Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 13 aprile

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

JUVENTUS

A breve è previsto un incontro tra la Juventus e l'Atalanta per parlare del futuro di Bryan Cristante, centrocampista che piace molto ad Allegri ma che per il momento è considerato come potenziale alternativa di Lorenzo Pellegrini della Roma, primo vero obiettivo per la mediana juventina. L'affare avrebbe un costo di circa 30 milioni di euro, ma sull'ex Benfica ci sono anche la stessa Roma, il Milan e il Tottenham.

C'è anche Leandro Paredes nel mirino della Juventus per la prossima estate, ma l'ex Roma - ora allo Zenit San Pietroburgo - rappresenta solo un'alternativa agli obiettivi italiani.

Sami Khedira, centrocampista della Juventus, ha parlato a Sky Sport a due giorni dalla beffa di Madrid. Ecco le sue parole, riportate da TuttoJuve: "Giocare al Bernabeu e rimontare è quasi impossibile, l'abbiamo fatto per 90 minuti, ma a volte le partite durano di più. A fine gara eravamo tristi e anche oggi è dura, dopo quella partita fantastica, che nessuno si aspettava, in cui abbiamo mostrato di essere una delle migliori squadre d'Europa. Questo è il calcio, però, e dobbiamo accettarlo e congratularci con il Real, che è una grande squadra. Siamo orgogliosi di quanto fatto, anche se siamo rimasti a mani vuote. Piangerci sopra e cercare scuse non serve, ora dobbiamo guardare avanti e concentrarci sullo scudetto e la Coppa Italia, che sono due grandi obiettivi. Rigore? Penso che sia una situazione in cui si può dare, ma non bisognava farlo. Nella mia opinione, all'ultimo minuto, devi essere sicuro al 100% che ci sia un fallo. Avrò rivisto le immagini 20 volte e guardando l'arbitro si vede che non era sicuro: aspetta due o tre secondi prima di decidere. E per concederne uno all'ultimo minuto di una partita così importante non devi avere dubbi. Non era un rigore così chiaro e per questo a fine partita eravamo tutti arrabbiati, ma è normale e se non lo fossimo stati dovremmo smettere con il calcio. Il VAR? Se devo essere onesto a inizio stagione non ne ero entusiasta, perché era una novità e interrompeva il gioco per troppo tempo, ma ora sta migliorando e può aiutare il calcio a essere più giusto. Emre Can? L'ho sentito ma non so che decisione prenderà per il suo futuro. Però sicuramente è un profilo molto interessante ed è giusto per la Juventus del futuro. La Sampdoria? È nei momenti difficile che si vede se una squadra è grande ed è composta da grandi giocatori. Nei primi due giorni si può essere feriti, ma dal terzo si deve guardare avanti e ritrovare la concentrazione, perché la stagione non è finita. Possiamo fare qualcosa di speciale, perché mai nessuno ha vinto sette scudetti e quattro Coppe consecutive in Italia. Ora ci aspetta la Sampdoria, contro cui è arrivata l'ultima sconfitta in campionato, e speriamo sia stata anche l'ultima della stagione. Non sarà semplice, perché veniamo da un quarto di finale di Champions molto duro e giochiamo contro un'ottima squadra e poi c'è il Crotone: abbiamo visto già con il Benevento quanto sia difficile giocare contro squadre che combattono per la salvezza. In questo momento queste due partite sono più importanti di quella con il Napoli. Poi certo, quella sarà una grande partita per tutti gli amanti del calcio. Giocheremo a casa nostra, con i nostri tifosi che ci daranno un grande supporto".

