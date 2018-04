Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 14 aprile

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Fonte: Ha collaborato Rosa Doro

Matteo Darmian e la Juventus sono davvero vicinissimi, scrive Tuttosport questa mattina. L'esterno difensivo del Manchester United dovrebbe essere uno dei primi rinforzi del club bianconero in vista della prossima stagione. La trattativa - si legge - è vicina alla definizione.

In casa Napoli tiene banco il futuro di Maurizio Sarri, con il patron azzurro Aurelio De Laurentiis che ha aperto al rinnovo del tecnico toscano. Il numero uno del club partenopeo è pronto ad allungare il contratto di Sarri fino al 2022, cancellando la clausola rescissoria ed aumentandogli l'ingaggio. La nuova offerta si dovrebbe aggirare intorno ai 3 milioni di euro, il tecnico vorrebbe partire da 4 come base fissa: c'è un divario importante. Non solo, Sarri vorrebbe anche garanzie sul piano tecnico: una rosa più forte e la permanenza dei big, queste le richieste dell'ex Empoli. A riferirlo è Il Mattino.

In attesa di conoscere il futuro di Emre Can (Vogliamo chiudere la telenovela entro 10 giorni, ha detto l'ad bianconero Beppe Marotta), la Juventus valuta profili alternativi. Si va dal sogno Milinkovic-Savic, difficile ma non impossibile, al vecchio pallino del PSG Adrien Rabiot. Riflettori puntati anche su Dembelé del Tottenham e Ramsey dell'Arsenal.

La Lazio sta prendendo i primi contatti per Ramiro Funes Mori. Il difensore argentino dell'Everton classe '91 è uno dei candidati al dopo-de Vrij, come riporta il portale Sportmediaset.it. L'ex River Plate s'è trasferito nel secondo club di Liverpool nel 2015, adesso nel suo futuro potrebbe esserci l'approdo in Serie A.

Il futuro di Stefano Pioli potrebbe legarsi alla Fiorentina per tanti anni. Come si legge sulle pagine del QS-La Nazione i Della Valle sono estremamente soddisfatti del tecnico viola e pensano ad un futuro più lungo con un uomo di così alto spessore. Il contratto per il prossimo anno, con opzione fino al 2020, c'è già, presto potrebbe arrivare il prolungamento per il tecnico gigliato.

Futuro ancora da scrivere per Carlo Osti e Daniele Pradè. Come si legge sulle pagine de Il Secolo XIX i contratti dei due dirigenti blucerchiati sono in scadenza, ma ancora non è stato deciso niente per quanto riguarda il loro futuro. Ferrero, dopo essere stato lontano per impegni di lavoro, la prossima settimana settimana sarà a Genova per diverso tempo. C'è tempo quindi per incontrare Osti e Pradè per confrontarsi per la prima volta su programmi futuri e attribuzione dei ruoli.

Pepe Reina (35) sfiderà il Milan domani, nella partita che vedrà i rossoneri ospitare il Napoli a San Siro. Il portiere spagnolo, in scadenza con i partenopei, dovrebbe finire proprio alla corte di Gennaro Gattuso mentre Tuttosport ribadisce che Gianluigi Donnarumma (19) dovrebbe lasciare Milanello in estate col Paris Saint-Germain in pole. Insieme a Reina, al Milan ci sarà anche Alessandro Plizzari (18) che rientrerà dopo il prestito alla Ternana.

"Inter su Cristante? Ci sono anche altre squadre, vedremo nel finale di campionato cosa accadrà". Così ieri il presidente dell'Atalanta, Antonio Percassi, ha parlato a RMC Sport del futuro del centrocampista ex Milan. Tuttosport in edicola conferma il forte interesse nerazzurro, scrivendo inoltre che bisognerà battere l'agguerrita concorrenza della Juventus. I bianconeri, su indicazione di Max Allegri che l'ha allenato al Milan, puntano forte sul ragazzo ex Benfica.

Gli occhi dell'Everton su un giovanissimo centrocampista francese. Secondo quanto riportato da L'Equipe i Toffees avrebbero inviato i propri scout in Francia per seguire da vicino Kamal Bafounta, classe 2002 di proprietà del Nantes.

L'avventura con il Chelsea per Danny Drinkwater potrebbe essere giunta al termine. L'ex Leicester è stufo di venire usato col contagocce e secondo il Sun potrebbe accettare l'offerta del West Ham, che da tempo sta seguendo il centrocampista inglese.

Il Manchester United fa sul serio per Svetozar Markovic. Secondo il Manchester Evening News, i Red Devils avrebbero infatti già avviato i contatti per acquistare in estate il giovane difensore serbo. Centrale classe 2000 in forza al Partizan, Markovic viene considerato attualmente una delle promesse più interessanti del calcio balcanico.

Javier "Chicharito" Hernandez verso la MLS. Come riporta il Daily Star, l'attaccante messicano del West Ham sarebbe infatti un obiettivo concreto del DC United. In questa stagione l'ex Bayer Leverkusen non ha trovato grande continuità, collezionando fin qui solamente otto reti.

Emergono nuovi dettagli sulla possibile permanenza di Arsene Wenger sulla panchina dell'Arsenal. Come riporta il Telegraph, il tecnico sessantottenne resterà alla guida dei Gunners per un'altra stagione se quest'anno riuscirà a raggiungere la finale di Europa League. In semifinale, intanto, l'Arsenal dovrà vedersela con l'Atletico Madrid del Cholo Simeone

Jonny Evans ha già detto sì al Manchester City. Secondo il Mirror, l'esperto centrale del West Bromwich Albion avrebbe scelto i Citizens per compiere in estate il grande salto in carriera. Evans è stato cercato in questi mesi anche da Arsenal e Leicester, che hanno fiutato l'affare visto il suo contratto in scadenza a giugno 2019.

Il Real Madrid si inserisce nella corsa a Samuel Umtiti. Il difensore francese non ha ancora trovato un accordo per rinnovare il suo contratto col Barcellona e sarebbe tentato, secondo il Daily Express, dalle offerte più vantaggiose dei blancos e del Manchester United. Clásico eterno, dunque, sul campo e anche sul mercato, con José Mourinho che non resta però a guardare.