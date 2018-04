Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 12 aprile

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

TORREIRA NEL MIRINO DI TRE BIG. DERBY DI MILANO PER POLITANO. NIANG DELUDE AL TORO MA PIACE AL NIZZA. INTER, PRONTA RIFONDAZIONE A CENTROCAMPO: PRAET E BARELLA

Una stagione da protagonista assoluto e un futuro già scritto in una grande del nostro campionato. Lucas Torreira, regista della Sampdoria, sarà un pezzo pregiato del prossimo mercato: i blucerchiati sperano che si scateni una vera e propria asta, perché le squadre interessate all'uruguaiano sono tre, tutte di prima fascia: sull'ex Pescara ci sono Napoli, Roma e Inter.

Un finale di stagione in crescendo, che ha attirato l'attenzione di diversi club importanti. Matteo Politano, esterno offensivo del Sassuolo che a gennaio è stato a un passo dal Napoli, potrebbe cambiare maglia in estate. Per il classe 1993 sono pronte a duellare Inter e Milan.

M'Baye Niang sta diventando un vero e proprio caso a Torino. L'ex attaccante di Milan e Genoa, fermo ufficialmente per un affaticamento muscolare, in realtà non si sarebbe presentato a più di una seduta di allenamento. Un caso analogo a quello di Ljajic, che riapre il dibattito intorno al giocatore francese. Intanto, Mino Raiola studia un piano alla Balotelli per lui: l'agente ha prospettato a Cairo il prestito al Nizza di Niang, un'affare che alla lunga farebbe recuperare al presidente la spesa sostenuta in estate per strapparlo al Milan.

Giorni importanti sul fronte Andriy Lunin. L'Inter sta cercando di stringere i tempi per chiudere la trattativa con lo Zorya e assicurarsi il 19enne portiere ucraino. L'accordo di massima con il club e il giocatore già c'è, ma negli ultimi giorni è salito il pressing di Juventus, Napoli e Arsenal. Suning potrebbe muoversi nei prossimi giorni per evitare la beffa: l'offerta è di 6 milioni, il giovane talento verrebbe girato al Bologna in prestito per una o due stagioni.

Continuano le voci intorno al futuro dell'esterno offensivo del Manchester United Anthony Martial. C'è la Juventus in corsa, ma i bianconeri dovranno guardarsi dalla concorrenza di Psg, Chelsea e Tottenham. L'addio del francese alla squadra di Mourinho sembra scontato.

Il difensore brasiliano Thiago Silva non ha dimenticato gli anni trascorsi al Milan e tornerebbe di corsa a vestire la maglia rossonera. L'affare è però molto complicato, perché il giocatore del Paris Saint-Germain ha un ingaggio fuori dagli standard del club di Via Aldo Rossi.

Attraverso il proprio profilo Twitter, il Napoli ci ha tenuto a smentire delle recenti dichiarazioni attribuite a Edoardo De Laurentiis: "Edoardo De Laurentiis smentisce categoricamente di aver mai detto ad alcuno che Maurizio Sarri non sarà allenatore del Napoli il prossimo anno #ForzaNapoliSempre", si legge.

Jack Wilshere a un passo dall'Everton: il centrocampista in scadenza di contratto con l'Arsenal sarebbe molto vicino a firmare coi Toffees, in vantaggio al momento sul Milan e sulle altre pretendenti. In questa stagione Wilshere ha collezionato finora 36 presenze, due gol e cinque assist.

L'Inter ha una priorità sul mercato che si chiama centrocampo. Sono tanti i nomi presi in considerazione da Ausilio, da Lucas Torreira, passando per Dennis Praet fino a Nicolò Barella. Il giocatore del Cagliari è forse quello che intriga maggiormente, ma Giulini non fa sconti e vuole 25 milioni di euro. Possibile che l'Inter provi a proporre una contropartita come Pinamonti, che piace ai sardi. Occhio anche al danese Odgaard, che però piace alla Sampdoria. Infine Bryan Cristante: i rapporti con l'Atalanta sono ottimi e presto potrebbe aprirsi un tavolo di trattativa proprio per il giocatore di Gasperini.

TRE DI PREMIER SU BERTRAND. SERI TRA CITY E CHELSEA. RINNOVO IN VISTA PER GUARDIOLA

In estate sarà asta per Ryan Bertrand, terzino sinistro in forza al Southampton: sulle tracce del classe '89 ci sono Tottenham, Manchester United, Everton e Newcastle.

Sirene inglesi per Jean Seri: il giocatore è da tempo nel mirino del Chelsea, con i Blues che se la dovranno vedere in estate con il Manchester City. Ricordiamo che il giocatore ha una clausola da 40 milioni di euro.

Rinnovo in vista per Pep Guardiola con il Manchester City. Nonostante l'eliminazione dalla Champions per mano del Liverpool, il tecnico spagnolo firmerà il prolungamento di un anno prima della fine della stagione.

Laurent Blanc potrebbe ripartire dalla Premier League: l'ex tecnico del PSG è nel mirino di Chelsea ed Everton. Anche il Lione, in caso di cambio in panchina, potrebbe pensare all'ex CT della Francia.

Arjen Robben e Franck Ribery resteranno al Bayern Monaco. I due senatori dei bavaresi, entrambi in scadenza di contratto, avrebbero infatti trovato il tanto atteso accordo col club per rinnovare fino a giugno 2019.

Il Manchester United tenta lo scatto per Richarlison: i Red Devils avrebbero infatti pronti ben 45 milioni di euro per acquistare in estate l'attaccante esterno classe 1997 del Watford, cercato praticamente da tutte le big di Premier League. Il brasiliano in questa stagione ha totalizzato finora cinque gol e cinque assist in 36 presenze.

L'Amburgo annuncia il primo acquisto per la prossima stagione: il difensore scozzese David Bates oggi ha infatti firmato un quadriennale. Il classe '96 arriverà il prossimo 30 giugno dal Glasgow Rangers.

Corsa a tre per la corsia esterna del Manchester City: i Citizens stanno lavorando infatti per l'acquisto di uno tra Riyad Mahrez del Leicester City, Leon Bailey del Bayer Leverkusen e Thomas Lemar del Monaco. Tre candidati per un unico posto, in vista della prossima stagione.