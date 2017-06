Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 20 giugno

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

JUVENTUS, DANI ALVES VERSO IL MANCHESTER CITY. BIGLIA A UN PASSO DAL MILAN. SALAH SALUTA LA ROMA, SARA' UN GIOCATORE DEL LIVERPOOL. SASSUOLO, BUCCHI E' UFFICIALE

In casa bianconera si discute per le recenti uscite sui social di Dani Alves. Il terzino brasiliano vuole il Manchester City, la Juventus sta trattando la rescissione del contratto con il suo entourage. Per sostituirlo, Allegri pensa a De Sciglio, ma restano calde le piste che portano a Darmian e Bellerin. È fatta, invece, per l'acquisto di Douglas Costa: al Bayern andranno 40 milioni di euro, al brasiliano 5 milioni annui. Attraverso il proprio profilo ufficiale su Facebook, Leonardo Bonucci interviene sulle indiscrezioni relative a quanto accaduto nello spogliatoio della Juventus durante l'intervallo della finale di Champions League: "In merito a quanto scritto negli ultimi giorni da alcune testate giornalistiche riguardo presunti litigi e scontri verbali che avrebbero visto come protagonisti il sottoscritto ed altri miei compagni credo sia arrivato il momento di fare una sola precisazione: Nulla di quanto è stato scritto, raccontato o ricostruito ha del vero. Non c'è stato nessun diverbio, né tanto meno atti fisici che riguardino me o qualcun altro. L'intervallo tra il primo e il secondo tempo della finale UCL è stato un intervallo come tanti altri dove, lo ripeto, nulla è accaduto. Queste sono le uniche parole che ho da dire al riguardo di questa vicenda e spero siano le ultime. Nel caso in cui non fossero sufficienti a chiarire la situazione e a ristabilire la verità, sarò pronto a rivolgermi ai miei avvocati per tutelare il mio nome e la mia onorabilità".

Inter, Simonian è a Milano: possibile un incontro con il ds Ausilio per Banega. Giornata di lavoro a Milano per l'agente FIFA Marcelo Simonian. Il procuratore, tra gli altri, di Ever Banega ha infatti raggiunto il capoluogo lombardo nelle scorse ore: possibile un incontro con il ds nerazzurro Piero Ausilio, con il quale potrebbe discutere del futuro del nazionale argentino (per il quale resiste l'interesse del Siviglia). L'Inter farà presto pervenire un'offerta in Corte Lambruschini pari a 10 milioni di euro più il cartellino di Gianluca Caprari. Senza dimenticare Yuto Nagatomo, pedina gradita al tecnico Marco Giampaolo che potrebbe essere inclusa nell'operazione.

Summit di mercato in casa Milan: Massimiliano Mirabelli è volato a Roma per incontrare il tecnico Vincenzo Montella. Si parlerà degli ultimi movimenti, dal caso-Donnarumma alla trattativa per Conti. Dal Portogallo scrivono di Rui Patricio in pole per il post Donnarumma. Secondo quanto riferito da A Bola, il club rossonero avrebbe avviato i contatti con lo Sporting Lisbona per arrivare all'estremo difensore classe '88. Milan e Inter sono più concentrate sul centrocampo. I rossoneri stanno per chiudere la trattativa per Lucas Biglia: al club di Lotito dovrebbero andare 18 milioni in tre anni, più 2 di bonus. I nerazzurri sono ormai vicinissimi a chiudere per Borja Valero: la distanza tra domanda e offerta è davvero minima, ma la decisione finale spetta al giocatore spagnolo.

SPAL, Bologna, Genoa, Cagliari ed Hellas Verona alla ricerca di dinamismo e qualità per il prossimo anno di Serie A: tutte squadre che nelle ultime ore si sono interessate a Rolando Mandragora, centrocampista della Juventus fresco bronzo ai Mondiali Under 20 di Corea che la Signora sembra intenzionata a mandare a giocare dopo un anno diviso tra recupero dall'infortunio e troppa panchina.

Il Napoli lavora sulle cessioni per aumentare il budget a disposizione sul mercato. Gli indiziati principali sono Pavoletti, Zapata, Giaccherini e Zuniga, ma non si esclude che qualcuno possa essere utilizzato come pedina di scambio. Intanto, si fanno sempre più insistenti le voci che vorrebbero Reina vicino al rinnovo. Con l'agente del calciatore si sta discutendo sulla clausola rescissoria, ma l'accordo sembra ormai vicino.

La Roma saluta Salah: l'egiziano si trasferisce a titolo definitivo al Liverpool. Dopo aver chiuso per il difensore Moreno, la società giallorossa è alla ricerca di un altro difensore e di un centrocampista. I nomi più gettonati sono quelli di Rick Karsdorp, terzino del Feyenoord, e Lorenzo Pellegrini, centrocampista del Sassuolo per il quale i capitolini hanno intenzione di esercitare il diritto di riacquisto.

