano Spalletti. Un incontro che mette ovviamente pressione su Montella, inviso a gran parte del pubblico e sulla graticola per i 5 gol subiti a Cagliari nell'ultimo turno. Per il momento il club pare dargli fiducia, ma l'incontro di ieri con il tecnico di Certaldo, è sintomo di una situazione in continua evoluzione. A riportarlo è Firenzeviola.it.

Secondo l'emittente svizzera RSI, il futuro di Granit Xhaka sarà al Milan già dal prossimo gennaio. Il giocatore, al centro di alcune polemiche per alcune offese che ha rivolto ai propri tifosi al momento dell'ultima sostituzione contro il Crystal Palace.

Secondo il Sun, il Tottenham è pronto a muoversi concretamente già a gennaio per il centrocampista della Roma Lorenzo Pellegrini. L'italiano sarebbe la prima scelta di Pochettino per sostituire Eriksen.

KANTE' SNOBBA IL REAL MADRID E SOGNA DI CHIUDERE AL CHELSEA. BARTOMEU VUOLE MESSI A VITA AL BARCELLONA MA LUI NON HA FRETTA. LUIS ENRIQUE NON E' INTERESSATO ALLA PANCHINA DELL'ARSENAL: NON VUOLE TORNARE IN PANCHINA PER IL MOMENTO

Secondo quanto riporta il Sun, N'Golo Kanté non ha intenzione di vestire la maglia del Real Madrid e la sua idea sarebbe quella di chiudere la carriera al Chelsea.

Luis Enrique non è in corsa per l'eventuale sostituzione di Emery all'Arsenal. Il tecnico spagnolo attualmente non vuole tornare in panchina in seguito alla scomparsa della figlia.

Lionel Messi a vita: è questo l'obiettivo del presidente del Barcellona Bartomeu. L'argentino però non ha fretta di rinnovare il suo contratto e dunque, per il momento, il sogno dei catalani dovrà essere rimandato.