Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'8 aprile

BELOTTI E IL FUTURO, CAIRO: "LA CLAUSOLA VALE SOLO PER L'ESTERO". IL MILAN (CHE STUDIA ANCHE DEPAY E JOAO FELIX) CI PENSA. INTANTO IL TORINO RISCATTA N'KOULOU. UDINESE, ODDO TRABALLA - Andrea Belotti e il futuro, tutto da scrivere. Situazione in divenire per l'attaccante del Torino, che in estate lascerà sicuramente i granata. Sul Gallo persiste l'interesse del Milan, Gattuso è stato il suo principale sponsor per portarlo al Palermo e ora lo rivorrebbe con sé in rossonero. Lavori in corso, intanto il Presidente Cairo fa sapere che "la clausola da 100 milioni vale solo per l'estero".

Il Milan si muove sul mercato e vaglia diversi profili. Dal difesa fino al centrocampo oltreché l'attacco. L'idea che torna di moda è Depay, voglioso di misurarsi nel campionato italiano. Mentre a centrocampo Joao Felix del Benfica è più di un'idea, anche se la società portoghese non vorrebbe privarsene.

Il Torino, al di là di Belotti, lavora per il futuro. E nel futuro ci sarà N'Koulou, perché è in arrivo il riscatto. Che a dir la verità è una formalità.

Se Mazzarri qualche settimana fa poteva essere a rischio, con gli ultimi risultati e soprattutto con la vittoria sull'Inter, si è ripreso la panchina granata. Più forte di prima. Chi invece non può dormire sonni tranquilli è Massimo Oddo. L'Udinese non vince più, la sensazione è che il divorzio sia solo questione di tempo. Intanto la panchina traballa...

REAL MADRID, KLOPP SE ZIDANE VA VIA. BLANC PER IL CHELSEA. AL MANCHESTER CITY GUARDIOLA RINNOVA FINO AL 2020. E L'ARSENAL LAVORA AL RINNOVO DI RAMSEY - Se Zinedine Zidane rimarrà ancora alla guida del Real Madrid non è dato saperlo. Intanto la stampa estera accosta il nome di Jurgen Klopp al Real in caso di addio del tecnico francese. Una possibilità. Il Chelsea invece pinta sempre più su Laurent Blanc, sullo sfondo però rimane Luis Enrique. Al City rinnova Guardiola fino al 2020 e sarà l'allenatore più pagato. Mentre l'Arsenal punta ancora su Ramsey: lavori in corso per il rinnovo...