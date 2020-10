Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell’11 ottobre

ROMA, CERCASI DS: PARATICI ALTERNATIVA A PROFILI INTERNAZIONALI. LAZIO-INZAGHI, SILENZIO SUL RINNOVO. FIORENTINA, AVANTI INSIEME CON VLAHOVIC E BIRAGHI - I Friedkin proseguono la caccia al nuovo DS della Roma. Una data importante, in tal senso, potrebbe essere il 15 ottobre, giorno dell'Assemblea degli Azionisti della Juventus, dove si potrebbe decidere il futuro di Fabio Paratici che appare lontano da Torino. L'attuale dirigente bianconero è uno dei tanti nomi accostati alla Roma ma, come scrive Il Tempo, la nuovo proprietà giallorossa sarebbe orientata verso profili più internazionali, con Paratici come alternativa.

Una settimana è trascorsa, forse passerà anche la prossima senza colpi di scena, annunci, intese o sorprese. Simone Inzaghi è in scadenza di contratto il 30 giugno con la Lazio - sottolinea il Corriere dello Sport - e la trattativa per il rinnovo è in fase di stallo. Ci sono stati, tra lunedì e martedì scorso, diversi e approfonditi colloqui tra l’allenatore e Tare, ma si stava chiudendo il mercato e bisognava mettere a punto le liste per la Serie A e la Champions. C’è attesa per l’incontro con Lotito, slittato più volte: dall’inizio di agosto al ritiro di Auronzo, infine un altro appuntamento ipotizzato in occasione della prima sosta di ottobre. Tare da mesi definisce il rinnovo una priorità, anzi un’urgenza. Il presidente Lotito invece non ha mai accelerato, è in attesa. Si parla di rinnovo annuale (sino al 2022) con opzione sulle due stagioni successive, ma nulla di concreto.

La Juventus potrebbe presto tornare alla carica per Ousmane Dembélé, attaccante classe '97 del Barcellona e della nazionale francese: secondo quanto riportato dal portale iberico Todofichajes.com, il giocatore non avrebbe affatto convinto mister Koeman, che sarebbe dunque favorevole a una sua cessione. La Juve potrebbe mettere le mani su Dembelè già a gennaio, con il Borussia Dortmund come unico concorrente nel caso in cui dovesse cedere Sancho.

Sulle colonne de La Repubblica si parla anche dei rinnovo di contratto in casa Fiorentina. Si parte da Dusan Vlahovic, ricoperto di offerte eppure trattenuto dai viola: prima del lockdown il rinnovo era vicino, ora l'obiettivo della società è di blindarlo almeno fino al 2025. Quanto a Castrovilli, che per Commisso rappresenta uno dei punti di riferimento per il futuro (vedi la maglia numero dieci), a breve il prolungamento del contratto fino al 2025. Infine per il rinnovo di Biraghi fino al 2024 manca ormai solo l'annuncio ufficiale. Il caso più complicato è quello di Milenkovic, che non intende prolungare e che quindi la Fiorentina è pronta a lasciar partire (l'innesto di Quarta non è un caso). Il Milan lo ha cercato ma ha giudicato le richieste economiche del club toscano troppo alte. Pure Pezzella, in scadenza come il serbo nel 2022, era nelle grazie dei rossoneri i quali però lo avrebbero preso solo in prestito.

Il restyling della Roma non passa soltanto dalla compravendita di calciatori e dal riassetto societario, ma anche dal rinnovo dei contratti più importanti. In questo senso - sottolinea il Corriere dello Sport - per Pellegrini sono già stati avviati i contatti per prolungare: la scadenza 2022 non è lontana e va considerata, nell’ambito delle trattative con il futuro capitano. Non c’è fretta ma neppure pigrizia, insomma. Non tanto per la clausola da 30 milioni, che Pellegrini non ha voluto esercitare anche prima dell’ondata Covid, quanto per raggiungere un equilibrio stabile. Lorenzo è orientato a giocare il più possibile nella Roma, almeno finché si renderà conto che la società vuole puntare su di lui: i soldi contano, certo, ma più di tutto a lui importa del progetto tecnico.

Sempre attivo sui social, il presidente del Parma Kyle J. Krause ha condiviso un momento curioso ed emozionante di una delle ultime operazioni in entrata dei crociati. Il patron ha infatti postato una sua foto mentre dieci giorni fa era in Groenlandia, in occasione di uno scalo, per finalizzare il trasferimento di Juan Brunetta a Parma.

BORUSSIA DORTMUND, DERBY DI MANCHESTER PER HAALAND. REAL MADRID, GLI INTOCCABILI DI ZIDANE - Il Borussia Dortmund potrebbe perdere Haaland molto presto. Sul giocatore infatti c'è il Manchester United e secondo le ultime indiscrezioni di Don Balon anche il Manchester City lo sta seguendo con attenzione e la prossima estate potrebbe dare vita così ad un accesissimo derby per l'attaccante norvegese. Secondo il portale spagnolo però su Haaland ci sarebbe sempre la Juventus.

Secondo le ultime indiscrezioni del Daily Star, Gareth Bale potrebbe essere la chiave per convincere il difensore dello Swansea City, il suo connazionale Joe Rodon a firmare per il Tottenham. Fino al 16 ottobre, infatti i club inglesi possono ancora acquistare giocatori da altri club del paese ma di altre categorie e il gallese Rodon è un obiettivo degli Spurs.

Il Real Madrid guarda al futuro. Il tecnico delle Merengues Zinedine Zidane ha tracciato la lista dei giocatori intoccabili nelle prossime sessioni di mercato, quelli su cui costruire un ciclo vincente anche negli anni a venire. Secondo quanto riporta Marca, i primi due sarebbero i sudamericani Valverde e Vinicius mentre poi ci sarebbero anche Asensio, Odegaard e il baby Goes. L’ultimo è Courtois, l’unico giocatore che si avvicina ai trent’anni.

Robinho è pronto a tornare al Santos... Per la quarta volta. L'attaccante brasiliano ex Milan, svincolato dopo l'ultimo periodo trascorso in forza ai turchi del Basaksehir, è pronto a chiudere il cerchio, ancora, là dove è iniziata la sua carriera ad alti livelli. E lo farà solo per la voglia di aiutare il club, non certo per la paga, visto che percepirà uno stipendio simbolico di 230 euro mensili per i cinque mesi di contratto che ha sottoscritto con il Santos.

Trema la panchina di Ole Gunnar Solskjaer. Come riportato da vari quotidiani inglesi in edicola, su tutti Express e Star, il Manchester United sta vivendo l'ennesima annata fortemente deludente, o almeno questi sembrerebbero essere i segnali in partenza, e il vice-presidente esecutivo Ed Woodward si è detto pronto anche a manovre estreme: non avrebbe esitazioni ad esonerare l'attuale allenatore, se la stagione continuasse ad essere così insoddisfacente.