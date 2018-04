Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 18 aprile

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

ODDO SEMPRE IN BILICO, L'UDINESE PENSA AL RITORNO DI STRAMACCIONI. LA JUVE VALUTA ALTERNATIVE A EMRE CAN. LAZIO, ACCORDO DI MASSIMA PER CRISTANTE. E IL NAPOLI IN PRESSING PER TORREIRA

La Juventus aspetta il sì di Emre Can, ma valuta anche piste alternative per tutelarsi nel caso in cui il tedesco del Liverpool optasse per altre squadre. Così i dirigenti bianconeri hanno individuato due obiettivi sensibili, diversi per caratteristiche ma dal valore indiscutibile. Il primo è Adrien Rabiot, centrocampista di fisico e qualità del PSG. L'altro è Aaron Ramsey, gallese dell'Arsenal che si esprime al meglio sulla trequarti. Entrambi hanno il contratto in scadenza nel 2019 e se non dovesse arrivare il rinnovo in queste settimane anche il prezzo del cartellino sarebbe decisamente invitante. Intanto, in Spagna sono sicuri: Lucas Digne vuole tornare in Italia e vuole farlo con la maglia della Juventus, dopo l'esperienza non fortunatissima al Barcellona. Complicata la pista Antonhy Martial, vista la concorrenza sull'attaccante del Manchester United, seguito da vicino da bianconeri e Bayern Monaco. Oltre a questi due club, anche Barcellona e Arsenal hanno alzato il pressing. In particolare, i blaugrana potrebbero mettere sul piatto una proposta da 70 milioni di euro per il suo cartellino.

Ultime di mercato sulla Lazio: resta caldo il nome di Bryan Cristante, primo obiettivo con la Champions in mano. "Vedremo che succederà in estate" ha detto il centrocampista dell'Atalanta, ma il suo agente Riso ha già un accordo di massima con la Lazio. Intenzionata, la prossima estate, a regalare a Inzaghi addirittura 6-7 acquisti.

Lucas Torreira e il Napoli, trattativa che va avanti a piccoli passi. La società azzurra vorrebbe pagare la clausola da 25 milioni alla Sampdoria, una situazione che andrà comunque verificata settimana dopo settimana perché Ferrero vorrebbe monetizzare qualcosa di più. E quindi sia il club blucerchiato che l’entourage di Torreira si guardano intorno, alla ricerca della soluzione più giusta. Sul tavolo c’è un quinquennale già pronto da far sottoscrivere al centrocampista, ma vanno limati alcuni dettagli. Il Napoli infatti vorrebbe inserire una clausola di uscita da 75 milioni, poche possibilità che venga accettata una condizione di questo tipo anche in funzione di nuove prospettive future di mercato. Si continua a lavorare, a piccoli passi. Il Napoli vuole Torreira, De Laurentiis pensa già alla clausola di uscita. Ma per la fumata bianca bisognerà aspettare. E intanto la Bundesliga osserva.

Con la decima sconfitta consecutiva per l’Udinese, Massimo Oddo è sempre più in bilico sulla panchina per l'Udinese. Manuel Gerolin, ds dei friulani, ha tuonato: “Con fermezza dico che Massimo Oddo sarà il nostro allenatore anche contro il Crotone domenica indipendentemente dal risultato di oggi”. La società, nel frattempo, si è comunque mossa per il ritorno di Andrea Stramaccioni, che però è ancora sotto contratto con lo Sparta Praga fino al 30 giugno 2019. Si cerca l’intesa con il tecnico in caso di salvezza sui programmi futuri dell’Udinese. Al momento manca ancora la fumata bianca.

Yann Karamoh è già dell'Inter. Parola del suo agente, che a TMW ha chiarito: "La scorsa estate il club nerazzurro l'ha acquistato dal Caen in prestito con obbligo di riscatto. Noi ci auguriamo che possa restare a Milano anche il prossimo anno, sta bene ed è contento. Ha ancora margini di miglioramento e credo l'Inter punterà su di lui anche per il futuro". Queste ultime partite di campionato saranno poi utili all'Inter per capire se riscattare o meno Joao Cancelo dal Valencia. Dall'Inghilterra però, nelle ultime ore, rimbalza il forte interesse del Manchester United per il numero 7 nerazzurro: José Mourinho ha individuato il portoghese come obiettivo numero uno per la fascia destra. Inter al lavoro per rinnovare il contratto di Milan Skriniar. Il difensore slovacco, cercato da Barcellona, Manchester City, Chelsea e Bayern Monaco, attualmente è legato da un accordo fino al 2022, a 1,2 milioni più bonus a stagione. I nerazzurri vogliono portare l'ingaggio a 2,3 milioni (premi esclusi) e allungare di un anno il contratto.

