Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell’8 novembre

NAINGGOLAN E IL RITORNO A CAGLIARI, GIULINI FRENA. MILAN, TRATTATIVA COMPLICATA PER IL RINNOVO DI CALHANOGLOU. FIORENTINA, RIFLESSIONI SU IACHINI - Intervistato da Videolina Sport, il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha parlato così del mercato di gennaio e segnatamente di Radja Nainggolan: “Siamo di nuovo in lockdown, il pubblico non va allo stadio, le biglietterie sono chiuse e non abbiamo incassato un euro. Eviterei di fare voli pindarici e chiuderei qui il discorso per evitare che mi facciano ancora questa domanda”.

Trattativa in corso fra Milan e Hakan Calhanoglu. Secondo quanto il Corriere della Sera, la situazione sarebbe complicata in quanto l’agente del centrocampista, che chiede un ingaggio da 6 milioni di euro per il suo assistito, lo starebbe proponendo a mezza Europa. Il giocatore però, si legge, sta bene in rossonero e vorrebbe continuare la sua avventura alle dipendenze di Stefano Pioli.

La Fiorentina prende tempo. Non vuole decidere a caldo dopo la partita, valuta pro e contro di un esonero e intende prendere la decisione più corretta per il bene della squadra. Dunque tutto può accadere e quasi sicuramente, come raccolto da Firenzeviola, il giorno giusto per capire chi sarà l’allenatore potrebbe essere invece martedì, alla ripresa degli allenamenti quando Rocco Commisso, in contatto comunque con i suoi dirigenti, dovrà sciogliere il dubbio su chi dovrà dirigerli, se Iachini o Prandelli.

Il direttore sportivo dell’Atalanta Giovanni Sartori ha parlato a Sky Sport prima della sfida contro l’Inter, rispondendo ad una domanda sul suo possibile futuro alla Roma: “Io sto bene dove sono, ma parliamo della partita”.

MANCHESTER UNITED, PRESSING SU DIABY. CLUJ, IDEA SEMPLICI PER LA PANCHINA - Il Manchester United ha messo nel mirino Moussa Diaby, attaccante classe '99 in forza al Bayer Leverkusen. Secondo quanto riportato da Sport Bild le Aspirine avrebbero detto no ai Red Devils: il club tedesco, al momento, non ha intenzione di ascoltare offerte per il giovane talento francese, legato al Bayer fino al 2024.

Il Cluj pensa a mister Leonardo Semplici per l'eventuale dopo-Petrescu in panchina. Dopo il ko per 5-0 contro la Roma in Europa League, il club rumeno sta riflettendo sulla posizione del suo allenatore e proprio l'ex SPAL sarebbe, secondo quanto raccolto da TMW, uno dei nomi studiati con maggiore attenzione dalla dirigenza.

Il futuro di Sergio Ramos potrebbe essere negli Stati Uniti? Secondo quanto riportato da AS infatti, David Beckam, ex compagno di squadra del capitano del Real Madrid, vorrebbe portare il difensore all'Inter Miami in estate. Il contratto di Sergio Ramos scadrà proprio al termine della stagione e per adesso il Real Madrid non ha avanzato offerte per il rinnovo.