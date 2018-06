Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 12 giugno

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

HIGUAIN SEMBRA ALLONTANARSI DALLA JUVENTUS: TANTE VOCI SUL PIPITA. MAROTTA PERÒ NON SEMBRA VOLERLO CEDERE. JORGINHO, PASSI AVANTI TRA IL NAPOLI E IL CITY. ROMA, ALISSON NON SI SBILANCIA SUL FUTURO. INTER, ANCHE L'ATLETICO MADRID SU NAINGGOLAN

Si infittisce la trama sul possibile futuro di Gonzalo Higuain. Nei programmi di Wanda Nara, compagna e agente di Mauro Icardi, ci sarebbe anche un incontro con la Juventus. La Vecchia Signora è da tempo sulle tracce del numero nove e capitano dell'Inter: Nara vorrebbe conoscere i piani del club bianconero che avrebbe in mente un'idea di uno scambio sulla base di 50 milioni di euro più Gonzalo Higuain. La Juventus intanto ha fissato il prezzo per il Pipita. 60 milioni più Alvaro Morata per cederlo al Chelsea. Una cifra altissima, che difficilmente arriverà da Londra ma che la Vecchia Signora pare aver richiesto ai Blues per ceder loro il Pipita. Il direttore generale ha poi parlato nella serata di ieri dello stesso Higuain, affermando: "I giocatori della Juventus sono incedibili fino a loro richiesta. Da parte sua non è mai pervenuta una richiesta in tal senso". Per le entrate continua a restare caldo il nome di Golovin: la Vecchia Signora ha in pugno il centrocampista centrale del CSKA Mosca. I bianconeri avrebbero superato la concorrenza di club come Arsenal, Chelsea e Monaco grazie alla volontà dello stesso giocatore che tratta con i dirigenti juventini già da diversi mesi. Oggi o domani è previsto un nuovo contatto tra i due club con la chiusura che dovrebbe arrivare per una cifra intorno ai 20 milioni di euro. Nuovi contatti tra Juventus e Valencia per Joao Cancelo, terzino portoghese nella scorsa stagione all'Inter. I bianconeri vogliono evitare l'assegno corposo inserendo Pjaca: l'incastro appare possibile ma non è ancora definito a causa dell'eventuale cessione di Rodrigo all'Atletico Madrid.

Passi avanti nella trattativa tra il Napoli e Jorginho. I due club stanno continuando a parlare per trovare una soluzione e intanto la società partenopea ha riallacciato i contatti con il Betis per Fabian Ruiz, sostituto naturale dell'oriundo che ha una clausola di 30 milioni di euro. L'agente di Moussa Dembele è in arrivo in Italia. Il procuratore valuterà le offerte di Inter, Napoli e Juventus per far cambiare aria al suo assistito e la sensazione è che il Tottenham sia disposto a cedere il belga al miglior offerente. Al momento bianconeri e nerazzurri sembrano essere favoriti ma attenzione alla Cina, visto che potrebbe arrivare un'offerta dall'oriente completamente fuori mercato. Stefan Lainer si avvicina sempre di più al Napoli. il giocatore arriverà in azzurro per una cifra vicina ai 10 milioni di euro: l'accordo con il Salisburgo è stato trovato.

Capitolo Roma: Justin Kluivert ha svolto le visite mediche e manca soltanto l'ufficialità prima di considerare il giocatore il quarto rinforzo dell'estate giallorossa. L'arrivo del figlio d'arte costringerà il club capitolino a fare i conti con una cessione in avanti. Il candidato numero uno a lasciare è senza dubbio Stephan El Shaarawy. Per l'attaccante, c'è molto interesse in Cina anche se resta da capire se lo stesso giocatore sia pronto a passare, così giovane, nella periferia del calcio piuttosto che restare in Europa. 57 milioni di sterline. Tanto il Liverpool sembra pronto a offrire nelle prossime ore per Alisson. La formazione di Jurgen Klopp è in pressing totale per il portiere venticinquenne della Roma e numero uno anche del Brasile di Tite al Mondiale di Russia 2018. Lo stesso Alisson, inoltre, spera di risolvere il rebus futuro prima della kermesse russa. Lo stesso portiere, dal ritiro della sua Nazionale ha affermato: "Le voci di mercato non mi destabilizzano, qui c'è un ambiente abituato a queste situazioni. Io cerco di stare lontano dai social network e di non leggere le notizie che mi riguardano, di concentrarmi su me stesso e le mie responsabilità. Ho un contratto con la Roma e sono felice lì, mi piace il calcio italiano". Non c'è solo l'Inter su Radja Nainggolan: nelle ultime ore si è infatti palesato anche l'Atletico Madrid in casa Roma, per chiedere informazioni sul centrocampista belga. I giallorossi preferirebbero senza dubbio cederlo all'estero, per non rinforzare una diretta concorrente.