Potrebbe essere inglese invece il futuro di Maurizio Sarri: il tecnico del Napoli resta infatti il primo nome sul taccuino del Chelsea, dopo l'ormai annunciato addio di Antonio Conte.

Occhi in Belgio per il Genoa: gli uomini mercato del Grifone hanno messo nel mirino Elias Cobbaut, terzino sinistro classe '97 del Mechelen. Per il cartellino del giocatore la prima richiesta del club belga è di 2,5 milioni di euro.

La permanenza di Gianluigi Donnarumma al Milan è sempre in dubbio. Il numero uno rossonero, con l'arrivo di Reina, potrebbe fare le valigie spinto dal suo agente Mino Raiola. Sulle sue tracce ci sono Paris Saint-Germain e Real Madrid, ma il club spagnolo sembra essere disposto a fare follie solo per David De Gea.

Non solo Milan e Lazio su Oguzhan Ozyakup. Anche il Borussia Dortmund avrebbe infatti messo nel mirino il talentuoso centrocampista e capitano del Besiktas. I gialloneri sono già al lavoro per versare la clausola rescissoria del nazionale turco, classe '92, che quest'anno ha collezionato finora 32 presenze e sette assist.

BORUSSIA DORTMUND, SI CERCA IL RISCATTO DI AUBAMEYANG. MANCHESTER UNITED, MOU SPARA ALTO PER SHAW. JOEY BARTON DIVENTA ALLENATORE

Il Borussia Dortmund cercherà di acquistare a titolo definitivo Michy Batshuayi. L'attaccante belga è arrivato in Germania a gennaio, in prestito secco dal Chelsea e in poco tempo è diventato beniamino dei tifosi del BVB: 9 gol in 14 partite, prima di rimediare un infortunio che lo terrà out fino al termine della stagione. Il Chelsea lo valuta 57 milioni e resta da capire anzitutto chi sarà l'allenatore dei Blues.

Il Tottenham pensa a Demarai Gray in vista della prossima stagione: l'esterno d'attacco classe '96 del Leicester sarebbe infatti un vero e proprio pallino di mister Pochettino. Quest'anno, finora, Gray ha collezionato quattro gol e tre assist in 39 presenze con la maglia delle Foxes.

È quasi certo l'addio a fine stagione di Luke Shaw al Manchester United: i Red Devils non sembrano intenzionati a fare sconti per il loro laterale mancino. L'obiettivo è infatti quello di recuperare gli oltre 30 milioni di euro versati nelle casse del Southampton nell'estate 2014, valutazione che potrebbe spaventare secondo le concorrenti.

Con Niko Kovac prossimo allenatore del Bayern Monaco, l'Eintracht Francoforte lavora già per trovare un nuovo tecnico in vista della prossima stagione: la prima opzione del club è Roger Schmidt, ex Bayer Leverkusen che al momento sta allenando i cinesi del Beijing Guo'an.

Presnel Kimpembe prende tempo e rimanda ogni trattativa per il rinnovo: il giovane difensore del Paris Saint-Germain ha deciso di aspettare la scelta del nuovo allenatore per capire quanto spazio potrà avere in rosa. Con Unai Emery le cose finora sono andate infatti piuttosto bene, viste le sue 33 presenze in questa stagione e le 28 della scorsa.

Dopo una lunga carriera da calciatore con le maglie di Manchester City, Newcastle, Queens Park Rangers, Marsiglia, Glasgow Rangers e Burnley, l'ex controverso centrocampista Joey Barton è pronto a intraprendere una nuova avventura in panchina. Il classe '82 inglese, infatti, guiderà a partire dalla prossima stagione il Fleetwood Town, club militante in Football League One, col quale ha già firmato un triennale.