Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 17 settembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

ROMA

Le parti stanno per trovare la quadra sugli ultimi dettagli: Arkadiusz Milik sarà il nuovo centravanti della Roma. La strada sembra segnata, il polacco ha sciolto le riserve. Summit verso il termine a Trigoria, l'agente si sposterà a Napoli dal giocatore che in caso di fumata bianca domani potrebbe già essere nella Capitale. Un trasferimento che gli intermediari stanno definendo proprio in questi momenti, contestualmente Edin Dzeko ha l'intesa totale con la Juventus. Lui come la Roma. Il semaforo verde è dietro l'angolo. Il sì definitivo di Milik, al momento atteso forse già in serata, può sbloccare tutto. "Quasi", fanno sapere da dentro Trigoria. A un passo dal valzer.

Rick Karsdorp ha detto no al Genoa. Lo ha fatto definitivamente ieri sera, dopo due giorni di riflessioni. Un mancato passaggio che di fatto blocca anche il passaggio di Mattia De Sciglio alla Roma. L'olandese, però, dopo non aver trovato l'intesa con l'Atalanta, ha di fatto detto no al Grifone. Colloquio col club e con Paulo Fonseca, anche la società adesso sembra essersi decisa a non farlo partire. Di fatto blocca il valzer dei terzini ma può essere una risorsa in più per i giallorossi e a questo punto potrebbe sbloccarsi a breve l'addio di Davide Santon.

JUVENTUS

Adesso è ufficiale: Gonzalo Higuain ha risolto il suo contratto con la Juventus. Questo il comunicato del club bianconero: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver risolto consensualmente il contratto di prestazione sportiva con il calciatore Gonzalo Gerardo Higuain. Tale operazione genera un effetto economico negativo sull'esercizio 2019/2020, pari a € 18,3 milioni, con effetto della svalutazione del valore residuo del calciatore.

Il Consiglio di Amministrazione di Juventus è stato convocato per domani, 18 settembre, per esaminare e approvare il novo progetto di bilancio d'esercizio al 30 giugno 2020 - da sottoporre all'Assemblea degli azionisti già convocata per il prossimo 15 ottobre - per tenere conto dell'effetto economico negativo generato dalla citata risoluzione contrattuale.

La Juventus cerca di risolvere la questione Sami Khedira. E offre al centrocampista tedesco la risoluzione del contratto. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, l'ultima proposta era rappresentata da una buonuscita di circa 2,5 milioni di euro a fronte dei 6 previsti da contratto per l'ultima stagione.

Non solo Alex Telles. Il Paris Saint Germain va alla ricerca di un nuovo terzino dopo l'infortunio di Juan Bernat e secondo quanto riportato da Sky Sport potrebbe sbocciare nuovamente l'amore tra il club francese e Mattia De Sciglio già seguito in passato. La trattativa tra il giocatore e la Roma è infatti saltata dopo il no di Karsdorp all'addio e la Juventus potrebbe cederlo di fronte a una buona offerta.

INTER

Il quotidiano catalano Sport.es ha fatto il punto sulla seduta mattutina del Barcellona, a cui oltre al volto nuovo Miralem Pjanic hanno preso parte anche Luis Suarez e Arturo Vidal. Il Pistolero subito dopo la seduta è volato verso Perugia per sostenere l'esame di italiano, passaggio necessario per l'ottenimento del passaporto comunitario (clicca qui per il punto sul suo futuro), mentre il centrocampista cileno - si legge - resta in attesa di suggellare il rapporto con l'Inter.

Andrea Pinamonti e il ritorno all'Inter per il ruolo di quarta punta. Dopo l'incontro di ieri in sede tra Mino Raiola e il club nerazzurro, l'attaccante classe '99 e il club di Suning sono sempre più vicini. Si lavora sull'ingaggio e il rinnovo.

Dele Alli non ha preso parte alla trasferta in Bulgaria del Tottenham per la partita di Europa League contro il Lokomotiv Plovdiv e subito scatta il caso di mercato in casa Spurs con il Daily Mail che sottolinea come questa assenza sia dovuta alla sua possibile cessione per fare spazio al ritorno di Gareth Bale. Il centrocampista offensivo inglese piace molto al PSG, ma anche l'Inter potrebbe interessarsi visto che Conte è da sempre un suo grande estimatore.

