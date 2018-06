Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 16 giugno

Le principali news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Secondo il Sun, Tottenham e Wolverhampton sarebbero in vantaggio nella corsa al centrocampista del Barcellona André Gomes. Il portoghese mai protagonista con il club catalano, non rientra nei piani di Valverde per il futuro e potrebbe approdare in Premier League, nonostante gli approcci di alcuni club della Serie A.

Come riporta Sky Sports, il West Ham sarebbe a un passo dall'acquisto di Javier Pastore, ex trequartista del Palermo, oggi al Paris Saint-Germain. Le trattative sarebbero in fase molto avanzata e Tuttomercatoweb.com qualche giorno fa lo aveva anticipato. L'argentino era stato cercato anche dall'Inter nelle ultime finestre di mercato.

Sfumato il sogno Griezmann, il Barcellona è pronto comunque a rinforzarsi e punta a un grande ex per puntellare il centrocampo, che sarà orfano di Andres Iniesta. Come riporta Marca, l'obiettivo principale è Thiago Alcantara, giocatore in forza al Bayern Monaco.

Dopo l'annuncio ufficiale di ieri, il nuovo tecnico del Leeds Marcelo Bielsa è già al lavoro per riportare lo storico club in Premier League. Secondo quanto riporta il Sun, il Loco avrebbe un budget importante a disposizione per il mercato: circa 25 milioni di euro.

Interessante retroscena svelato dal quotidiano spagnolo El Pais in merito al mancato accordo tra Antonio Conte e il Real Madrid. Sergio Ramos, dopo un consulto con i giocatori spagnoli di proprietà del Chelsea, avrebbe infatti chiesto al presidente Perez di virare su un altro nome, un consiglio evidentemente accolto dal numero uno del club campione d'Europa che in settimana ha presentato Julen Lopetegui.

In questa finestra di mercato il Bayern Monaco potrebbe perdere Jerome Boateng. La dirigenza del club tedesco infatti ha confermato la possibilità di cessione per il difensore tedesco che piace alla Juventus. Secondo il The Sun però anche il Manchester United è su Boateng e Mourinho lo considera uno delle opzioni per rinforzare la difesa dei Red Devils.

Dopo Griezmann l'Atletico Madrid punta a trattenere anche Jan Oblak. Il portiere sloveno piace a numerosi club europei e pertanto secondo quanto riporta la Cadena SER i colchoneros puntano al rinnovo di contratto e all'aumento della clausola rescissoria che al momento è pari a 100 milioni di euro.

Secondo quanto riportato da The Sun, il Southampton ha messo nel mirino il difensore 25enne del Tolosa Christopher Jullien. Sul giocatore, valutato 9 milioni dal club francese, ci sono anche Burnley e Crystal Palace.

Jack Wilshere è pronto a lasciare l'Arsenal. Secondo quanto riporta il The Sun l'addio del centrocampista è ormai vicino perché Emery non lo ritiene un giocatore fondamentale per la prossima stagione. Wilshere dunque lascerà l'Arsenal a parametro zero e nelle scorse settimane è stato accostato anche alla Juventus.

Continua il pressing del Paris Saint Germain su N'Golo Kante. Il centrocampista del Chelsea è un grande obiettivo del club parigino, il quale stando alle ultime indiscrezioni del Daily Mirror sarebbe disposto a pagare ben 90 milioni di sterline, circa 102 milioni di euro per l'acquisto del francese.

Secondo quanto riporta il The Guardian Newcastle United e Leicester City sono pronte a darsi battaglia quest'estate per l'acquisto di Andros Townsend. L'attaccante del Crystal Palace, ex Tottenham, ha realizzato 2 gol e 8 assist nella stagione appena conclusasi e sta attirando l'attenzione di numerosi club.

Il Manchester United è pronto a blindare David De Gea. Il portiere della Spagna, molto criticato per la prestazione contro il Portogallo, da tempo viene accostato al Real Madrid ma i Red Devils, secondo quanto riporta il Manchester Evening News, gli hanno offerto un nuovo contratto di cinque anni che De Gea potrebbe firmare dopo il Mondiale.