Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'8 giugno

Le principali news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

JUVENTUS, PERIN FINO AL 2022 ED EMRE CAN SI LIBERA DAL LIVERPOOL. NAPOLI, INSIDIA ARSENAL PER TORREIRA. ROMA, BERARDI PISTA CALDA. INTER, IDEA PICCINI DELLO SPORTING LISBONA. GENOA, UFFICIALE L'ARRIVO DI PIATEK DAL CRACOVIA

JUVENTUS

La Juventus punta forte su Federico Chiesa. I bianconeri sono pronti alla maxi offerta per l'esterno offensivo della Fiorentina per ricomporre la coppia viola con Federico Bernardeschi. Pjaca potrebbe venire inserito nell'affare, nonostante le smentite di rito, mentre Mandragora vedrebbe di buon occhio un trasferimento a Firenze (non così Cagliari o altri club di dimensione inferiore), riporta Tuttosport. Valutazione ovviamente alta, oltre i 60 milioni.

Il Liverpool ha annunciato che Emre Can lascerà il club in regime di svincolo in estate. Nella consueta lista dei released players delle società britanniche, figura soprattutto il nome del tedesco ex Bayer Leverkusen. Manca, a questo punto, soltanto l'ufficialità post visite mediche con la Juventus.

Attraverso i propri account social, la Juventus ha comunicato l'arrivo ufficiale di Mattia Perin, ex portiere del Genoa che rafforzerà i bianconeri dopo l'addio di Gigi Buffon: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato l’accordo con la società Genoa Cricket & Football Club S.p.A. per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mattia Perin a fronte di un corrispettivo di € 12 milioni, pagabili in tre esercizi, che potrà incrementarsi di massimi € 3 milioni al maturare di determinate condizioni nel corso della durata contrattuale. Gli effetti economici e patrimoniali di tale acquisizione avranno effetto a decorrere dalla stagione sportiva 2018/2019. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva quadriennale fino al 30 giugno 2022".

Mario Mandzukic resta alla Juventus. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, l'attaccante croato avrebbe infatti deciso di proseguire la propria avventura in bianconero. Fondamentale la permanenza di Massimiliano Allegri: scartata la pur allettante offerta del Manchester United, Manzo non abbandona la Vecchia Signora.

Paulo Dybala, dal ritiro dell'Albiceleste, ha parlato a Tyc Sports del mercato della Juve, invitando un vecchio compagno a tornare a vestire il bianconero: "Sentire che Paul (Pogba, ndr) potrebbe tornare mi rende molto contento anche per la nostra amicizia, così la smetteremmo di fare videochiamate e torneremmo ad allenarci insieme. Con Paul ho mantenuto un bel rapporto anche dopo la sua partenza per l'Inghilterra, con lui mi trovavo benissimo in campo, avevamo molto feeling. Anche fuori dal campo ci siamo sempre trovati molto bene. Creavamo sempre nuovi saluti, nuovi modi di festeggiare un gol, come quando ci toccammo con il dito dopo aver visto da poco Dragon Ball Z".

Joao Cancelo e la Juventus, molto più che un'idea. In Spagna danno l'affare come fatto. Per Marca l'ormai ex terzino dell'Inter, di proprietà del Valencia, sarà un giocatore della Juventus la prossima settimana: costo dell'operazione 40 milioni di euro. Anche per AS ci sono pochi dubbi sul passaggio di Cancelo in bianconero: l'unica differenza è la modalità di pagamento , anche se il Valencia ha estremo bisogno di monetizzare entro il 30 giugno. Possibile una formula simile a quella di Douglas Costa, con una parte di pagamento subito ed il resto al termine della prossima stagione.

NAPOLI

Un incontro per provare a gettare le basi per la fumata bianca. Ieri l'agente del centrocampista del Napoli Jorginho, Joao Santos, ha incontrato il Manchester City. Manca l'accordo tra le due società. E la sensazione dell'entourage di Jorginho è che l'affare possa saltare in virtù del fatto che la società inglese sta valutando altri profili. Uno su tutti Kovacic del Real Madrid, prima alternativa a Jorginho. Lavori in corso, si raffredda la pista City. E gli inglesi vanno in pressing su Kovacic...

Irrompe l'Arsenal su Lucas Torreira. Secondo Sky Sport 24, i Gunners avrebbero fatto un'offerta alla Sampdoria per il giocatore. L'agente non ha l'accordo col giocatore, ha preso tempo fino a metà mese per valutare la proposta. Ci sono sempre il Napoli e pure il Borussia Dortmund, con il contatto raccontato nella giornata di ieri.

