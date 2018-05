Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 15 maggio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Barcellona è alla ricerca di un difensore centrale per la prossima stagione ed i nomi valutati dai blaugrana sono sostanzialmente tre. Oltre a Matthijs De Ligt dell'Ajax e Marquinhos del PSG, gli uomini mercato catalani stanno valutando la pista Kalidou Koulibaly del Napoli. I 70 milioni necessari per il suo cartellino, però, spaventano non poco il ds Robert Fernandez e gli altri dirigenti.

Importante rivelazione di Carlo Pellegatti, storico inviato di Premium Sport, in merito al futuro del Milan Gianluigi Donnarumma: "Il rapporto con i tifosi è logoro e lui non è tranquillo. Domenica sarà la sua ultima gara a San Siro da numero 1 rossonero. Su Gigio forte l'interesse del PSG, possibile trattativa con coinvolgimento di Cavani".

Prosegue il forte interessamento da parte della Roma per il talento dell'Ajax Hakim Ziyech. Due giorni fa il suo agente era all'Olimpico, dove presumibilmente ha incontrato il ds romanista Monchi, molto attivo anche grazie ai proventi della Champions League.

Novità sul mercato dell'Inter: completate nella mattinata di oggi le visite mediche per Kwadwo Asamoah. Nei prossimi giorni la firma sul contratto coi nerazzurri per il terzino sinistro ed esterno ghanese in arrivo dalla Juventus. Per Asamoah contratto di tre anni a 3.5 milioni all'anno.

Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti spinge per ottenere dal prossimo mercato il centrocampista del Cagliari Nicolò Barella. La valutazione è di circa 40 milioni di euro, che però viene ritenuta eccessiva dai nerazzurri. I dirigenti interisti però potrebbero aprire una trattativa sulla base di alcuni eventuali scambi, con i sardi che sono interessati a Pinamonti, Odgaard, Zaniolo ed Emmers, con Ausilio che li lascerebbe partire solo inserendo un eventuale diritto di recompra. Nel frattempo, i nerazzurri si stanno guardando intorno per coprire l'eventuale addio di Joao Cancelo. Uno dei nomi presi in considerazione è quello di Thomas Partney dell'Atletico Madrid, che però potrebbe essere convinto solo tramite la qualificazione alla Champions League. Piacciono anche Alessandro Florenzi e Nelson Semedo.

Prosegue a gonfie vele la trattativa tra Ante Coric e la Roma: dopo l'accordo tra società di cui vi abbiamo parlato in precedenza (sette milioni di parte fissa e uno di bonus, ndr) e l'ok del consiglio direttivo della Dinamo Zagabria a lasciar partire il talentuoso trequartista, è progredito in queste ore anche il discorso tra Roma e giocatore. Accordo trovato sulla base di un quinquennale a un milione l'anno più bonus, con la stipula dei contratti prevista per fine mese.

Venerdì scorso la dirigenza dell'Inter ha incontrato alcuni rappresentanti del centrocampista della Roma Kevin Strootman, ancora in cima alla lista dei desideri di Spalletti. Nel suo contratto c'è una clausola da 32 milioni di euro, inserita nel rinnovo firmato poco tempo fa. L'Inter sarebbe pronta a pagarla in caso di Champions League, ma occorre fare i conti anche con la volontà del giocatore, ancora molto grato ai giallorossi per averlo aspettato nonostante le tre operazioni al ginocchio.

Dopo Lorenzo Pellegrini, obiettivo caldissimo per rinforzare ora la mediana della Juventus, e di Gregoire Defrel, il mirino della Roma sarebbe puntato ancora su Sassuolo e precisamente su Matteo Politano, ex di turno, per l'attacco. E poi la difesa: sul taccuino del ds Monchi ci sarebbe ancora una volta Mauricio Lemos piuttosto che Francesco Acerbi, che piace anche alla Fiorentina.

La Roma spinge per Mario Balotelli. Nelle scorse ore il tecnico Di Francesco ha ammesso pubblicamente il proprio gradimento per l'attaccante, fin dai tempi di Sassuolo, e ora la società giallorossa vuol fare davvero sul serio. Dopo gli abboccamenti e le chiacchiere dei mesi scorsi, secondo le ultime raccolte da TuttoMercatoWeb, la Roma incontrerà la prossima settimana l'agente Mino Raiola con l'intenzione di fare passi avanti verso la fumata bianca. Su Supermario c'è forte anche il pressing di Lokomotiv Mosca, Borussia Dortmund e altri club europei, ma l'accelerata della Roma potrebbe risultare decisiva.

Nel faccia a faccia con l'entourage di Balotelli, Monchi e Baldissoni tratteranno anche il nome di Justin Kluivert, talentino dell'Ajax classe '99 che però piace anche a mezza Premier League.

Diego Laxalt per il Torino. L'uruguaiano è un nome molto caldo per il mercato dei granata. Piace molto, da tempo, ed è sfida a Fiorentina e Roma. Preziosi alimenta l'asta, il ds Petrachi può mettere sul piatto soldi e giocatori come Acquah, Obi, Niang, Valdifiori e Berenguer.

