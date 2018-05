Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 17 maggio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

DILEMMA BUFFON, INTANTO SPUNTA L'OFFERTONA DEL PSG. CUTRONE-MILAN, AVANTI INSIEME, MENTRE IL TORINO SALUTA BURDISSIMO. JUVE, CONCORRENZA SU ARIAS. NAPOLI, PRIMA IL NODO SARRI, POI SI PENSERA' AGLI ADDII. ROMA, FLORENZI LONTANO MA ARRIVA MARCANO

Gianluigi Buffon non ha ancora deciso se smettere o meno di giocare. Nel corso della sua ultima conferenza stampa da calciatore della Juventus, il numero uno bianconero s'è così espresso sul suo futuro: "Fino a 15 giorni fa sembrava scontato il mio ritiro, poi sono arrivate offerte davvero importanti. Per una carriera fuori dal campo la più importante me l'ha fatta Andrea (Agnelli, ndr), ma ne sono arrivate diverse. Ora penso all'ultima gara di campionato, poi mi prenderà 2-3 giorni in cui in totale serenità valuterò il da farsi. Sicuramente non continuerò a giocare in Italia".

Come riporta La Gazzetta dello Sport, è pronto in casa Milan il rinnovo del contratto di Patrick Cutrone. L'attaccante classe 1998 resterà in rossonero fino al 2023, probabilmente con un ruolo da dodicesimo, in quanto l'obiettivo principale del club di Via Aldo Rossi è l'acquisto di una prima punta di altissimo livello. L'accordo dovrebbe essere siglato dopo l'ultima giornata di campionato.

Domenica Nicolas Burdisso scenderà in campo da leader della difesa del Torino contro il suo passato, contro il Genoa in cui ha vissuto tre anni e mezzo da protagonista assoluto. Passato contro presente, dunque, ma con lo sguardo rivolto al futuro: già, perché essendo nato nell’aprile del 1981 Nicolas non può non ragionare a proposito del futuro. A campionato archiviato sottolinea La Gazzetta dello Sport - Burdisso potrebbe anche decidere di voltar pagina e di chiudere con il calcio giocato. L'ottima stagione che sta portando a termine però potrebbero indurlo a proseguire ancora. Chissà, potrebbe essere nel Toro, anche se l’argomento legato a un possibile rinnovo contrattuale per il momento non è ancora stato preso in considerazione.

Il Valencia guarda in Olanda per costruire una rosa da Champions in vista della prossima stagione. Come riporta Cadena Ser, i pipistrelli avrebbero infatti messo nel mirino il terzino e l'esterno d'attacco del PSV Eindhoven Santiago Arias e Hirving Lozano. I due talenti sudamericani, colombiano il primo e messicano il secondo, sono però nel mirino anche della Juventus.

Gli occhi della Serie A su un talento del calcio brasiliano: parliamo di Matheus Anjos, centrocampista classe '98 del Atlético Paranaense, capace di giocare sia da interno di centrocampo che da trequartista. Sulle sue tracce, secondo quanto raccolto da TMW, diverse società fra cui Udinese e Atalanta.

Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta, è stato raggiunto da FcInter1908.it, smentendo la possibilità di un possibile passaggio di Ilicic all'Inter. "È un giocatore incedibile per noi. Visite mediche già prenotate? Pura fantasia".

Nell'incontro tra De Laurentiis e Sarri s'è parlato molto di Kalidou Koulibaly. Secondo quanto riferito dai colleghi di Rai Sport, il Napoli ha fissato una valutazione da 120mln. Solo a queste cifre può valutare una cessione, considerando gli interessamenti di Real Madrid, Chelsea eventualmente con Sarri e Man United.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il noto agente Beppe Riso ha fatto visita a Casa Milan nel corso del pomeriggio per incontrare il ds rossonero Massimiliano Mirabelli. Al centro del colloquio potrebbe esserci Daniele Baselli, centrocampista del Torino che piace da tempo al club milanista.

Le Parisien sgancia la bomba sul possibile futuro di Buffon. Il giornale parigino parla di un contatto tra Paris Saint Germain e il portiere italiano, con la proposta per un biennale per cercare di vincere la Champions League. Buffon sarebbe anche un'icona per il club de La Ville Lumiere, come cercato più volte da parte degli sceicchi.

