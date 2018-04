Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 16 aprile

© foto di www.imagephotoagency.it

Clamorosa indiscrezione di mercato in arrivo dall'Argentina. Secondo il quotidiano Olé il Boca Juniors starebbe pensando a Gigi Buffon per la propria porta. Gli Xeneizes, si legge, vogliono un nuovo portiere titolare in vista della fase a eliminazione della Copa Libertadores, ovvero a partire dal prossimo 7 agosto (data di inizio dei sedicesimi di finale dopo la fase a gironi). La dirigenza argentina sta valutando diversi profili, da Marchesin a Romero e Caballero, ma nel novero di nomi c'è anche Buffon. L'operazione è definita come complicata, ma il Boca è pronto a mettere sul piatto 3 argomenti più che convincenti: il primo riguarda il blasone del club di Buenos Aires. Il secondo la possibilità che avrebbe Buffon di vincere un trofeo internazionale. Il terzo il giocare nuovamente con Carlos Tevez, attaccante con cui Buffon ha instaurato un rapporto di amicizia ai tempi della comune militanza alla Juventus.

La Juventus, molto vicina a conquistare il suo settimo scudetto consecutivo, guarda già ai rinforzi per la prossima stagione. È da definire la situazione del tecnico Massimiliano Allegri: ogni discorso verrà rimandato a dopo la finale di Coppa Italia, ma sembra improbabile che il tecnico lasci Torino. A centrocampo arriverà un italiano per sostituire Marchisio: Pellegrini è il sogno, Cristante l'alternativa. Per Emre Can si dovrà attendere ancora una settimana, ma si fa un altro nome importante, quello di Ramsey. In difesa si guarda alle corsie esterne e i nomi più caldi sembrano essere quelli di Bernat e Darmian, mentre per l'attacco è concreto l'interessamento per Cavani e Morata.

Daniel Bessa potrebbe rimanere al Genoa. Il centrocampista brasiliano con ogni probabilità verrà riscattato dal Grifone, che verserà 5 milioni di euro nelle casse dell'Hellas Verona. Gli scaligeri gireranno il 30% - come spiega FcInterNews - all'Inter, club dove ha militato nelle giovanili. 1,5 milioni andranno quindi ai nerazzurri.

Il Liverpool sfida Roma e Barcellona per Clement Lenglet. Come riporta il Liverpool Echo, i Reds pensano infatti al giovane difensore francese, portato al Siviglia dall'attuale ds giallorosso Monchi, come perfetto partner difensivo di van Dijk. La concorrenza, però, è piuttosto folta.

Davide Ballardini ha praticamente salvato il Genoa ereditando la squadra dalle macerie di Ivan Juric. Questa potrebbe essere una settimana importante per valutare il futuro e cominciare a parlare del rinnovo del contratto. Possibile che si cominci ad affrontare l’argomento. Intanto il Presidente Preziosi ha già individuato l’eventuale sostituto. Si tratta di Davide Nicola, l’anno scorso al Crotone. Situazione in evoluzione, se non dovesse arrivare il rinnovo dell’attuale allenatore, la scelta sarebbe già fatta.

Il nome di Filipe Luis continua a circolare in orbita Juventus. Con Kwadwo Asamoah e Alex Sandro che potrebbero partire in estate, Marotta e Paratici sono alla ricerca di un esterno mancino da affiancare a Leonardo Spinazzola e il brasiliano in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid nel 2019 potrebbe essere il giocatore giusto per la nuova rosa di Massimiliano Allegri.

BAYERN, RINNOVO PRONTO ANCHE PER RAFINHA. MANCHESTER CITY SUL TALENTO PAULINHO E SARA' DUELLO CON I CUGINI DELLO UNITED PER THIAGO ALCANTARA. BOCA SU GODIN

Come riporta Kicker, dopo le proposte fatte ad Arjen Robben e Franck Ribery, il Bayern Monaco è disposto a prolungare il contratto anche all'ex terzino del Genoa Rafinha. Il 32enne giocatore, in scadenza a giugno, ha disputato 23 partite in Bundesliga.

Il Manchester City ha messo nel mirino Paulinho. Come riporta il Daily Mail, l'esterno d'attacco classe 2000 del Vasco da Gama avrebbe infatti stregato gli scout dei Citizens. Premiato recentemente come giovane giocatore dell'anno della massima serie brasiliana, il nuovo craque verdeoro ha attirato le attenzioni anche di Atletico Madrid e PSG.

Non solo Manchester City. Anche lo United di José Mourinho pensa a Thiago Alcantara per la prossima stagione. Secondo quanto riporta il Daily Mail, è pronto un vero e proprio derby di mercato in estate per strappare al Bayern Monaco il talentuoso centrocampista, figlio d'arte di Mazinho. Operazione da 65-70 milioni di euro.

Secondo quanto riportato da TyC Sports, il Boca Juniors è pronto a tornare sulle tracce del difensore dell'Atletico Madrid Diego Godin per aumentare il livello qualitativo della rosa e puntare alla prossima Copa Lipertadores. Il presidente Angelici, inoltre, sarebbe intenzionato su puntare su Sebastian Coates dello Sporting Lisbona.