NAPOLI

Emergono altre dichiarazioni del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a margine della presentazione a Roma della 'Race for the cure': "Sarri ha un contratto fino al 2020, il rinnovo gli è stato già proposto. Noi ci siamo incontrati a gennaio in Toscana. Sarri sa perfettamente come io la penso e ha tutta la mia stima. Quindi quando vorrà firmare, anche con eventuali modifiche da lui richieste per le quali siamo sempre democraticamente e razionalmente disponibile al negoziato e alla discussione, noi siamo qua. Ma mi sembra stolto chi vorrebbe trovare delle soluzioni che possono modificare la psicologica di uno che è concentrato nel preparare una partita contro il Milan e poi una con l'Udinese. Io credo che il problema sia importantissimo ma di secondaria importanza rispetto alle partite. Io comunque sono qui disponibile 24 ore al giorno. Se c'è un piano B? Ci sono solo piani 'A', non 'B'. Ogni allenatore ha bisogno di tempo per migliorare ognuno, anche straniero, ha delle problematiche che si porta dalle precedenti esperienze professionali", le parole riportate da Tuttonapoli.net.

INTER

Lautaro Martinez parla da calciatore dell'Inter. Attraverso Radio Citrica, l'attaccante argentino ha detto: "Non ho ancora firmato nulla con l'Inter, devo fare ancora le visite mediche. Pero è difficile che rimanga al Racing fino a dicembre, vista la cifra che l'Inter sta pagando. Perché ho scelto i nerazzurri? Parlando coi miei agenti abbiamo capito che potrei inserirmi meglio nel calcio italiano, rispetto magari a quello tedesco", le parole riportate da Tuttosport. Sulla punta del Racing Avellaneda c'è il pressing del Borussia Dortmund.

L’Inter cerca un grande centrocampista per la prossima stagione e, in particolare, c'è un nome in cima alla lista dei desideri nerazzurri: quello del romanista Kevin Strootman. Sull’olandese, il ds nerazzurro Ausilio lavora ai fianchi da mesi con la SEG, agenzia di procuratori che ne gestisce gli interessi. Questo rende tutti molto ottimisti sul buon esito di una trattativa che tale non sarà, considerato che 'basterà' versare 45 milioni nelle casse della Roma per prendersi il giocatore. E Bryan Cristante, come Nicolò Barella, rappresenta una serissima alternativa “made in Italy” nel caso in cui dovessero esserci intoppi nell'arrivare a Strootman. Che però resta largamente in pole position rispetto ai colleghi nel caso in cui l’Inter dovesse approdare in Champions.

LAZIO

Igli Tare e la Lazio, avanti insieme. Il direttore sportivo biancoceleste nelle prossime settimane rinnoverà il suo contratto, probabilmente fino al 2020. Lavori in corso, un rinnovo che sa di formalità ma che andrà fatto per evitare sorprese. Tare e la Lazio vogliono proseguire insieme.

TORINO

Un emissario del ds Petrachi ha seguito il Marsiglia per la terza volta consecutiva. Nel mirino granata ci sono Bouna Sarr e Lucas Ocampos, rispettivamente terzino o esterno offensivo e attaccante in forza alla formazione di Rudi Garcia. Sarr ieri ha siglato il momentaneo 2-1 del Marsiglia contro il Lipsia al 9', in occasione della gara terminata 5-2 e valida per il ritorno dei quarti di Europa League, mentre Ocampos è entrato al 63' al posto di Florian Thauvin.

GENOA

Il Genoa lotta per la salvezza e per chiudere ogni discorso prima delle ultime giornate di campionato, mentre Tuttosport scrive che Davide Ballardini potrebbe salutare anche in caso di permanenza in Serie A conquistata in anticipo. Nel mirino della dirigenza c'è Filippo Inzaghi, ora al Venezia, senza dimenticare i nomi dell'ex Crotone Davide Nicola, di Rolando Maran del ChievoVerona e Leonardo Semplici della SPAL.

BAYERN MONACO A SORPRESA. IL TECNICO PER LA PROSSIMA STAGIONE SARA' NICO KOVAC. CONTRATTO BIENNALE

E' ufficiale l'ingaggio da parte del Bayern Monaco dell'attuale tecnico dell'Eintracht Francoforte Niko Kovac, a partire dal 1° luglio del 2018. L'allenatore croato ha firmato fino al giugno del 2021. A renderlo noto è il sito ufficiale del club bavarese.