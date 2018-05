Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 14 maggio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

MANCINI NUOVO CT DELL'ITALIA. FABBRICINI: "È FATTA". IL NAPOLI ASPETTA SARRI E SOGNA ANCELOTTI. BUFFON PRONTO A DARE CERTEZZE SUL FUTURO. E MORATA È PIÙ VICINO

Roberto Mancini è il nuovo ct dell'Italia. Adesso c'è anche l'annuncio ufficiale: dopo una lunga giornata fatta di numerosi incontri è arrivata la firma sul contratto che ha definito l'arrivo del tecnico dallo Zenit. Ne hanno parlato tutti i vari protagonisti: "Sono felice di tornare in Italia", ha detto lo stesso Mancini. Ma anche Malagò ha confermato: "La prima cosa l'ha fatta mettendosi in discussione, mi è piaciuto l'approccio rinunciando a due anni di contratto in Russia". E Fabbricini ha concluso: "C'è soddisfazione e anche da parte di Mancini: il suo entusiasmo è stata la cosa determinante nella scelta".

Restando in tema di panchine, Carlo Ancelotti è sempre il grande sogno di Aurelio De Laurentiis in caso di addio di Maurizio Sarri. In settimana, il presidente del Napoli incontrerà l'attuale tecnico dei partenopei, che ha ancora altri due anni di contratto, per capire se ci sarà la possibilità di andare avanti insieme. In caso contrario, la società azzurra proverà a convincere Ancelotti con cui già ci sono stati i primi contatti nelle ultime tre settimane.

Il mondo Juve aspetta risposte da Gianluigi Buffon che verrà. Intanto la società lavora al futuro, soprattutto della difesa: già prenotato Matteo Darmian del Manchester United, con Alex Sandro che è invece in uscita, allettato e pronto a dir sì alle proposte dalla Premier League. Kwadwo Asamoah andrà all'Inter in regime di svincolo, tornerà Leonardo Spinazzola che punta a una maglia da titolare in bianconero. Al centro, dall'Atalanta, torna pure Mattia Caldara mentre è difficile il riscatto di Benedikt Howedes dallo Schalke 04: arriverà, per questo, un altro difensore. In attacco, il ritorno di Alvaro Morata è più semplice con la mancata qualificazione del Chelsea alla prossima Champions League: Giuseppe Marotta e Fabio Paratici puntano al prestito da 15 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato intorno ai 45. Da parte sua, il centravanti è pronto a decurtarsi lo stipendio pur di tornare alla Juventus dal Chelsea, dai 9 milioni di euro attualmente percepiti a Londra. Il tetto massimo degli stipendi alla Juve è di 7,5 milioni euro.

In casa Roma, il primo obiettivo di Monchi in vista della prossima stagione è quello di trattenere Alisson Becker, ieri alla 22esima sfida stagionale senza subire reti. Lo stesso giocatore pare molto contento del trattamento giallorosso e dunque il matrimonio potrebbe proseguire nonostante l'interessamento di squadre come il Real Madrid. Uno che potrebbe partire invece, è Radja Nainggolan. Dopo una stagione d'alti e bassi, il suo nome è finito nella lista dei potenziali sacrificabili e se arriverà un'offerta interessante non verrà certo spedita al mittente senza prima fare un ragionamento ad ampio raggio. In mediana, i giallorossi stanno cercando un regista per il gioco di Eusebio Di Francesco. I nomi più caldi sembrano quelli di Lucas Torreira della Sampdoria e poi Jean Michel Seri: ventisei anni, gioca nel Nizza ed è nazionale ivoriano, Seri è stato a un passo dal vestire la maglia della Roma già nelle scorse sessioni di mercato. Dalla Dinamo Zagabria è in arrivo Ante Coric. Tornando alla porta, Marko Johansson del Trelleborg resta nome caldo, con il giovane svedese di proprietà del Malmoe che proprio ieri ha battuto per 1-0. La Roma lo ha già bloccato e la trattativa sarebbe stata definita: i giallorossi, così, potrebbero darlo in prestito, magari al Genoa per prendere Mattia Perin sebbene sul portiere sia soprattutto asta tra Juventus e Napoli.

È bufera Gianluigi Donnarumma in casa Milan. I tifosi hanno rifiutato ieri la sua maglia a Bergamo, di lui ha parlato però Massimiliano Mirabelli: "È un patrimonio assoluto del Milan, ci auguriamo che rimanga con noi. Per lui e per gli altri valgono le stesse regole: se un calciatore esprime la volontà di non continuare con noi poi serve anche un club che soddisfi le nostre richieste. Donnarumma comunque non è venuto da noi a chiedere di andare via. Come ho detto, stiamo lavorando per rafforzare la squadra e non per smantellarla. Non abbiamo messo in preventivo il fatto di dare via Donnarumma".

