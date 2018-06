Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 15 giugno

Le principali news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

JUVENTUS

Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato l’accordo con la società Ascoli Picchio F.C. S.p.A. per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Favilli a fronte di un corrispettivo di € 7,5 milioni pagabili in due esercizi. Il valore di acquisto potrà incrementarsi di massimi € 1,25 milioni al maturare di determinate condizioni entro il 30 giugno 2021.

La Juventus lavora per João Cancelo, mentre Tuttosport scrive che c'è già un accordo di massima tra le parti. Il club bianconero non avrebbe problemi a concedere all'ormai ex Inter un ingaggio intorno ai tre milioni di euro, cifra che lo spingerebbe alla firma con la Vecchia Signora.

La Juventus continua a lavorare sul fronte esterni difensivi. Tuttosport scrive che Beppe Marotta continua a tenere i contatti con il Manchester United per Matteo Darmian e col Bayern Monaco per Juan Bernat: entrambi potrebbero arrivare pure assieme al portoghese Joao Cancelo, ma solo in caso di partenza di Alex Sandro.

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Aleksandr Golovin del CSKA Mosca. Tra domanda e offerta ci sarebbe ora solo una distanza di 5 milioni di euro. La Juventus ha in pugno il giocatore da mesi, la base di richiesta è 25 mentre i bianconeri ne propongono 20 circa. La Juve vuole congelare la proposta, i russi invece sperano che il Mondiale contribuisca ad aumentare il valore del ventiduenne trequartista.

Vadim Vasilyev, numero due del Monaco ed esecutivo per le trattative della società monegasca, ha incontrato pochi istanti fa la dirigenza della Juventus a Milano. Tra i nomi emersi negli ultimi giorni sul tavolo tra i due club, quello di Claudio Marchisio che potrebbe andare al Monaco. Al tavolo, presenti il dg Giuseppe Marotta e il ds Fabio Paratici.

NAPOLI

Secondo quanto riporta Radio CRC, il Napoli ha già ciuso per Fabian Ruiz. L'accordo con l'entourage del regista del Betis Siviglia sarebbe già definito, Aurelio De Laurentiis pagherà la clausola rescissoria del calciatore una volta ceduto Jorginho al Manchester City.

Accordo triennale. Il Napoli ha raggiunto un accordo un'intesa di massima con Salvatore Sirigu, estremo difensore della Nazionale. Ma adesso c'è da raggiungere una intesa col Torino, club che al momento - su indicazione di Walter Mazzarri - ha fatto sapere di non essere intenzionato a cedere il portiere.

INTER

Secondo quanto riportano i colleghi di Sky Sport, l'Inter avrebbe fatto sondaggi per Nicola Sansone del Villarreal. Esterno d'attacco, i nerazzurri avrebbero vagliato la possibilità di uno scambio con Eder. Il Sottomarino Giallo, però, non vorrebbe investire su un over 30, mentre Eder fa gola al Valencia che ha già preso contatti con l'Inter a riguardo.

L'Inter insiste per Radja Nainggolan e secondo quanto riportato da Mediaset il club nerazzurro proverà a presentare la prima offerta tra due settimane, ovvero dopo il 30 giugno. La proposta sarà di 25-26 milioni di euro più il cartellino di Andrea Pinamonti, attaccante classe 1999 valutato circa 7 milioni.

MILAN

Nikola Kalinic è vicinissimo al Siviglia. Lo scrive premiumsporthd, secondo cui il club andaluso avrebbe proposto alla dirigenza rossonera un prestito con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni, la cifra versata per portare l'attaccante croato a Milano un anno fa. Il Milan dovrebbe invece tenere André Silva.

ATALANTA

Prosegue serrata la trattativa tra Atalanta e Benevento per il trasferimento a Bergamo di Enrico Brignola, attaccante classe '99. Le due società stanno discutendo in questi giorni: la valutazione del cartellino si aggira sui 6-7 milioni di euro.

FIORENTINA

Marko Pjaca resta un obiettivo per la Fiorentina e secondo quanto riportato da Sportitalia, attraverso l'esperto di mercato Alfredo Pedullà, i viola sono la meta preferita dal croato. Nelle ultime ore Pjaca ha detto no a tutti, ha dato priorità alla Fiorentina. Ora è impegnato con la Croazia nel Mondiale, ma lui ha scelto. E bisogna avere un po’ di pazienza.