NAPOLI

Potrebbe cambiare il futuro di Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese del Napoli potrebbe lasciare nel corso della finestra di calciomercato. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il Paris Saint-Germain avrebbe offerto 52 milioni di euro più sette di bonus. Il presidente della formazione partenopea starebbe provando a resistere in attesa di un possibile rilancio da parte del Manchester City ma l'impressione è che l'affare con i rossoblu francesi potrebbe concludersi nella prossima settimana.

Con Koulibaly ormai destinato al Paris Saint-Germain, il Napoli è a caccia di un sostituto. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, la scelta dei partenopei sarebbe ricaduta su Marcos Senesi.

LAZIO

La Lazio pensa a Josè Maria Callejon. Secondo quanto riportato da LaLazioSiamoNoi.it il club di Lotito potrebbe infatti offrire all'esterno spagnolo un triennale a 2,5 milioni più bonus, con Pepe Reina che potrebbe essere un fattore importante per convincere l'ex Napoli a sposare il progetto laziale. Sullo spagnolo ci sono anche i due club di Siviglia, ma per il momento nessuno è riuscito a convincerlo a firmare.

MILAN

Il Lione continua a seguire Lucas Paquetà e secondo quanto riportato da Sky Sport potrebbe addirittura offrire al Milan il cartellino di Memphis Depay, che ha il contratto in scadenza nel 2021. Possibile che però il giocatore abbia qualche dubbio, visto che con Ibrahimovic in rosa non avrebbe il posto da titolare assicurato.

ATALANTA

L'Atalanta vuole arrivare anche a Dimitrios Giannoulis. Dopo aver coperto la corsia destra con l'arrivo di Piccini, i nerazzurri stanno cercando di convincere il PAOK a cedere l'esterno greco: il club orobico - come raccolto dalla nostra redazione - ha offerto 6 milioni di euro, ma la società greca ne chiede 10. C'è anche la questione Champions League, visto che il giocatore è impegnato nei preliminari: al momento c'è distanza tra l'offerta e la richiesta, ma i nerazzurri cercheranno di convincere il PAOK per dare a Gasperini il vice Gosens.

L'Atalanta lavora su più tavoli per la fascia sinistra. Perché l'addio di Arkadiusz Reca sembra vicino, con il Genoa che è in pole position sulle altre. La dirigenza ha messo nel mirino Dimitrios Giannoulis del PAOK Salonicco, con una offerta da 6 milioni di euro ma il passaggio del turno nei preliminari in Champions League potrebbe essere un severo ostacolo per i nerazzurri, che non vorrebbero arrivare ai 10 ora chiesti dai greci. Così nelle ultime ore c'è stato un contatto fra i dirigenti della squadra bergamasca e il Barcellona per Junior Firpo, esterno sinistro che è in uscita dal Barça. Potrebbe essere l'idea giusta: Gosens avrebbe una alternativa di spicco sulla fascia sinistra, come Piccini con Hateboer, e fra un anno ne potrebbe prendere il posto qualora arrivasse una super offerta oltre i 25 milioni di euro, la cifra giusta per lasciarlo libero.

BOLOGNA

Lorenzo De Silvestri è ufficialmente un nuovo terzino del Bologna. Questo il comunicato diramato quest'oggi dal club rossoblù: "Il Bologna Fc 1909 comunica di avere acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del difensore Lorenzo De Silvestri".

De Silvestri era svincolato dopo la scadenza del suo contratto col Torino.

FIORENTINA

Patrick Cutrone verso la permanenza alla Fiorentina. Secondo quanto riportato da FirenzeViola.it nel summit di mercato andato in scena oggi è stato deciso che non ci sarà alcun sacrificio di Patrick Cutrone - come ventilato negli ultimi giorni - perché la dirigenza viola stima il giocatore che fin qui ha fatto gol importanti.

SAMPDORIA

Keita Balde è attesa a Genova nella giornata di domani per firmare con la Sampdoria. Lo riporta Sky Sport che spiega come la società del presidente Ferrero abbia battuto la Fiorentina, altro club interessato all'ex Inter. L'operazione si chiuderà in prestito con diritto di riscatto ad una cifra di poco superiore ai 10 milioni di euro.