Infine il Bologna. Nella giornata di ieri è arrivato Filippo Inzaghi a Casteldebole. Sarà lui il nuovo tecnico del club felsineo, manca solo l'ufficialità.

IL REAL MADRID SORPRENDE TUTTI: SARÀ LOPETEGUI A PRENDERE IL POSTO DI ZIDANE SULLA PANCHINA DEI BLANCOS. FALCAO HA DESICO, LASCERÀ IL MONACO. BARCELLONA: IPOTESI SCAMBIO CON IL TOTTENHAM TRA RAFINHA ED ERIKSEN. TANTE OCCASIONI PER TUTTI ALLO SPORTING, IN MOLTI SI SONO SVINCOLATI.

Annuncio a sorpresa del Real Madrid: Julen Lopetegui. attuale ct della Spagna, è il nuovo allenatore del club campione d'Europa. Dopo il Mondiale, il ct basco darà il via alla sua nuova avventura: contratto di tre anni. La RFEF, federazione spagnola, ha dato conferma dell'addio di Julen Lopetegui dopo il Mondiale. Il ct come noto sbarcherà a Madrid per guidare il Real del dopo Zidane, con i Blancos che per prenderlo hanno dovuto pagare 2 milioni di euro proprio alla Federazione, ovvero la sua clausola rescissoria. Radamel Falcao avrebbe espresso il desiderio di lasciare il Monaco e cambiare estate questa estate. Il suo agente Jorge Mendes sarebbe già al lavoro per trovare una soluzione: l’attaccante colombiano piace sempre molto in Cina, ma attenzione anche al Milan. Il centrocampista Rafinha Alcantara è sempre al centro di numerose voci di mercato. L'Inter spera sempre di riaccoglierlo, ma il Barcellona ha intenzione di utilizzarlo come pedina di scambio per arrivare a Christian Eriksen, trequartista in forza al Tottenham. Sul figlio di Mazinho c'è anche l'interesse del West Ham.

Il terremoto che ha scosso e ha permesso ai migliori giocatori dello Sporting Club di liberarsi a parametro zero regalerà ulteriore pepe a un mercato che quest'anno, causa date di chiusura anticipate e un Mondiale alle porte, ci regalerà dinamiche strane. Oltre a Rui Patricio a un passo dal Wolverhampton, sono quattro i calciatori più che hanno chiesto e ottenuto di liberarsi a zero da un club in pieno terremoto per le accuse di corruzione che rischiano seriamente di ridimensionare una delle società più importanti e vincenti di Portogallo.

Bruno Fernandes: clausola 100 milioni di euro

Gelson Martins: clausola 60 milioni di euro

William Carvalho: clausola 40 milioni di euro

Bas Dost: clausola clausola 60 milioni di euro

Il valore totale dei calciatori ormai libera da vincoli contrattuali è (era...) 260 milioni di euro. Cifra che non rispecchia il loro reale valore di mercato (il Portogallo è la patria delle clausole rescissorie), ma che comunque consegna al calciomercato occasioni molto ghiotte. Ce n'è per tutti gusti: un centrocampista possente e perfetto per un centrocampo a due, un interno che conosce già bene la Serie A e con grande senso del gol. Uno dei migliori Under 23 del panorama lusitano e un centravanti a lungo in lotta in questa stagione anche per la conquista della Scarpa d'Oro. Chi ne approfitterà?