Il futuro e il mercato dell'Inter sono rimandati di una settimana (a parte De Vrij, per cui, come chiarito dal ds Ausilio, il contratto è stato già depositato). A fare da spartiacque, chiaramente, la possibile qualificazione in Champions League che nel prossimo week-end i nerazzurri si giocheranno con la Lazio. Intanto si muovono le trattative: per la mediana spunta anche il nome del gigante del centrocampo dello Sporting Lisbona, William Carvalho. L'Inter è inoltre forte su Musa Barrow, attaccante dell'Atalanta esploso nelle ultime settimane con tre gol in campionato. I nerazzurri vogliono assicurarsi il gambiano prima di tutti, sfruttando le buone relazioni intessute con l'acquisto di Alessandro Bastoni. L'operazione potrebbe essere la stessa, con il centravanti che andrebbe all'Inter per una cifra già alta - ancora da trovare, ma dovrebbe galleggiare sopra i 20 milioni di euro - più dei premi valorizzazione, ma rimanere all'Atalanta con un prestito biennale. Ausilio si è mosso con anticipo sulle concorrenti, sebbene Barrow interessi, e molto, anche fuori dall'Italia.

Sfumata definitivamente l'Europa, in casa Fiorentina è già tempo di parlare di mercato: il nome nuovo per i viola è quello di Francesco Acerbi, vero e proprio stacanovista della difesa del Sassuolo, con cui ha un contratto fino al 2022.

TUCHEL È IL NUOVO ALLENATORE DEL PARIS SAINT-GERMAIN. MANCHESTER CITY, EDERSON RINNOVA FINO AL 2025. L'EINTRACHT RISCATTA SALCEDO

Thomas Tuchel è il nuovo allenatore del PSG. L'ufficialità arriva dal sito del club francese che spiega come l'ex Borussia Dortmund abbia firmato un contratto biennale. Da Parigi ha parlato invece Neymar: "Tutte le voci sul mio futuro mi stanno un po' annoiando. Ora sto pensando solo ed esclusivamente al Mondiale, dopo vedremo. In ogni finestra di mercato è sempre la stessa storia, ma ora non è il momento di parlare di queste cose. Tutti sanno cosa sono venuto a fare qua e quali sono i miei obiettivi. Ripeto non è il momento di parlare del mio addio o della mia permanenza, se ne parla sempre e a me sta annoiando questa situazione".

Il Manchester City ha annunciato il rinnovo del portiere Ederson fino al 2025. Il numero uno era arrivato lo scorso anno dal Benfica per una cifra molto vicina ai 40 milioni di euro. Il club dell'Etihad inoltre non ha mai interrotto i contatti con il Leicester dallo scorso gennaio fino a ora per ottenere in estate il cartellino del fantasista Riyad Mahrez. I Citizens continuano a essere molto interessati all'algerino, che con ogni probabilità, a breve lascerà le Foxes per iniziare una nuova avventura altrove.

Brusco stop nella trattativa fra il Borussia Dortmund e Sokratis Papastathopoulos per il rinnovo: il difensore a questo punto è molto vicino alla cessione. La squadra in pole è l'Arsenal, ma non mancano offerte da altri club di Premier e di Serie A, non meglio specificati. Per il suo cartellino serviranno non meno di 15-20 milioni di euro.

Il posizionamento finale del RB Lipsia in Bundesliga ha fatto perdere al club tedesco circa 7,5 milioni di euro. Infatti, nell'accordo per il passaggio di Naby Keita al Liverpool era prevista una clausola che avrebbe portato i 60 milioni di euro che verranno effettivamente pagati dai Reds a 67,5 milioni di euro nel caso in cui la società della Red Bull avesse centrato la qualificazione in Champions.

L'Eintracht Francoforte ha annunciato il riscatto dell'ex viola Carlos Salcedo dopo la stagione passata in prestito in Germania dal Deportivo Guadalajara. Il giocatore messicano ha firmato un contratto di 4 anni con il club tedesco.

I Glasgow Rangers di Steven Gerrard hanno ufficializzato il primo acquisto in vista della prossima stagione. Il club scozzese ha annunciato l'arrivo di Scott Arfield dal Burnley. Ha firmato un contratto di 4 anni.

Pablo Maffeo lascia il Manchester City. In prestito al Girona, il classe 1997 di Sant Joan Despi è passato a titolo definitivo allo Stoccarda. A comunicarlo sono i Citizens sul proprio sito ufficiale.