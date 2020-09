Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 20 settembre

vedi letture

INTER, VIDAL È A MILANO: OGGI VISITE E FIRMA. CAGLIARI, GODIN E KERK VICINI. JUVENTUS, ATTESA PER DZEKO E PELLEGRINI VA VERSO IL GENOA. GATTUSO PROVA A TENERE KOULIBALY. SASSUOLO, DE ZERBI: “SQUADRA DA AGGIUSTARE” - Arturo Vidal all’Inter, ci siamo. Il giocatore ieri sera è arrivato a Milano, oggi sosterrà le visite mediche di rito e poi si legherà ai colori nerazzurri. Sta per cominciare, così, la nuova avventura di Arturo Vidal.

Ore di attesa in casa Juve per Edin Dzeko. Si attende il trasferimento di Milik alla Roma, ma prima deve risolvere alcune pendenze burocratiche con il Napoli. E intanto i bianconeri si preparano a cedere Pellegrini, probabilmente direzione Genoa. Piaceva anche al Parma e ci pensa la Fiorentina.

L’allenatore del Napoli, Gennaro Gattuso, fresco di vittoria contro il Parma ha parlato di Koulibaly: “È un campione e un professionista. È uno dei difensori più forti al mondo, mi ha sempre dato grande disponibilità. Mi dispiacerebbe molto perderlo, ma a volte i numeri sono importanti. Il Napoli qualcosa deve fare, egoisticamente se rimane sono contento".

“Godin? Vediamo, come ho detto più volte la trattativa è lunga e faticosa. Speriamo tra lunedì e martedì si possa raggiungere il pezzettino mancante per chiuderla, lui potrebbe aggiungere tantissimo al nostro gruppo in termini di leadership e personalità. Godin è un'idea del presidente, che noi abbiamo subito sposato". Lo ha detto il direttore sportivo del Cagliari, Pierluigi Carta che ha parlato anche di Kerk dell’Utrecht: “Lo stiamo seguendo, è un attaccante esterno che potrebbe essere funzionale al mister. La trattativa non è definita, ci stiamo lavorando”.

A parlare è stato anche l’allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi. “Mercato? Io spero che restino tutti, che si continui con questa squadra. Poi qualora dovesse accadere che qualcuno va via, la squadra va modellata e aggiustata secondo la politica del nostro club, che è quella di far crescere i giovani e di darli se arrivano delle offerte, anche perché sono anche loro che magari hanno voglia di confrontarsi con grandi realtà”.

Un altro rinforzo importante per lo Spezia. Vicino il centrocampista del Milan Tommaso Pobega. Chiusura possibile a giorni, da limare qualche dettaglio ma le parti sono al lavoro per la fumata bianca. Lo Spezia del dg Meluso, sempre più scatenato sul mercato, mette la freccia e Tommaso Pobega è vicino alle Aquile in prestito. Mentre con l’arrivo di Vidal all’Inter previsto per questa sera, tra domani e dopodomani i nerazzurri daranno il via libera all’arrivo di Agoumè in Liguria. E per domani è previsto l’annuncio di Estevez. Spezia al lavoro, tra Agoumè in via di definizione, Pobega vicino ed Estevez chiuso. Tra campo e mercato, le Aquile si muovono.

Il futuro di Lucas Paquetà sembra sempre più lontano dal Milan, con Lione e Valencia che stanno lavorando per trovare l'accordo coi rossoneri. In conferenza stampa, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato del futuro del brasiliano: "Ha qualche difficoltà sia per le posizioni che prendiamo in campo sia perché ha caratteristiche particolari, vediamo cosa ci dirà il mercato da qui alla fine".

LIONE, PER L’ADDIO DI AOUAR SERVONO ALMENO 48 MILIONI. TOTTENHAM, TENTATIVO PER LINGARD. PSV EINDHOVEN, COLPO ZAHAVI - Houssem Aouar si allontana dall'Arsenal. Il centrocampista del Lione piace ai gunners, ma la richiesta del club francese è elevata: per poter convincere il presidente Aulas servono almeno 48 milioni di euro, cifra ritenuta eccessiva dalla compagine londinese. Negli ultimi giorni era stato trovato anche l'accordo con lo staff del calciatore, ma al momento la trattativa ha subito una brusca frenata. A riportarlo è il The Sun.

José Mourinho ha le idee chiare: il tecnico del Tottenham, infatti, vuole convincere Jesse Lingard a vestire la maglia spurs. Secondo le indiscrezioni che arrivano dall'Inghilterra, lo Special One ha espressamente richiesto il trequartista del Manchester United. Al momento non ci sono trattative in corso, ma durante la prossima settimana ci potrebbero essere nuovi sviluppi.

Con Lammers in uscita (destinazione Atalanta), il PSV si è subito mosso sul mercato per assicurarsi il suo sostituto in rosa. Che è peraltro una vecchia conoscenza del calcio italiano: il fantasista israeliano Eran Zahavi, ex Palermo. A 33 anni per lui è un ritorno nell'universo del calcio europeo, dopo l'esperienza in Cina con il Guangzhou R&F. Ha firmato un contratto biennale con il club di Eindhoven.

Il Barcellona continua a muoversi in uscita. Nelson Semedo, un altro sacrificabile per poter fare cassa in un momento di difficoltà, piace al Wolverhampton: il giocatore portoghese - come riportato da Sky Sport - è nel mirino dei wolves, anche se il club catalano lo valuta almeno 50 milioni di euro. Stando alle ultime indiscrezioni, gli agenti del giocatore stanno trovando un'intesa col club. Poi la palla passerà agli azulgrana.