Secondo quanto riporta Sky Sport, tra lunedì e martedì ci sarà l'ufficialità dello sbarco di Simone Verdi dal Bologna al Napoli. All'ìnizio della prossima settimana, dunque, Carlo Ancelotti avrà il primo rinforzo per il prossimo anno: per Verdi è pronto un contratto di cinque stagioni.

ROMA

Soldi più Mirko Antonucci e Lorenzo Valeau come contropartita sono la base della trattativa tra Roma e Sassuolo per il trasferimento di Domenico Berardi, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione. Il direttore sportivo Monchi non sembra dunque pago dopo gli arrivi di Coric e Cristante e cerca di accontentare le richieste del suo tecnico Di Francesco, grande estimatore dell'attaccante neroverde.

Justin Kluivert a un passo dalla Roma. Il club giallorosso, secondo Leggo, ha trovato l'accordo con l'Ajax: affare da 20 milioni di euro più 5 di bonus. E per l'esterno offensivo è pronto un contratto quinquennale da 2 milioni. Con il club di Amsterdam, inoltre, Monchi continua a trattare Ziyech.

INTER

Scadenza 2023. E l'Inter blinda Milan Skriniar: La Gazzetta dello Sport approfondisce i dettagli dell'offerta di rinnovo fatta pervenire al difensore slovacco dalla società nerazzurra. Contratto allungato e soprattutto ingaggio ritoccato verso l'alto per trattenere l'ex Sampdoria. Ora focus sugli altri rinnovi: in ballo quelli di Handanovic, Miranda, Brozovic, Icardi e Spalletti.

Cristiano Piccini molto vicino a un ritorno in Italia, per la precisione all'Inter. Secondo quanto riferito da Record, il club nerazzurro sarebbe infatti in trattative avanzate con lo Sporting per il terzino ex Fiorentina, in un'operazione da 15 milioni di euro più 5 di bonus.

MILAN

Il Milan è a un passo da Radamel Falcao. Lo riporta Premium Sport: la trattativa con il Monaco sarebbe stata impostata su uno scambio di prestiti con André Silva con Jorge Mendes come regista dell'affare. Ovviamente, tutto dipende dalla sentenza Uefa che dovrebbe arrivare entro il 19 giugno.

Marouane Fellaini prende tempo. Il centrocampista belga in uscita a parametro zero dal Manchester United, obiettivo in Italia del Milan, aspetta il mondiale: secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, da bravo svincolato ha deciso di rimandare la propria prestazione. La vetrina di Russia 2018, infatti, potrebbe dargli ulteriore forza contrattuale e la speranza di strappare quell'ingaggio da 10 milioni di euro a stagione che chiaramente il Milan non potrebbe garantirgli.

La sentenza UEFA, il futuro societario: il destino del Milan è tutto da scrivere e vede una sorta di duello tra Li Yonghong e il fondo Elliott. L'attuale patron rossonero, scrive il Corriere dello Sport, avrebbe trovato un nuovo socio, italiano e di area berlusconiana, con una quota d'ingresso bassa (circa 50 milioni di euro) ma la possibilità di un ruolo apicale nell'organigramma. Viste le difficoltà dell'attuale proprietà, però, il fondo Elliott aspetta sulla riva del fiume e prepara il colpo di mano: contattati Maldini e Marotta, sembra quasi che il passaggio di consegne possa avvenire in tempi non così lontani.

FIORENTINA

Prosegue, secondo quanto riporta Record, il testa a testa tra Porto e Fiorentina per Rodrigo De Paul dell'Udinese. I lusitani sono già in trattativa per l'argentino di casa friulana, con un'offerta pronta da 6 milioni di euro. 74 partite con i bianconeri, la Fiorentina è interessata ma prima vuole cedere Valentin Eysseric.

GENOA

Krzysztof Piątek è ufficialmente un nuovo calciatore del Genoa. Il 22enne attaccante polacco, come comunica il Cracovia, approda in Italia per vestire la maglia dei grifone.

