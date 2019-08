Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 18 agosto

© foto di Imago/Image Sport

INTER-SANCHEZ, MARTEDÌ IL GIORNO DELLA VERITÀ. CONTINUA IL PRESSING PER BIRAGHI. MONACO SU ICARDI. MILAN, IDEA MANDZUKIC. FIORENTINA, DA TONELLI AL SOGNO RIBERY. UFFICIALE BALOTELLI AL BRESCIA - Alexis Sanchez e l’Inter, prove di intesa. Martedì sarà una giornata molto importante, perché è previsto un contatto importante tra la società nerazzurra e il Manchester United. Se il club inglese si accollerà parte dell’ingaggio, Sanchez diventerà un giocatore dell’Inter. Inter che intanto continua a lavorare per Biraghi della Fiorentina. In uscita Icardi: c’è stato un sondaggio del Monaco.

Rallentamento nella trattativa tra Bayern Monaco e Juventus per Mario Mandzukic. Nelle ultime ore per l’attaccante croato della Juventus ci sarebbe stato un sondaggio da parte del Milan.

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Brescia ha comunicato il ritorno in Italia di Mario Balotelli, tesserato con un contratto pluriennale: "Mario Balotelli Barwuah è ufficialmente un nuovo giocatore del Brescia Calcio S.p.A. Il calciatore ha firmato con il Club biancoazzurro un contratto pluriennale. Il ritorno in Italia, a distanza di tre anni, è stato reso possibile dalla determinazione e dall'entusiasmo di Mario di voler tornare a Brescia, città dove è cresciuto e dove fin da bambino si è distinto per le sue doti fisiche e tecniche. Domani, 19 Agosto, l'attaccante verrà presentato ufficialmente presso la sede del Brescia Calcio, in Via Solferino 32, alle ore 16:45".

La Fiorentina insiste per Franck Ribery. Come riportato da Sky nelle ultime ore ci sono stati ulteriori contatti ed è arrivata l'apertura del giocatore. Già nella giornata di domani potrebbero esserci ulteriori sviluppi. Ribery, riporta l'emittente satellitare, ha offerte importanti anche da Dinamo Mosca e Spartak Mosca in Russia. I viola intanto si muovono anche in difesa. Vicino Lorenzo Tonelli dal Napoli, accordo ad un passo.

Andrea Conti resterà al Milan durante questa sessione di calciomercato. È quanto appreso da MilanNews.it, con il terzino rossonero che ha tutta l’intenzione di mettersi in aperta competizione con Davide Calabria per una maglia da titolare. Al momento, dunque, non ci sono spiragli per far sì che Conti possa prendere in considerazione le proposte che sono pervenute al suo agente da Werder Brema e Parma.

Non solo il difensore da acquistare, la Roma è impegnata anche nello sfoltimento della rosa. Gregoire Defrel, ad esempio, resta in attesa di una sistemazione. Il suo passaggio al Cagliari vive una fase di stallo a causa delle modalità di pagamento, ma nel frattempo si sono inserite anche Atalanta e Genoa nella corsa all'ex Sassuolo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

Come si legge sulle colonne de Il Messaggero, il ds della Lazio Igli Tare è in pressing per Emanuel Vignato del Chievo. Il club biancoceleste - si legge - ha superato la concorrenza del Milan, con Lotito pronto a versare 5 milioni di euro nelle casse del club clivense. Tuttavia ci sarebbe stato un inserimento importante da parte del Bayern Monaco.

ATLETICO MADRID, RITIRATA LA DENUNCIA AL BARÇA PER GRIEZMANN. ASHLEY COLE SI RITIRA. PSG, NEYMAR PREFERISCE IL BARCELLONA Lo scorso 18 luglio l'Atletico Madrid aveva presentato una denuncia a La Liga nei confronti del Barcellona e di Griezmann, reo di essersi accordato con il il club catalano nel corso della stagione passata. Tuttavia secondo quanto riporta Sport.es, i colchoneros hanno ritirato questa denuncia poiché hanno capito che la strada intrapresa non avrebbe portato a risultati positivi.

Ashley Cole annuncia il proprio ritiro dalle scene. Come riporta Sky Sports, il difensore inglese decide di appendere le scarpette al chiodo dopo 20 anni di carriera, 13 trofei, 3 Premier League, 697 presenze nei club e 107 in Nazionale.

Il tormentone Neymar è pronto a vivere un'altra puntata. Stando a quanto riferito da Le Parisien, sul giocatore ci sono Barcellona e Real Madrid, com'è noto da tempo. Dovesse scegliere lui, però, la decisione sarebbe già presa: tornare in Catalogna. L'entourage del calciatore ha fatto sapere ai dirigenti blaugrana che il Barça è la prima scelta, per questo a breve è previsto un nuovo tentativo per anticipare il Real Madrid.