La Roma e Alessandro Florenzi rimangono distanti. La scadenza contrattuale è al 30 giugno del 2019 e il club giallorosso non ha ancora fatto partire una trattativa per il rinnovo del jolly di Di Francesco. Non si aspetterà - come spiega Sky Sport - la scadenza contrattuale: quindi o prolungamento oppure cessione, con Inter e Juventus molto interessate. Offerta respinta. Come riporta il Corriere dello Sport di oggi, la Roma ha detto no a una prima proposta del Real Madrid per il portiere brasiliano Alisson. Per valutare la cessione dell'estremo difensore classe '92 - si legge - il club giallorosso ha fatto sapere di non prendere nemmeno in considerazione offerte inferiori ai 100 milioni di euro. Secondo quanto riportato da Sky, il direttore sportivo Monchi sta trattando Ivan Marcano, difensore spagnolo classe '87 in scadenza di contratto con il Porto. Stando all'emittente satellitare, l'accordo sarebbe molto vicino.

Lucas Torreira, centrocampista della Sampdoria, intercettato da 'TMW' a margine dell'evento 'Torneo Ravano-Coppa Paolo Mantovani' ha parlato così: "In questo momento non posso dire dove andrò nei prossimi mesi o il prossimo anno. So che i tifosi mi vogliono bene, e questo è importante perché qui ho trascorso due anni bellissimi e meravigliosi. Però ora penso solo a quest'ultima partita e poi voglio tornare a casa". Si agita il mercato intorno a Gian Marco Ferrari difensore classe '92 in prestito alla Sampdoria (con cui ha collezionato trenta presenze in campionato realizzando due reti) ma di proprietà del Sassuolo. Il diritto di riscatto è fissato a tredici milioni di euro: al momento il club riflette sulla cifra, ritenuta elevata. E nel frattempo si stanno così muovendo con forza sul giocatore alcune big come Napoli e Roma.

GIORNATA DI RINNOVI IN EUROPA: FONSECA CON LO SHAKHTAR DONETSK, GUARDIOLA COL CITY, ROBBEN CON IL BAYERN MONACO. BAVARESI CHE RISCHIANO DI PERDERE LEWANDOWSKI, MENTRE IL NANTES SALUTA CON DISPIACERE RANIERI.

Con una nota sul proprio sito ufficiale il Bornemouth comunica il rinnovo contrattuale del portiere Artur Boruc. Classe 1980, l'ex numero 1 della Fiorentina, ha firmato per una stagione.

Ora è ufficiale: Claudio Ranieri non sarà più l'allenatore del Nantes. Lo rende noto il club con un comunicato. L'allenatore italiano, arrivato la scorsa stagione, guiderà sabato la squadra nell'ultima partita di Ligue 1.

Paulo Fonseca sarà ancora l'allenatore dello Shakthar Donetsk. Il tecnico, cercato anche dal Napoli per l'eventuale dopo Sarri, ha infatti rinnovato il proprio contratto col club ucraino per i prossimi due anni.

Lo Schalke 04 annuncia un acquisto in vista della prossima stagione. Come riportano i canali del club, dal prossimo 1° luglio il centrocampista Suat Serdar vestirà infatti la maglia biancazzurra. Il turco classe '97 lascerà il Mainz firmando un contratto fino al 2022 col club di Gelsenkirchen.

Cameron Carter-Vickers ha rinnovato col Tottenham. Il difensore statunitense classe 1997, in prestito all'Ipswich Town in questa stagione, ha firmato un nuovo contratto con gli Spurs fino al 2021.

Adesso è ufficiale: Arjen Robben questo pomeriggio ha firmato il suo nuovo contratto col Bayern Monaco. L'esterno 34enne resterà così in Baviera fino al 30 giugno 2019. Queste le sue parole, riportate dal sito ufficiale del club: "Non vedo l'ora di iniziare la nuova stagione. È stato doloroso uscire in semifinale di Champions e lasciare anzitempo i miei compagni per infortunio. Mi auguro che le cose il prossimo anno vadano bene e che io possa essere ancora importante per la squadra".

Vincitore quest'anno della Coppa di Lega inglese e della Premier League, Pep Guardiola ha appena rinnovato il proprio contratto col Manchester City. Nuovo accordo fino al 2021 per il tecnico spagnolo.

Dopo i tanti rumors, in questi minuti è arrivata l'ufficialità. Il portiere spagnolo Iker Casillas ha rinnovato per un'altra stagione, fino al 30 giugno 2019, col Porto.

Si inizia a muovere qualcosa per il futuro di Robert Lewandowski. Come riporta il Sun, l'attaccante del Bayern Monaco nelle ultime ore avrebbe incontrato il suo nuovo agente Pini Zahavi per ribadirgli la sua volontà di cambiare aria. Nonostante i bavaresi intendano confermarlo per la prossima stagione, il bomber polacco continua infatti a flirtare con Real Madrid e Chelsea.