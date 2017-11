Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'8 novembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

JUVENTUS, IL PSG PENSA AD ALLEGRI E IL REAL FA SUL SERIO PER DYBALA. NAPOLI, L'ATLETICO DICE NO PER VRSALIKO E SPUNTA L'IDEA PELUSO. INTER, JOAO MARIO SCONTENTO: PUO' ANDARSENE. ROMA, PELLEGRINI PIACE A PSG E CHELSEA. LAZIO ATTENTA: GUARDIOLA VUOLE MILINKOVIC-SAVIC

Juventus - Giornata ricca di spunti di mercato per i Campioni d'italia. Iniziando dalla panchina Max Allegri è finito nel mirino di un altro club estero. Dopo le voci sull'Arsenal della scorsa estate l'allenatore di Livorno adesso pare interessare al PSG, club convinto a chiudere l'esperienza con Emery la prossima estate a meno che lo spagnolo non vinca la Champions League. Per quanto riguarda i rumors legati ai calciatori per Paulo Dybala si torna a parlare di Liga con il Real Madrid che secondo la stampa iberica, sarebbe pronto a mettere sul piatto 200 milioni di euro per l'ex Palermo. Infine mercato in entrata: per la fascia si parla di un sondaggio per il belga Thomas Meunier.

Napoli - Continua la ricerca di un sostituto di Ghoulam per il Napoli. Il nome più caldo sembra essere quello di Sime Vrsaljiko, ex di Genoa e Sassuolo, oggi all'Atletico Madrid. I colchoneros, però, non sembrano essere convinti di lasciar partire il croato. Sempre per la fascia mancina, dal WyScout di Londra, spunta il nome di Federico Peluso del Sassuolo. In prospettiva futura, invece, il club del presidente Aurelio De Laurentiis si sarebbe mosso per Philipp Ochs, talento dell'Hoffenheim.

Inter - Parole destinate a lasciare il segno, quelle arrivate dal ritiro del Portogallo, di Joao Mario. Il centrocampista dell'Inter ha fatto il punto sul suo futuro: "Vorrei giocare di più come molti che sono nella mia situazione; credo che le cose possano cambiare ed è questo quello su cui mi concentro maggiormente: so che giocherò di più, in un modo o nell'altro. Mercato? Vedremo, ora penso che sia ancora presto, c'è ancora molto tempo prima di gennaio, e in un certo senso vedrò cosa succederà e poi prenderò una scelta su ciò che è meglio per la mia carriera"

Roma - La crescita costante di Lorenzo Pellegrini in giallorosso continua a destare interessamenti in giro per l'Europa. Le ultime voci vorrebbero, infatti, il centrocampista capitolino inserito nella lista degli obiettivi sensibili di due big del calibro di Chelsea e PSG. Sul fronte dei sondaggi per il futuro invece il ds giallorosso Monchi avrebbe messo gli occhi su Benjamin Pavard, centrale difensivo classe 1996 dello Stoccarda.

Lazio - Più passano i mesi e più il nome di Sergej Milinkovic-Savic continua ad accrescere d'importanza in chiave calciomercato. Le ultime indiscrezioni arrivate da oltremanica vorrebbero infatti il serbo nelle mire del Machester City di Pep Guardiola.

IL PSG PENSA A KROOS. JOVETIC VERSO IL RITORNO IN PREMIER LEAGUE. OZIL VUOLE RINNOVO E NUMERO 10 CON L'ARSENAL. IL RENNES UFFICIALIZZA IL NUOVO TECNICO: E' LAMOUCHI. MORATA A ZIDANE: "GRAZIE MA VOLEVO CONTINUITA'". LEWANDOWSKI POTREBBE LASCIARE IL BAYERN MONACO IN ESTATE.

Il Paris Saint-Germain pensa in grande per il proprio centrocampo. Secondo i media spagnoli, il club parigino sarebbe pronto a puntare su Toni Kroos del Real Madrid.

Stevan Jovetic potrebbe lasciare il Monaco dopo soli sei mesi: il montenegrino sarebbe pronto a fare ritorno in Premier League dove lo attenderebbe il Southampton.

Possibile svolta per il rinnovo di Mesut Ozil e l'Arsenal: il giocatore tedesco è pronto a rinnovare il contratto con i Gunners e chiederà di poter indossare la maglia numero 10.

Il direttore sportivo del Lipsia Ralf Rangnick ha parlato in Germania del futuro di Naby Keita: "Anche senza passaggio del turno in Champions, Keita non andrà al Liverpool nel corso del mese di gennaio".

Dopo l'esonero clamoroso di Christian Gourcuff, reduce da quattro vittorie consecutive in campionato, il Rennes ha ufficializzato l'arrivo in panchina dell'ex Parma Sabri Lamouchi.

Proprio il Rennes, insieme al Crystal Palace, starebbe seguendo con attenzione Islam Slimani del Leicester, giocatore algerino che vorrebbe lasciare le Foxes nel mese di gennaio.

Alvaro Morata, ex attaccante della Juventus e del Real Madrid, ha parlato del suo addio ai Blancos: "Sono molto grato a Zidane, ma volevo giocare con maggiore continuità".

Il Barcellona è pronto a lasciar partire Arda Turan nel corso del prossimo mercato invernale. Sulle tracce del giocatore turco sarebbe vivissimo l'interessamento dell'Arsenal di Wenger.

Robert Lewandowski, attaccante del Bayern Monaco, ha parlato del proprio club: "Per restare al top in Europa e nel mondo serve linfa nuova". Parole che non sono piaciute ai bavaresi, che adesso starebbero già pensando a una sua cessione nel corso della prossima estate.