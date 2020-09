Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 15 settembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

JUVENTUS, SUAREZ ADDIO, DZEKO AD UN PASSO. INTER, UN CAVILLO BLOCCA L'ARRIVO DI VIDAL. LAZIO, UFFICIALE MURIQI. PARMA, INSERIMENTO PER RICCI DELL'EMPOLI. SPEZIA SCATENATO: FATTA PER DEIOLA E FARIAS

JUVENTUS

"Luis Suarez ha chiuso il capitolo Juve per il futuro". A sostenerlo è RAC1, emittente catalana, secondo la quale questo martedì il 'Pistolero' avrebbe accantonato definitivamente la proposta dei bianconeri e starebbe valutando adesso le altre offerte ricevute. La presunta decisione di Suarez arriva dopo aver appurato, così come ha fatto la Juve, che sarà assai improbabile ottenere la nazionalità italiana prima della fine di questa sessione di calciomercato.

Sono ore di attesa per il futuro di Mattia De Sciglio, jolly di fascia della Juventus il quale - dopo un iniziale interessamento del Villarreal mai sfociato in una proposta - adesso potrebbe comunque avere la possibilità di lasciare il club bianconero. E' in piedi infatti l'ipotesi Roma, con la formula del prestito con diritto di riscatto. Una situazione - per la quale manca ancora un'intesa di massima - che verrà valutata in maniera più approfondita nelle prossime ore, soprattutto se dovessero trovare conferme le voci sull'asse di mercato tra i due club per quanto riguarda Edin Dzeko da considerarsi vicinissimo al club campione d'Italia.

MILAN

Tiemoué Bakayoko resta la prima scelta del Milan per il centrocampo, ma la trattativa con il Chelsea è ancora bloccata. Questo perché c’è ancora distanza tra le parti sulla quota da fissare per il riscatto del centrocampista. L’unica certezza, al momento, è che il giocatore spinge per tornare in rossonero. Altro nome per il centrocampo del Milan. Detto di Florentino Luis e Soumaré, c’è un altro profilo che piace al club rossonero. Si tratta di Ibrahim Sangaré, 22enne del Tolosa. Il nazionale ivoriano ha una valutazione di 10 milioni.

INTER

Doveva essere il giorno dello sbarco a Milano di Arturo Vidal e invece così non è stato. Il ritardo nel ritorno in Italia del centrocampista cileno, però, non è dovuto ad un problema nella trattativa fra l'Inter e il Barcellona bensì ad un cavillo fiscale da risolvere per il solo club nerazzurro. Una situazione che dovrebbe trovare soluzione con l'uscita di Diego Godin in direzione Cagliari. A tal propostito, il club sardo è ottimista per concludere l'affare e nella giornata di oggi ci sono stati dei passi in avanti. Il difensore uruguaiano, in uscita dall'Inter, dovrebbe firmare un contratto biennale con opzione per il terzo anno, per uno stipendio attorno ai 3,5 milioni a stagione (la stessa cifra che ha guadagnato nell'ultima stagione Nainggolan a Cagliari), dopo la cessione a titolo definitivo gratuito dai nerazzurri. Oggi le parti si sono sentite e la fumata bianca appare vicina a meno di clamorosi ripensamenti dell'ultimo minuto.

NAPOLI

Il mercato del Napoli passa per il futuro di Koulibaly, in difesa c’è in bilico anche Nikola Maksimovic che ha il contratto in scadenza a giugno 2021. Il difensore serbo vorrebbe un ingaggio di 2,8 milioni di euro, il Napoli è fermo ad una proposta che oscilla intorno ai 2 milioni di euro, si valutano eventuali offerte ufficiali ma proprio l’eventuale cessione di Koulibaly potrebbe spingere Giuntoli a cercare l’accordo con Ramadani per il prolungamento di Maksimovic. I movimenti della difesa coinvolgono anche Luperto, richiesto con insistenza da Genoa, Parma, Crotone e Spezia.

ROMA

Accordo raggiunto tra la Roma e l'Hellas Verona per il trasferimento in giallorosso di Marash Kumbulla. Sono stati limati anche gli ultimi dettagli e adesso il club capitolino deve trovare l'intesa sull'ingaggio con il calciatore prima di ufficializzare l'acquisto del difensore classe 2000.

LAZIO

Con una nota ufficiale diramata attraverso i propri canali la Lazio ha comunicato l'acquisto a titolo definitivo di Vedat Muriqi dal Fenerbahçe. Il kosovaro lascia il club di Istanbul dopo una sola stagione conclusa con 32 presenze e 15 gol. Il Pirata arriva dal Fenerbahce: operazione da 17 milioni di euro più 2,5 di bonus e percentuale del 5% sulla futura rivendita, condotta dagli intermediari Valerio e Gabriele Giuffrida insieme all'agente del calciatore Haluk Canatar. Per Muriqi contratto da 2,2 milioni di euro netti a stagione per cinque stagioni.

FIORENTINA

Occhi della Fiorentina su Mady Camara. I viola continuano ad avere in cima alla propria lista di interesse il centrocampista guineano dell'Olympiakos. Il classe '97 nella scorsa stagione è stato uno dei protagonisti principali per il suo club arrivando a segnare 7 gol e fornire 5 assist in 51 presenze.

