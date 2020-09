Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 19 settembre

vedi letture

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

MILK CONTINUA A TRATTARE COL NAPOLI E DZEKO RESTA BLOCCATO. INTER-VIDAL CI SIAMO, POSSIBILE ARRIVO OGGI A MILANO. UN MILIONE DI INDENIZZO AL BARCELLONA. BROZOVIC E PERISIC SUL MERCATO PER CONTINUARE A SOGNARE KANTÈ. MILAN, L'OBIETTIVO È BLINDARE CALHANOGLU. LOTTA A DUE PER PAQUETÀ: DUELLO FRA LIONE E VALENCIA. SAMPDORIA, KEITA AD UN PASSO. FIORENTINA, ATTESA PER SEMA E TORREIRA. GENOA, DOPPIA UFFICIALITÀ: ZAPPACOSTA E PJACA

La doppia operazione Milik-Roma e Dzeko-Juventus resta in stand-by. Le visite a cui si è sottoposto il polacco ieri in Svizzera hanno dato esito positivo, col giocatore che ha poi fatto rientro in Italia per sistemare le ultime pendenze in essere col Napoli, club proprietario del suo cartellino. Al centro della discussione fra Milik ed il Napoli ci sono essenzialmente due punti: uno riguarda gli stipendi che il giocatore deve ancora percepire e le "trattenute" riguardanti la multa per l'ammutinamento di novembre. L'altra i diritti d'immagine, tema da sempre caro alla società partenopea: in particolare il club di Aurelio De Laurentiis avrebbe tirato in ballo alcune pubblicità del ristorante che il giocatore ha in Polonia, anche se secondo i colleghi de Il Tempo su questo punto sembra in dirittura d'arrivo l'accordo. Secondo l'emittente Sky Sport, difficilmente la risoluzione definitiva arriverà nel fine settimana di campionato. La fumata bianca, comunque attesa, dovrebbe slittare di qualche ora, al massimo di qualche giorno, ed arrivare non prima dell'inizio della prossima settimana. Quella per Milik alla Roma e, conseguentemente, anche quella di Edin Dzeko alla Juventus.

Arturo Vidal all’Inter, ormai ci siamo. Come riportato da Sky Sport, sono in fase di risoluzione gli ultimi dettagli burocratici per l’approdo in nerazzurro del centrocampista cileno ora in forza al Barcellona. Nella giornata di oggi l’ex Juventus potrebbe approdare a Milano per sostenere poi le visite mediche già lunedì. Il giocatore firme un biennale, al Barcellona andrà un milione di euro più bonus come indennizzo.

Fra i giocatori in uscita ci sono Marcelo Brozovic e Ivan Perisic. I due calciatori croati sono sul mercato con l’intenzione di Suning di poter racimolare un buon bottino per poter poi operare ancora in entrata per regalare a mister Conte un ultimo tassello. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la cifra raccolta da un’eventuale cessione dei due giocatori potrebbe essere riutilizzata per N’Golo Kanté del Chelsea, sogno di Marotta e della dirigenza interista.

Il Milan vuole blindare Hakan Calhanoglu. Il centrocampista è al centro del progetto rossonero e il club vorrebbe trattenerlo a lungo. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, la dirigenza potrebbe convocare Gordon Stipic, agente del giocatore, e proporre un rinnovo di contratto fino al 2024 sulla base di 3 milioni di euro più bonus.

Lucas Paquetà è sempre più lontano dal Milan. Il centrocampista non è stato convocato per la partita di Europa League ed è rimasto a Milanello ad allenarsi. L’interesse del Lione è sempre vivo con il club francese che però attende la cessione di Reine-Adelaide al Rennes per 30 milioni di euro. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta della Sport, una volta incassata la cifra i rossoblu potrebbero andare all’assalto per il brasiliano, entrato nel mirino anche del Valencia.

Ancora qualche passaggio burocratico e poi Keita Balde sarà un nuovo giocatore della Samp. L’attaccante di proprietà del Monaco è ad un passo dal vestire blucerchiato. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Secolo XIX, il giocatore dovrebbe arrivare a Genova nella giornata di lunedì.

Attesa Fiorentina. Il club viola resta vigile sul mercato per due obiettivi: Ken Sema e Lucas Torreira. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, la società del presidente Commisso starebbe attendendo che Udinese e Arsenal abbassino le pretese in quanto i due giocatori sono richiesti dal tecnico Beppe Iachini.

Doppio arrivo in casa Genoa. Il club rossoblu ha ufficializzato i prestiti di Davide Zappacosta e Marko Pjaca. Questo il comunicato diramato dal club rossoblu: "Il Genoa Cfc comunica di aver rilevato, in prestito da Juventus Fc e Chelsea Fc, le prestazioni sportive dell’attaccante Marko Pjaca (Zagabria, CRO, 06-05-1995) e dell’esterno Davide Zappacosta (Sora, ITA, 11-06-1992)".

TOTTENHAM, DOPPIO COLPO SPURS: BALE E REGULION. LIVERPOOL, NUOVO ACQUISTO PER KLOPP: PRESO IL PORTOGHESE DIOGO JOTA. ASTON VILLA, DAL LIONE ARRIVA BERTRAND TRAOERÈ

Il Tottenham ha ufficializzato il ritorno di Gareth Bale. Il giocatore gallese arriva dal Real Madrid con la formula del prestito per una stagione e tornerà dunque a vestire la maglia degli Spurs e sarà allenato da José Mourinho.

Colpo in difesa per il Tottenham che ha annunciato l'acquisto di Sergio Reguilon dal Real Madrid. Lo spagnolo di 23 anni ha firmato un contratto fino al 2025 con gli Spurs dopo essere stato a lungo corteggiato anche dal Manchester United.

Secondo colpo da novanta per il Liverpool in poche ore. Dopo aver concluso per l'arrivo di Thiago Alcantara (29) dal Bayern Monaco, i Reds hanno portato a termine anche l'acquisto di Diogo Jota (23). L'attaccante portoghese arriva dal Wolverhampton ed ha firmato un contratto "di lunga durata".

Bertrand Traoré è un nuovo giocatore dell'Aston Villa. L'attaccante del Burkina Faso è stato ufficializzato questa mattina dai canali ufficiali dei villans: il giocatore, dopo tre stagioni al Lione e una in prestito all'Ajax dal Chelsea, torna in Premier League. Con la maglia del club francese ha collezionato 126 presenze e 33 gol.