GENOA

Davide Zappacosta è ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Genoa. L'esterno arriverà in rossoblù in prestito secco dal Chelsea, secondo le ultimissime raccolte da TMW il giocatore sarà in città già nella giornata di domani per sostenere le visite mediche e successivamente firmare il nuovo contratto col Grifone.

HELLAS VERONA

Bruno Amione sarà un giocatore dell'Hellas Verona. Il classe 2002 di Calchaquí sarà un giocatore della formazione di Ivan Juric. E' già arrivato in Italia e ha già fatto le visite mediche col club veneto. Però non è ancora arrivata l'ufficialità. Motivo? Ancora non ha lo status da comunitario e gli scaligeri non vorrebbero occupare il secondo disponibile dopo Ilic (è arrivato anche Cetin ma dall'Italia e non influisce).

Attraverso il proprio sito ufficiale, l'Hellas Verona ha reso noto l'arrivo in gialloblù di Antonin Barak, prelevato dall'Udinese in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni: "Antonín Barák è un nuovo calciatore dell'Hellas Verona. Centrocampista mancino con attitudini offensive, ha collezionato 9 reti in 66 presenze in Serie A. Verona - Hellas Verona FC comunica di aver acquisito da Udinese Calcio - a titolo temporaneo e con obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni - le prestazioni sportive di Antonín Barak, 25enne centrocampista ceco, di piede sinistro e con attitudini offensive".

MANCHESTER UNITED, RIFLETTORI PUNTATI SU SAMI KHEDIRA. REAL MADRID, BALE AI SALUTI: TORNERA' AL TOTTENHAM. IN ARRIVO ANCHE REGUILON. JOVIC CHIEDE LA CESSIONE IN PRESTITO. LEICESTER, DOMANI LE VISITE MEDICHE DI UNDER. LIVERPOOL, ARRIVA LA FIRMA DI THIAGO ALCANTARA. PSG, IDEA TELLES PER LA CORSIA SINISTRA.

Secondo quanto riportato dal Sun, il Manchester United è interessato alla firma di Sami Khedira nel caso in cui il giocatore trovi un accordo con la Juventus per partire gratuitamente, cioè dopo la risoluzione dell'attuale contratto.

Secondo quanto riportato da Marca questa mattina, Luka Jovic ha ufficialmente chiesto al Real Madrid di poter partire con la formula del prestito per poter giocare con maggiore continuità dopo un anno fallimentare passato in Spagna.

Doppio colpo in vista per il Tottenham. Gli Spurs sono pronti a regalare a José Mourinho un doppio rinforzo proveniente dalla Spagna. Secondo quanto riporta Sky Sports UK, nella mattinata di domani Gareth Bale e Sergio Reguilon dovrebbero lasciare Madrid a bordo di un volo privato per raggiungere Londra e iniziare una nuova avventura in Premier League.

Cengiz Under è pronto a trasferirsi in Inghilterra per vestire la maglia del Leicester. Secondo quanto riportato da Sky Sport, nonostante i dubbi delle Foxes sulla formula, il giocatore svolgerà nella giornata di domani le visite mediche di rito, per poi firmare il suo contratto con la società inglese.

Thiago Alcantara è un nuovo giocatore del Liverpool. Il centrocampista spagnolo - come riportato da Sky Sport - ha trovato l'intesa con il club di Jurgen Klopp fino al 2024. Il giocatore ormai ex Bayern Monaco aveva già dato la sua parola al tecnico tedesco nel mese di giugno: nelle prossime ore dovrebbe arrivare l'ufficialità da parte del club inglese.

L'infortunio di Juan Bernat, terzino del PSG che si è procurato la rottura del legamento crociato del ginocchio, costringe il PSG a tornare sul mercato. Secondo le ultime raccolte in tal senso da TMW, Leonardo ha riattivato i contatti per arrivare ad Alex Telles, brasiliano ex Inter che già a inizio estate era stato in orbita transalpina. Il dirigente parigino ha quindi ripreso i fili della trattativa col Porto e con l'entourage del brasiliano per provare a chiudere l'operazione.