Nel frattempo Kevin Agudelo non si sta più allenando con i viola. Il giocatore colombiano dunque si avvicina sempre di più al prestito allo Spezia, con i viola che interromperanno l'accordo col Genoa, che successivamente girerà il giocatore agli aquilotti.

TORINO

Oltre a Lucas Torreira il tecnico del Torino Marco Giampaolo punta a riabbracciare anche altri due giocatori già allenato alla Sampdoria. Mentre l'Arsenal continua a valutare l'offerta granata per il centrocampista, il tecnico sogna Dennis Praet, oggi al Leicester, per il ruolo di trequartista, e Joachim Andersen, difensore centrale in forza al Lione.

HELLAS VERONA

Matteo Pessina si avvicina al ritorno all'Hellas Verona, con il club gialloblu che spera di poterlo rivedere a Peschiera del Garda entro un paio di settimane per proseguire il percorso riabilitativo dopo l'infortunio subito a fine campionato. La concorrenza del Milan negli ultimi giorni è venuta meno e dunque la strada per il ritorno agli ordini di Juric è stata spianata. Anche il giocatore ha spinto fin da subito per tornare in Veneto, dove di fatto ha ottenuto la fiducia di tutto l'ambiente e ha convinto con prestazioni importanti. C'è da superare ancora qualche dettaglio e un po' di resistenza da parte di Percassi, ma la sensazione è che presto le parti potranno dare l'annuncio di una nuova ufficialità.

PARMA

Samuele Ricci è il nome nuovo per il Parma. Il centrocampista di proprietà dell'Empoli, da giorni nel mirino della Fiorentina, è l'ultima idea per il centrocampi di Liverani che Carli vorrebbe acquistare entro la fine del mercato.

SPEZIA

Spezia scatenato sul mercato. In arrivo in prestito con diritto di riscatto il centrocampista Alessandro Deiola e l’attaccante Diego Farías. Accordo sulla parola per entrambi. Un doppio colpo da Serie A in arrivo dalla Sardegna per lo Spezia. Deiola e Farías ad un passo dalle Aquile.

AUBAMEYANG HA RINNOVATO CON L'ARSENAL. IL TOTTENHAM SUPERA LO UNITED PER REGUILON, IL PRESIDENTE DEL LIONE ALLONTANA DEPAY DAL BARCELLONA. IVANOVIC RIPARTE DAL WBA, BOJINOV TORNA AL LEVSKI SOFIA. VAZQUEZ RIFIUTA UNA MAXI-OFFERTA DAL QATAR

Pierre-Emerick Aubameyang ha rinnovato con l'Arsenal. L'attaccante gabonese, accostato anche all'Inter negli ultimi mesi, ha firmato coi Gunners un nuovo contratto triennale. Il classe '89 veste la maglia biancorossa dal gennaio 2018.

Sembrava a un passo dal Manchester United, ma alla fine potrebbe spuntarla il Tottenham. Come riporta la BBC, gli Spurs sarebbero infatti vicini a un'intesa col Real Madrid per l'acquisto del laterale mancino Sergio Reguilon. L'ex obiettivo, tra le altre, anche del Napoli volerebbe a Londra per circa 30 milioni di euro con un'opzione di recompra a favore dei blancos, valida due stagioni e pari a 35 o 40 milioni. Una formula che il Tottenham è pronto ad accettare a differenza dei Red Devils.

Memphis Depay al Barcellona? Ancora non ci siamo, almeno secondo Jean-Michel Aulas. Il presidente dell'Olympique Lione ha commentato così la notizia del De Telegraaf sull'ormai imminente trasferimento dell'olandese in maglia blaugrana: "Il presidente del Barça domenica scorsa mi ha detto che il suo club sta soffrendo molto a causa della crisi legata al Covid e che non ha quindi la possibilità di fare un'offerta #Memphis", la chiusura piuttosto netta del numero uno dei francesi.

Branislav Ivanovic riparte dal West Bromwich. Il difensore ex Chelsea, classe '84, ha firmato un contratto annuale coi Baggies. Il serbo è reduce da tre stagioni e mezza in Russia, con la maglia dello Zenit.

Dopo l’addio al Pescara l’attaccante Valeri Bojinov non aveva mai nascosto la volontà di tornare a vestire la maglia del Levski Sofia, il club del suo cuore, dopo le avventure nel 2014 e nel 2019 (31 presenze e 12 reti). Oggi il club della capitale bulgara ha annunciato sul proprio sito il ritorno del classe ‘86 che con tutta probabilità si avvia a chiudere la propria carriera con la maglia blu di una delle squadre più gloriose di Bulgaria.

Secondo quanto riportato da El Larguero su Cadena SER Lucas Vazquez ha rifiutato l'offerta pervenutagli dal Qatar. Pur non essendo ritenuto un titolare per Zinedine Zidane, è sempre più probabile che l'esterno d'attacco, 29 anni, resti fino alla scadenza naturale del suo contratto, ossia il 30 giugno 2021.

Goncalo Paciencia (26) cambia squadra ma non campionato. L'attaccante portoghese, due presenze ed un goal in nazionale maggiore, si trasferisce dall'Eintracht Francoforte allo Schalke 04. Operazione definita sulla base del prestito con diritto di riscatto.