Ai microfoni di Sky, il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha parlato così di Laxalt e di diversi temi legati al mercato della sua squadra: "La Lazio non l'ha mai chiesto, non c'è una richiesta specifica, quando ci sarà lo dirò. Mandragora? Ci interessa, sicuramente. Perin è uno dei portieri più forti d'Europa, ci siamo lasciati ma ne parlerò sempre bene, è un ragazzo d'oro. Lapadula è un giocatore che a me piace tantissimo, l'ho comprato personalmente: credo che oggi i giocatori si giudichino a seconda dei gol che fanno. Ma credo che in una stagione normale Gianluca tornerà quello che conosciamo. Ottimista su Bertolacci? A noi è un giocatore che sicuramente interessa, vediamo se ci sono le basi per concludere l'operazione con il Milan".

Il Secolo XIX afferma come l'arrivo di Lisandro Lopez, difensore che nello scorso anno era all'Inter, sia oramai stato definito dal Genoa. Arriva in prestito con diritto di riscatto. Se dovessero esserci degli intoppi, l'alternativa è Tiago Pagnussat del Bahia.

UDINESE

Julio Velazquez, tecnico dell'Udinese, parla così ai microfoni di Sky della nuova avventura in bianconero: "Considero la Serie A uno dei migliori campionati del mondo, senza dubbio. L'Udinese è una società con grande storia, il contesto ideale, che piacerebbe a ogni allenatore. Sono molto emozionato, ho tanta voglia di iniziare. Ho esposto il mio modo di lavorare giorno per giorno per valorizzare i giocatori della società. La connessione è stata molto positiva, spero che tutto prosegua nel miglior modo possibile".

CAGLIARI

Nuovo incarico per Daniele Conti: l'ex centrocampista è infatti stato nominato nuovo responsabile dell'area tecnica del club rossoblù. Contratto triennale, Conti coadiuverà il Direttore sportivo Marcello Carli nella responsabilità dell’area tecnica del club.

PARMA

Un’idea per il centrocampo del Parma. Occhi puntati su Miha Zajc dell’Empoli. Primi contatti tra le parti in corso. Ancora nessuna trattativa, ma un’idea che potrebbe decollare nelle prossime settimane. Il Parma pensa a Zajc...

REAL MADRID, SPUNTA TITE PER LA PANCHINA. TOTTNEHAM, KANE RINNOVA FINO AL 2024. WEST HAM, TUTTO SU PASTORE. PRONTO UN TRIENNALE

LIGA

Nuovo nome per la panchina del Real Madrid. Come riportato da Premium Sport i Blancos avrebbero contattato il CT del Brasile Tite. "Ci sentiamo dopo il Mondiale", la risposta del tecnico verdeoro che adesso è totalmente concentrato sul Mondiale.

PREMIER LEAGUE

Harry Kane ed il Tottenham, avanti insieme. Attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, gli Spurs hanno annunciato il rinnovo della punta inglese. L'Uragano ha siglato un nuovo contratto che lo legherà al Tottenham per altri 6 anni, fino al 2024.

Il West Ham ha offerto un contratto triennale a Javier Pastore, centrocampista offensivo del Paris Saint Germain. Gli Hammers vogliono investire 8,5 milioni di euro - annui - per l'argentino, vicino all'Inter nelle ultime due sessioni di mercato.

Stephan Lichtsteiner parla ai microfoni della Luzerner Zeitung della sua scelta di sposare la causa dell'Arsenal, in Premier League: "Nel campionato inglese ci grandi squadre, è un torneo supercompetitivo. Qualcosa di simile c'è in Serie A, dove ci sono diversi club di vertice come Juventus, Milan, Lazio, Inter, Roma e Napoli, ma questa tendenza è più evidente in Premier. In Germania e in Spagna il divario di prestazioni all'interno del campionato è maggiore: ci sono squadre migliori che si distinguono chiaramente dalle altre".

Il Crystal Palace ha ufficializzato l'ingaggio del portiere classe '87, Vicente Guaita. Il giocatore, accostato negli ultimi giorni anche a squadre italiane tra cui la Fiorentina, era in scadenza col Getafe e firma un contratto col club inglese per le prossime tre stagioni.

Il Leicester ha annunciato tramite un comunicato l'acquisto del difensore Jonny Evans dal West Bromwich Albion. Il club ha pagato la clausola rescissoria da 3,5 milioni di sterline, che si è attivata al momento della retrocessione del WBA. Evans ha firmato per i prossimi tre anni.

Indiscrezione di mercato riportata quest'oggi dal Daily Mail: il West Ham, infatti, avrebbe aperto i negoziati per una clamorosa operazione che porterebbe a Yaya Toure, in scadenza col Manchester City. Gli Hammers - si legge - avrebbero già il sì del giocatore, esntusiasta di tornare a lavorare col tecnico Pellegrini.