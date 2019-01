Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 13 gennaio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

MILAN E INTER, IL FUTURO È... DOMANI. I ROSSONERI INCONTRERANNO LA JUVE PER HIGUAIN, I NERAZZURRI WANDA NARA PER IL RINNOVO DI ICARDI. UDINESE, SCUFFET VERSO LA TURCHIA: C’È IL KASIMPASA. BIANCONERI SU SCHIATTARELLA. GENOA, SI LAVORA PER KRUNIC E BERTOLACCI - Domani, martedì 15 gennaio, sarà un giorno di fuoco. Un martedì importante per Milan e Inter. I rossoneri, che il 16 giocheranno contro la Juventus, a Gedda incontreranno proprio i bianconeri. Sul tavolo il futuro di Gonzalo Higuain. Il Pipita è un’idea forte del Chelsea, ritrovare Sarri gli piacerebbe ma... il cartellino è della Juve e Higuain è in prestito al Milan fino al 30 giugno. Futuro in bilico. Se ne parlerà alla vigilia della partita. Mentre a Milano, sempre martedì, si parlerà del futuro di Mauro Icardi. L’attaccante dell’Inter tratta il rinnovo, ma il clamore a suon di dichiarazioni e cinguettii causato da Wanda Nara piace poco ai nerazzurri. Incontro per stabilire in maniera più calma ed equilibrata come muoversi. La sensazione è che alla fine Icardi rinnoverà con l’Inter.

Simone Scuffet è pronto a lasciare l’Udinese per tuffarsi in una nuova avventura. In Turchia. Lo aspetta il Kasimpasa, che cercava un portiere e dopo il no di Dragowski per motivi personali, ha virato su Scuffet. Un’occasione per mettersi in mostra. L’Udinese intanto si muove per Schiattarella.

Giorni frenetici anche per il Genoa, molto attivo Preziosi ma anche il Direttore Perinetti. Il ritorno di Bertolacci in rossoblù uno dei temi di discussione. Poi si cercherà di collocare altrove Marchetti. Magari all’Empoli, dove gioca Krunic, obiettivo concreto del Grifone. E proprio dal Genoa il Napoli vorrebbe Kouamé: ci sono dei dettagli da limare. Se ne riparlerà. Altra idea degli azzurri è Veretout della Fiorentina, una pista che al momento non è stata approfondita concretamente. Mentre la Fiorentina continua a trattare per Obiang.

ATLETICO MADRID, SIMEONE SU GODIN: “NON IMMAGINO LA SQUADRA SENZA IL SUO CAPITANO”. IL CHOLO INTANTO È UN’IDEA DEL MANCHESTER UNITED CHE ACCOGLIE PEPITO ROSSI IN ATTESA CHE TROVI SQUADRA. MONACO, VICINO BATSHUAYI. BARCELLONA SU LLORENTE - Diego Godin e l’Atletico Madrid, futuro da scrivere. Con l’Inter sullo sfondo. Intanto il Cholo Simeone blinda a parole il suo difensore e fa sapere di non immaginare i Colchoneros senza il loro condottiero. Ma proprio Simeone è un’idea di un’altra squadra. Il Manchester United per la prossima stagione. United che intanto ha accolto Pepito Rossi, in attesa che trovi squadra si allena nella sua seconda casa, quella che lo ha fatto consacrare.

A lavoro anche il Monaco: preso Batshuayi, è ad un passo. E il Barcellona pensa a Llorente...