La Fiorentina è interessata al giovane centrocampista del Chievo Depaoli. L'Atalanta ha chiesto informazioni allo Spezia per il giovane centrocampista Maggiore. Il Bologna ha praticamente chiuso l'acquisto del difensore De Maio: all'Anderlecht andranno circa due milioni di euro. Attivo anche il Torino, che sta chiudendo un'operazione in uscita: c'è stato un incontro tra l'entourage del difensore Carlao e la dirigenza granata, il brasiliano ha chiesto di essere ceduto. Dalla Spagna rimbalza la notizia degli accertamenti del fisco anche su José Mourinho, mentre il Psg sta trattando la cessione di Meunier allo Spartak Mosca.

Il mercato dei portieri tiene banco, soprattutto negli ultimi giorni. Skorupski è uno dei più cercati, il Torino sembra essere in vantaggio sulle altre pretendenti. A Napoli si discute sul rinnovo di Reina: nel caso il portiere spagnolo dovesse lasciare, quello dell'estremo difensore dell'Empoli sembra essere uno dei profili più seguiti. Resta aperta la strada che porta a Meret, che potrebbe anche arrivare come secondo dell'ex Liverpool.

Cristian Bucchi è il nuovo allenatore del Sassuolo. Il club neroverde ha comunicato sul proprio profilo Twitter di aver affidato la guida tecnica all'ex mister del Perugia, che verrà presentato domani. Il Galatasaray offre 7 milioni per Acerbi: 14 la richiesta di Squinzi. Il Chievo ha praticamente chiuso un importante acquisto: dal Bayern Monaco arriva il centrocampista classe 1996, Gianluca Gaudino. La Fiorentina ha messo gli occhi sul giovane Depaoli del Chievo, mentre Ilicic è a un passo dalla Sampdoria, che sta per cedere Bruno Fernandes allo Sporting Lisbona.

CHAMPIONS, LA UEFA DA' L'OK A SALISBURGO E LIPSIA. CONTE, PRONTO RINNOVO MONSTRE PER CONTE. BARCELLONA PUNTA A BELLERIN. MANCHESTER CITY, AUMENTA IL PRESSING SU AUBAMEYANG. SUNDERLAND VERSO IL CAMBIO DI PROPRIETA'

RB Salisburgo e RB Lipsia potranno partecipare alla prossima Champions League, nonostante entrambe appartengano alla comune proprietà, targata Red Bull. Lo rende nota la UEFA attraverso un comunicato ufficiale: "La Camera Arbitrale dell'Organo UEFA di Controllo Finanziario dei Club (CFCB) ha deciso di ammettere FC Salzburg e RB Leipzig alla UEFA Champions League 2017/18 non avendo rilevato violazioni all'Articolo 5 (Integrità della competizione) del regolamento del torneo.

Arrivano nuove indiscrezioni sulla possibile offerta che il Chelsea è disposto a mettere sul piatto per il rinnovo di Antonio Conte. L'allenatore italiano potrebbe guadagnare quasi 11 milioni a stagione, in linea con la proposta che era arrivata nelle scorse settimane da parte dell'Inter.

Il Barcellona fa sul serio per Hector Bellerin. I blaugrana sono pronti per mettere sul piatto 23 milioni di euro più il cartellino di Rafinha per convincere Wenger a lasciar partire l'esterno spagnolo.

Il difensore centrale e perno difensivo del West Ham, Havard Nordtveit (26 anni), è da oggi un nuovo giocatore dell'Hoffenheim. Il club tedesco non ha fornito dettagli sul contratto del giocatore, 16 presenze nell'ultima stagione con gli Hammers.

Come vi abbiamo raccontato nel corso degli ultimi giorni, dopo il forte interessamento da parte del Liverpool, adesso è il Manchester City ad aver aumentato il pressing per l'attaccante del Borussia Dortmund Pierre-Emerick Aubameyang. Pep Guardiola ha fatto il nome dell'attaccante gabonese ai propri dirigenti, che adesso starebbero preparando una super offerta per superare la concorrenza delle altre squadre di Premier

Il Sunderland potrebbe cambiare proprietario entro la fine di questa settimana. Il club inglese verrà ceduto per 115 milioni di euro, con due cordate in corsa: una proveniente dalla Germania e una seconda composta da imprenditori di diverse nazionalità.

Marcelo Bielsa è arrivato questa mattina a Lille dove inizierà la preparazione con la squadra francese. Il 'Loco' ha saltato il primo allenamento di ieri, facendo esplodere la polemica in Ligue 1. Polemica che però è subito rientrata, quando RMC Sport ha rivelato che i motivi personali per cui il tecnico ha dovuto ritardare il suo approdo in Francia sono relativi alla morte della madre dello stesso allenatore.

Secondo quanto riportato dai media turchi, il Galatasaray ha trovato l'accordo con la Dinamo Kiev per l'acquisto a titolo definitivo del trequartista Younes Belhanda. Il giocatore arriverà a Istanbul per 9 milioni di euro e firmerà fino al 2021.

Anthony Modeste è a un passo dal Tianjin Quanjian di Fabio Cannavaro. Il club cinese ha infatti trovato l'accordo con il Colonia per il passaggio dell'attaccante francese, autore di 25 gol in 32 presenze nell'ultima stagione.