TORINO

Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Emiliano Moretti fino al 30 giugno 2019.

UDINESE

Arriva dall’Olanda il nuovo giocatore bianconero Hidde ter Avest, giovane terzino destro classe 1997, che ha firmato oggi un contratto di quattro anni.

SASSUOLO

E' fatta per il passaggio di Filip Djuricic, trequartista della Sampdoria reduce dal prestito al Benevento, al Sassuolo. La prossima settimana in programma le visite mediche per il trequartista serbo, per il ragazzo contratto di quattro stagioni.

BOLOGNA

Secondo quanto riporta Sky Sports UK, Adam Masina del Bologna sarebbe a un passo dall'addio alla formazione emiliana. L'emittente britannica spiega infatti che il giocatore starebbe già effettuando le visite mediche con gli Hornets.

BARCELLONA, NEYMAR PENSA AD UN CLAMOROSO RITORNO. ARSENAL, XHAKA RINNOVA MA IL CHELSEA DICE NO PER DAVID LUIZ. BORUSSIA DORTMUND, PER GOTZE SI MUOVE LA PREMIER E IL VALENCIA

PREMIER LEAGUE

Rinnovo di contratto per Granit Xhaka con l'Arsenal. Il centrocampista svizzero, che ha giocato tutte le 38 partite nell'ultima Premier League con la maglia dei Gunners, ha firmato un "contratto di lunga durata" coi londinesi.

David de Gea verso la permanenza al Manchester United. Ne è certo il Sun. Il portiere spagnolo ha detto di no al Real Madrid ed è pronto a firmare un quinquennale faraonico con la società allenata da Josè Mourinho.

Secondo la stampa inglese, l'Arsenal avrebbe messo nel mirino il difensore del Chelsea David Luiz. Un interesse concreto, tanto che i Gunners avrebbero già presentato un'offerta da 20 milioni per il 31enne brasiliano. Una proposta prontamente rispedita al mittente dai Blues.

Marcelo Bielsa è il nuovo allenatore del Leeds United. Il tecnico argentino ha trovato un accordo per un contratto triennale col club inglese che milita in Championship. A riferirlo è il sito ufficiale della società.

LIGA

Colpo in prospettiva del Real Madrid. Il club spagnolo ha comunicato di aver acquistato Rodrygo Goes dal Santos, attraverso una nota sul proprio sito ufficiale. Il giocatore arriverà nella capitale iberica nel luglio 2019.

Clamoroso retroscena di mercato riportato questa mattina dal sito di Marca. Una persona molto vicina a Neymar nel corso delle ultime settimane avrebbe contattato il Barcellona per proporre il ritorno di Neymar Jr. dopo una sola stagione dall'addio dai blaugrana. Per il Barça l'operazione a livello economico sarebbe complicatissima, ma la possibile pressione degli ex compagni del brasiliano sul presidente Bartomeu, potrebber cambiare gli scenari dopo il termine del Mondiale. Un ritorno che sconvolgerebbe un'altra volta il mercato internazionale dopo il super investimento effettuato dal PSG solo l'estate scorsa.

BUNDESLIGA

Tante pretendenti per Mario Gotze, trequartista del Borussia Dortmund in cerca di riscatto dopo la mancata convocazione al Mondiale. Come riporta Sky Sports, tanti club inglesi sono interessati al tedesco: Arsenal, Everton e West Ham su tutti, ma ci sono anche Valencia e Olympique Marsiglia.

LIGUE1

Non è scontata la permanenza di Alex Sandro alla Juventus, secondo quanto scrive Tuttosport. Il brasiliano interessa al Paris Saint-Germain, che potrebbe portarlo in Francia insieme all'ormai ex bianconero Gianluigi Buffon. Sempre nel rispetto dei paletti imposti dall'Uefa per il Fair-Play Finanziario. Con un'offerta di 40-50 milioni di euro, Alex Sandro potrebbe finire a Parigi ma il PSG segue anche il milanista Leonardo Bonucci.