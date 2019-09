Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell’8 settembre

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

NAPOLI, MERTENS VIA A GIUGNO. TORINO, MAZZARRI VERSO IL RINNOVO. ARANA: “ALL’ATALANTA HO RITROVATO IL SORRISO”. GOLDANIGA: “HO VOLUTO IL GENOA” - Dries Mertens e il Napoli, possibile addio. Dopo il mercato, il club azzurro ha deciso di riaprire il dossier dei rinnovi, ma in programma secondo Repubblica, non c'è nessun incontro con l'entourage del belga. Le trattative per il rinnovo non sono mai partite, per cui è molto probabile che la prossima estate 'Ciro' vada via a zero: potrebbe tornare in Belgio, ma anche andare altrove. C'è la Cina, ad esempio, che lo stuzzica e Hamsik che lo sponsorizza col Dalian. Ma anche l'MLS, dunque gli Stati Uniti, è una possibilità.

Finito il mercato dei calciatori, in casa Torino ci si sofferma sui rinnovi. E, in particolar modo, su quello dell'allenatore. Stando a quanto riferito da Tuttosport, infatti, Urbano Cairo adesso vuole chiudere per il prolungamento diWalter Mazzarri fino al 2023. I due hanno un grandissimo rapporto, si sentono spesso e il presidente ha più volte manifestato l'intenzione di andare avanti insieme. Non solo Mazzarri, perché i granata programmano anche altri prolungamenti di contratto. E segnatamente si tratta di De Silvestri, Parigini, Rincon, Koffi Djidji e Cristian Ansaldi.

Il nuovo esterno dell'Atalanta Guilherme Arana, arrivato negli ultimi giorni di mercato dal Siviglia, è impegnato ora con il Brasile U23 e ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di El Desmarque: "Sto cercando di svoltare con un nuovo club dopo esser caduto nella disperazione quando mi trovato in Andalusia. Sono stato accolto molto bene da tutti, mi sto godendo il momento. Al Siviglia volevo giocare a tutti i costi e non ci riuscivo, ora sono in un grande club dove mi sento bene e sono felice".

A poco più di un anno di distanza dal suo insediamento nella Roma, si può dire che Francesco Calvo stia vincendo la propria scommessa. Come riportato Dalla Gazzetta dello Sport, James Pallotta è molto soddisfatto del suo Chief Revenue Officer, tanto che si parla di lui anche in ottica di una possibile nomina a direttore generale, ruolo al momento vacante. Chissà che non se ne parli nel Cda in programma il prossimo mese a Trigoria. Possibile promozione anche per Morgan De Sanctis. Dopo aver assunto il ruolo di supervisore del settore giovanile – che intende ristrutturare in un triennio – sembra essere sempre più braccio destro del ds Gianluca Petrachi e anello di congiunzione con lo spogliatoio.

Il difensore del Genoa Edoardo Goldaniga ha parlato ai taccuini dell’edizione odierna de Il Secolo XIX del suo approdo in rossoblu: "Quando ero al Palermo c’era stata la possibilità di venire qui, ma non si era concretizzata e poi ero andato al Sassuolo. Io, però, ci ho sempre sperato di diventare un giocatore del Genoa. La trattativa era aperta da un po', ma si è formalizzata solo l’ultimo giorno. Sono molto felice, c’erano altre offerte, potevo anche restare al Sassuolo ma volevo il Genoa a tutti i costi, per la piazza, il club, il mister, la squadra. E ringrazio Capozucca che mi aveva già avuto a Frosinone. Non potevo farmi scappare questa chance".

TRAPP: “DOVEVO RESTARE AL PSG, POI LEONARDO HA CAMBIATO TUTTO”. BOSNIA, SI DIMETTE PROSINECKI. THIAGO SILVA: “IL PSG CONTA SU NEYMAR” - Dopo il suo trasferimento definitivo al Francoforte, Kevin Trapp ha ammesso che pensava di rimanere al PSG prima dell'arrivo di Leonardo: "Nessuno mi ha mai detto che non avrei giocato. C'era questa possibilità e la competizione con Areola non era né nuova né preoccupante. Ero disposto a combattere e volevo rimanere al PSG, un club che ha obiettivi ambiziosi che si adattano a ciò che voglio dalla mia carriera. Durante il primo prestito Antero Henrique e Thomas Tuchel mi hanno parlato molto, era chiaro che volevano che tornassi a combattere per un posto in porta. Poi è arrivato Leonardo ed è stato chiaro per me che il club aveva cambiato idea. Volevano un altro portiere e la cosa migliore per me era andare via".

Dopo la sconfitta rimediata contro l'Armenia per 4-2, il commissario tecnico della Bosnia Robert Prosinecki ha comunicato le sue dimissioni: "Il nostro obiettivo era Euro 2020. Abbiamo perso tutte le nostre possibilità. Mi sento responsabile e mi dimetto", ha detto il croato. Dopo 6 giornate di qualificazioni agli Europei infatti la Bosnia è quarta nella classifica del girone dell'Italia con sette punti.

Al termine dell'amichevole tra Brasile e Colombia, in cui Neymar è tornato in campo e al gol, l'esperto difensore, e suo compagno sia di nazionale che di club Thiago Silva, è tornato a parlare delle tante voci di mercato che si sono posate in estate a proposito di un suo addio al PSG: "Sa di aver commesso degli errori, ma sono sicuro che non avesse cattive intenzioni. Questo ragazzo è fantastico e spero che disputi una stagione straordinaria. Indimenticabile, anche perché saranno i 50 anni di fondazione del PSG. Tutti contano su di lui: l'allenatore Tuchel mi aveva confidato che avrebbe potuto giocare contro il Metz. Anche il management crede su di lui, altrimenti l'avrebbero lasciato andare", le parole in zona mista del leader verde-oro.

Negli scorsi giorni ha fatto molto discutere la notizia rivelata da El Pais: Lionel Messi può, comunicandolo un mese prima, svincolarsi gratuitamente dal Barcellona al termine di ogni stagione. Un'indiscrezione che ha trovato notevoli conferme, tra tutte quella del compagno di spogliatoio Pique. Di tutta risposta però la società blaugrana, informa il Mundo Deportivo, sta provando un rilancio: la volontà è quella di offrire un contratto a vita all'argentino. Dall'attuale scadenza fissata al 2021, ad una nuova, ben chiara: "Mai".