La Juventus rilancia per Juan Bernat. Il terzino sinistro del Bayern Monaco piace molto e proseguono i sondaggi per un rinforzo nel ruolo. Giuseppe Marotta e Fabio Paratici sono vigili sul profilo dello spagnolo venticinquenne del club bavarese, in vista dell'addio a Kwadwo Asamoah in regime di svincolo all'Inter. A breve nuovi esami al ginocchio per Leonardo Spinazzola di ritorno dall'Atalanta, in possibile uscita anche Alex Sandro che ha estimatori tra Francia (PSG) e Premier League.

Un nome che ormai è sulla lista degli obiettivi del Napoli da tempo è quello di Sime Vrsaljko. Gli azzurri ci hanno provato anche a gennaio, per dare una nuova alternativa a Sarri dopo l'infortunio di Ghoulam. Nel mercato invernale l'Atletico Madrid disse no, ma il Napoli insiste e ci riproverà anche in estate.

La Roma cerca l'affondo per Bryan Cristante. La società giallorossa, per il quotidiano sportivo, sarebbe vicina a chiudere il colpo per il centrocampista dell'Atalanta: valutazione tra 30 e 35 milioni di euro, contratto di cinque stagioni a 1,8 milioni all'anno con i contatti già in atto tra le due società.

L'idea Carlo Ancelotti per il Napoli, che pareva indecente solo poche settimane fa quando la voce ha iniziato a circolare, sarebbe più che concreta. De Laurentiis lo ha conosciuto in occasione dell'Audi Cup la scorsa estate e nelle ultime settimane ha iniziato a pressare lui e l'entourage per convincerlo ad accettare una 'sfida impossibile' che intrigherebbe qualsiasi tecnico al mondo. Vincere in azzurro per fare la storia. Resta da capire cosa farà Sarri, che non ha lasciato ampi margini di permanenza, ma che dovrà fare comunque i conti con gli 8 milioni di clausola per i quali il presidente non ha intenzione di fare sconti. Per Carletto è già pronto un contratto annuale con opzione su quello successivo in favore del Napoli, occorrerà aspettare ancora qualche giorno però per capire se tutti i tasselli andranno nel giusto posto per completare un'operazione quasi miracolosa.

La Juventus continua a lavorare per sistemare le fasce dopo gli addii ormai certi di Asamoah e Lichtsteiner. Oltre a Spinazzola, che arriverà in estate dall'Atalanta, resta in ballo anche l'acquisto di Matteo Darmian dal Manchester United. Il giocatore, a parole, ha già detto sì ai dirigenti bianconeri, ma si attende di capire se José Mourinho sarà disposto a liberarlo.

Nonostante la salvezza ottenuta, dovrebbe avvicinarsi la separazione a fine anno tra il Sassuolo e Giuseppe Iachini. Piace Rolando Maran, fresco d'esonero dal Chievo Verona ma il primo nome della lista è quello di Roberto De Zerbi che dopo l'avventura al Benevento cerca una panchina ancora in Serie A.

TOTTENHAM, RINNOVA SANCHEZ. VAN PERSIE, UN ALTRO ANNO CON IL FEYENOORD. IL BRIGHTON E HUGHTON CONTINUANO INSIEME FINO AL 2021. SOKRATIS PRIMO ACQUISTO DELL'ARSENAL SENZA WENGER. HOFFENHEIM, CONFERMATI I TESSERAMENTI DI BELFODIL E BITTENCOURT. EVERTON, ADDIO ALLARDYCE: C'È MARCO SILVA

Il Tottenham ha annunciato il rinnovo del difensore colombiano Davinson Sanchez, che ha firmato il nuovo accordo fino al 2024. Arrivato nell'estate scorsa, ha disputato 43 partite in questa stagione.

Il Brighton comunica di aver prolungato il contratto del tecnico Chris Hughton fino al 2021. Nato a Londra, nazionalità ghanese ma naturalizzato irlandese, Hughton è uno degli artefici del ritorno in Premier del club e della salvezza in questa stagione.

Sokratis Papastathopoulos è vicinissimo all'Arsenal. Il difensore greco sarà il primo acquisto post Wenger dei Gunners, con la trattativa tra le parti che è in stato molto avanzato.

Con un comunicato ufficiale l'Hoffenheim rende noto l'acquisto di Ishak Belfodil. L'attaccante algerino ha giocato l'ultima stagione al Werder Brema, in prestito dallo Standard Liegi. Acquisto a titolo definitivo, contratto fino al 2022. L'ex Parma e Inter segue l'arrivo di Leonardo Bittencourt, ufficializzato ieri dal Colonia. Anche per il centrocampista trasferimento a titolo definitivo ma accordo fino al 2023.

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Feyenoord ha rivelato che Robin van Persie proseguirà la propria avventura in biancorosso per un'altra stagione. E' arrivato infatti il rinnovo annuale per l'attaccante orange.

Sam Allardyce nelle prossime ore sarà esonerato dall'Everton, secondo il Daily Mirror. Il favorito per la sua sostituzione, scrive il tabloid, è il portoghese Marco Silva. Entro un paio di giorni dovrebbero arrivare le ufficialità del caso.